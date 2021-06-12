Обзор Mibro Color. Умные часы с оксикометром

В мае под брендом Mibro были анонсированы новые смарт часы Color, которые изначально должны были работать на платформе Wear. Но позже от идеи отказались, уменьшим стоимость устройства. Из его особенностей отмечаются датчик насыщения крови кислородом, защита от воды до 5АТМ и датчик сердечного ритма.

Комплектация

Приобрести можно в официальном магазине за 34 доллара. Ограниченное время доступен промокод MIBROCOLORZ - https://ali.ski/YM4bBj Упакованы в компактную коробку со светлым оформлением. Комплект включает зарядный кредл и документацию на английском языке.

Внешний вид

Корпус устройства выполнен из окрашенный в черный цвет стали. Рассчитан на нагрузку до 5АТМ.

Кастомизировать внешний вид можно с помощью ремешков. Тут применен распространённый вариант крепления. Комплектные из черной гипоаллергенной резины.

Прямоугольная форма с закругленными углами. Лицевая сторона защищена стеклом.

На правой грани механическая кнопка управления. Основное взаимодействие с интерфейсом идет через сенсорный дисплей.

С внутренней стороны по центру расположена группа датчиков и контактная группа.

В комплекте с Mibro Color идет зарядный кредл с магнитным креплением.

Софт

Используется 1.57-дюймовый дисплей. Уровень яркость регулируется. Придраться можно к уровню максимальной яркости.Для смартфона можно загрузить утилиту управления Mibro Fit. Первоначально потребуется провести синхронизацию в облаке.

Главное окно оформлено в виде плиток с отображением данных по пройденным шагам, кислороду в крови, частота сердечного ритма, время сна, вес тела.

В разделе настроек можно выбрать циферблат из доступного набора. Выбор стиля выводимого циферблата.

Пользовательские настройки, пуш-уведомления, будильник, поиск браслета, дистанционное управление.

Интерфейс

Замер уровня кислорода с выводом информации в динамике за день, неделю, месяц и год. Выбор приложений для вывода уведомлений.Выбор дисплеев Mibro Color ограничен тем что доступны в приложении. Есть как стилизованные варианты, так и с акцентом на активность.

Свайпом вниз выводится меню быстрого доступа для управления яркостью, блокировкой и поиском смартфона.

Интерфейс для замера частоты сердечных сокращений.

Погода на четыре дня.

Данные по активности за день.

Итоги

Интерфейс работает без сбоев.Mibro Color выступают альтернативой носимым браслетам, предлагая актуальный набор датчиков, уведомления без возможности ответа, простую смену ремешков, 7 дней автономной работы, аккуратное исполнение.