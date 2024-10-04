Ритм шутер в виртуальной реальности. Обзор Metal: Hellsinger VR

С ритм-шутером Metal: Hellsinger познакомился благодаря подписке PS PLUS. Проект интересный по механикам и концепции, не продолжительный по времени и при этом яркий. Еще тогда возникла мысль, что все это отлично смотрелось бы в виртуальной реальности и вчера проект стал доступен для ПК и PlayStation VR2, на котором и был успешно пройден.

Тут в основе все тот же проект и его с минимальными правками адаптировали под виртуальную реальность, а также особенности взаимодействия. Из дополнительного игроки могут приобрести DLC с луком и автоматическим оружием, несколькими треками и улучшениями для главного персонажа. Покупается отдельно, в базовый комплект не входит.

Встречает игрока стартовая комната в которой будут выбираться оружие, пассивные умения, испытания. По этому помещению можно перемещаться свободно, сам процесс настройки и выбора реализован интересно. Как пример, шкаф с книгами, включающими настройки, упрощения, а также бестиарий в виде энциклопедии.

Картинка мира ощущается цельной и выглядит интереснее, чем в 2D. Даже с учетом, что это недорогой проект его качество хорошее. Явных проблем с производительностью не было. Играть в шлеме можно сидя или стоя, много пространства игра не требует. Для таких проектов важно как реализовано взаимодействие с оружием и с окружением. Здесь достаточно разнообразия, стрельба вполне самодостаточно, но не очень понравился процесс перезарядки. С учетом того, что необходимо попадать в ритм при стрельбе и ограничений объема магазина приходится еще совершать дополнительные действия. При чем в настройках есть выбрать два варианта полную перезарядку, когда нужно вставлять магазин вручную, или просто передернуть основной контроллер. Собственно отчасти поэтому почти вся игра была пройдена с дробовиком Персефона, иногда выбирался арбалет, а с местными бумерангами так и не получилось подружиться за все время. И вот даже второй вариант не всегда срабатывал корректно. Также претензии есть к колесу выбора оружия, из-за которого чаще всего проще было ограничиться одним оружием на все прохождение уровня или ждать участки между зонами в которых проходит битва.

Теперь к самой игре, Metal: Hellsinger VR по наполнению контента дублирует базовую игру с набором уровней, боссами и испытаниями. Суть та же, движемся к Судье, зачищая арену от ангелов и демонов. На все уровни около десяти различных видов монстров и босс по завершению каждого уровня. Сложность варьируется перед входом, выбирая один из четырех вариантов. Ритм в такт музыке можно тоже задать в настройках. Лучше всего конечно игра раскрывается на среднем уровне и выше с необходимостью учитывать такт, но и облегченный вполне удовлетворит запрос на экшен и шоу.

Никуда не делась изюминка этой игры. Саундтреки в жанре тяжелого металла. Которые создают впечатления «мяса» во время стрельбы. Задумка в том что выстрелы должны попадать в ритм этой музыки, попадание вознаграждается большим уроном, также копится рейт. Лучше попадаете, выше динамика и динамичнее музыка на фоне. Без такой геймплейный механики игра явно была пресной. По самим треком, я не фанат металла, но его звучание здесь подарило положительные эмоции.

Итоги

При подведении итогов по этой игре, стоит учитывать еще общую ситуацию на рынке виртуальной реальности. А правда в том, что интересных проектов тут крайне мало, именно тех, которые позволили бы надеть шлем и получить эмоции от самого геймплея. Metal: Hellsinger VR на таком безрыбье определенно интересен и заслуживает внимания, да он не даст ничего нового в сравнении с 2D-версией, но именно выход за пределы плоской картинки раскрывает его на полную. Пострелять демонов под тяжелый металл, незатянутая сюжетная кампания, сражения с боссами и испытания. Есть вопросы по ряду механик и качеству реализации.