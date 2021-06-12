Обзор Mibro Color. Умные часы с оксикометром

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КомплектацияУпакованы в компактную коробку со светлым оформлением. Комплект включает зарядный кредл и документацию на английском языке.
Внешний видКорпус устройства выполнен из окрашенный в черный цвет стали. Рассчитан на нагрузку до 5АТМ.
Кастомизировать внешний вид можно с помощью ремешков. Тут применен распространённый вариант крепления. Комплектные из черной гипоаллергенной резины.
Прямоугольная форма с закругленными углами. Лицевая сторона защищена стеклом.
На правой грани механическая кнопка управления. Основное взаимодействие с интерфейсом идет через сенсорный дисплей.
С внутренней стороны по центру расположена группа датчиков и контактная группа.
В комплекте с Mibro Color идет зарядный кредл с магнитным креплением.
Используется 1.57-дюймовый дисплей. Уровень яркость регулируется. Придраться можно к уровню максимальной яркости.
СофтДля смартфона можно загрузить утилиту управления Mibro Fit. Первоначально потребуется провести синхронизацию в облаке.
Главное окно оформлено в виде плиток с отображением данных по пройденным шагам, кислороду в крови, частота сердечного ритма, время сна, вес тела.
В разделе настроек можно выбрать циферблат из доступного набора. Выбор стиля выводимого циферблата.
Пользовательские настройки, пуш-уведомления, будильник, поиск браслета, дистанционное управление.
Замер уровня кислорода с выводом информации в динамике за день, неделю, месяц и год. Выбор приложений для вывода уведомлений.
ИнтерфейсВыбор дисплеев Mibro Color ограничен тем что доступны в приложении. Есть как стилизованные варианты, так и с акцентом на активность.
Свайпом вниз выводится меню быстрого доступа для управления яркостью, блокировкой и поиском смартфона.
Интерфейс для замера частоты сердечных сокращений.
Погода на четыре дня.
Данные по активности за день.
Интерфейс работает без сбоев.