Обзор Marvo KG914G. Механическая клавиатура с подсветкой и макросами

2018-06-16, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Marvo KG914G; [210]
Механические клавиатуры являются пределом мечтания многих геймеров. Принято считать, что именно они способны обеспечивать молниеносную реакцию и контроль за происходящим на экране. Такие переключатели действительно имеют весомые преймущества относительно тех решений, которые распространены в клавиатурах, ориентированных на офисные машины, но и не будем забывать про недостаток в виде стоимости. Хотя он в последнее время нивелируется, мы уже не раз могли убедиться в том, что, если не гнаться за наличием раскрученного логотипа на корпусе можно приобрести достойные решения без заметного ущерба для собственного кармана.

Marvo KG914G

Как пример, тестируемая сегодня механическая Marvo KG914G, доступна в России с рекомендованной стоимостью в 2490 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Marvo KG914G обзор

Комплектация

Поставляется Marvo KG914G в коробке из плотного картона с несколькими фотографиями и подробными данными по конструктивным особенностям. Здесь же можно обратить внимание о предоставлении бонуса к игре War Thunder. Комплект включает набор технической документации.

Marvo KG914G

Внешний вид

Выполнена Marvo KG914G в укороченном корпусе без цифрового блока. Выполнена в модном дизайне «скелетон».

Marvo KG914G

Основу корпуса составляет матовый пластик. Сборка проведена качественно, без видимых огрехов.

Marvo KG914G

Большая часть переключателя расположена выше основной плоскости корпуса клавиатуры. Он прозрачный, за счет чего появляется дополнительное фоновое свечение между кнопками.

Marvo KG914G

Диод, как и в переключателях CHERRY расположен в верхней зоне переключателя. Как результат, латиница подсвечивается, ожидаемо ярче, чем кириллические символы.

Marvo KG914G

Подсветка многозонная RGB. Эффектами, скоростью и яркостью можно управлять при помощи комбинаций клавиш с зажатой кнопкой FN, соответствующая маркировка нанесена на клавиши.

Marvo KG914G

Кнопки также идут с матовым покрытием. Символы нанесены методом лазерной гравировки. Выбранный шрифт для кириллицы нельзя назвать очень удачным.

Marvo KG914G

Пара SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный. Набор клавиш классический. Верхний ряд F1-F12 выполняет дополнительное действие.

Marvo KG914G

Кабель подключения у Marvo KG914G выходит с центральной части корпуса. Место выхода усиленно и защищенно от перегибов. Кабель в тканевой защитной оплетке с ферритовой защитой.

Marvo KG914G

На нижней поверхности пара откидных ножек, изменяющих угол наклона рабочей плоскости. Есть пара резиновых ножек, обеспечивающих устойчивое расположение на ровной поверхности.

Marvo KG914G

Софт

Marvo KG914G

На официальном сайте производителя можно загрузить программное обеспечение для настройки этой клавиатуры. В главном окне настройки распределяются по трем профиля. Есть отдельный редактор макросов. Задать и изменить действия для каждой из клавиш.

Marvo KG914G

Выбираются эффекты подсветки, корректируется яркость и скорость эффектов. В память записано большое количество пресетов настройки. Утилита настройки проста и не перегружена элементами, разобраться будет не сложно.

Marvo KG914G

Тесты

В Marvo KG914G установлены Blue переключатели с ресурсом службы в 50 миллионов кликов. Поддерживается технология NKRO. Полный клавиш 3.8 мм, сила нажатия 60G. Присутствует заметный шум во время нажатия. Срабатывает точно и без видимых задержек. Клавиатура может условно рассматриваться для набора текстов, все-таки её целевое применение — это игры, требующие четкого и оперативного реагирования. С учетом поддержки макросов она подойдет и под игры ММО-жанра.

Marvo KG914G

На столе занимает минимальное место. Стоит устойчиво. Хорошо проработана многоцветная подсветка. Загрузить программу управления можно с Яндекс.Диск - https://yadi.sk/d/beybwh0T3Xy2pN.

Marvo KG914G

Итоги по Marvo KG914G

Marvo KG914G станет правильным выбором для тех, кто не готов переплачивать при покупке периферии. Как показала практика тестов, здесь есть весь необходимый функционал, касающийся точного срабатывания, поддержки NKRO и макросов. Дополнительным приятным бонусом станет настраиваемая подсветка. Не устроит может неравномерная подсветка кириллических символов и отсутствие русского языка в ПО.

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