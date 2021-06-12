Обзор Mibro Color. Умные часы с оксикометром

В мае под брендом Mibro были анонсированы новые смарт часы Color, которые изначально должны были работать на платформе Wear. Но позже от идеи отказались, уменьшим стоимость устройства. Из его особенностей отмечаются датчик насыщения крови кислородом, защита от воды до 5АТМ и датчик сердечного ритма.

Mibro Color

Приобрести можно в официальном магазине за 34 доллара. Ограниченное время доступен промокод MIBROCOLORZ - https://ali.ski/YM4bBj

Комплектация

Упакованы в компактную коробку со светлым оформлением. Комплект включает зарядный кредл и документацию на английском языке.

Mibro Color

Внешний вид

Корпус устройства выполнен из окрашенный в черный цвет стали. Рассчитан на нагрузку до 5АТМ.

Mibro Color

Кастомизировать внешний вид можно с помощью ремешков. Тут применен распространённый вариант крепления. Комплектные из черной гипоаллергенной резины.

Mibro Color

Прямоугольная форма с закругленными углами. Лицевая сторона защищена стеклом.

Mibro Color

На правой грани механическая кнопка управления. Основное взаимодействие с интерфейсом идет через сенсорный дисплей.

Mibro Color

С внутренней стороны по центру расположена группа датчиков и контактная группа.

Mibro Color

В комплекте с Mibro Color идет зарядный кредл с магнитным креплением.

Mibro Color

Используется 1.57-дюймовый дисплей. Уровень яркость регулируется. Придраться можно к уровню максимальной яркости.

Софт

Для смартфона можно загрузить утилиту управления Mibro Fit. Первоначально потребуется провести синхронизацию в облаке.

Mibro Color

Главное окно оформлено в виде плиток с отображением данных по пройденным шагам, кислороду в крови, частота сердечного ритма, время сна, вес тела.

Mibro Color

В разделе настроек можно выбрать циферблат из доступного набора. Выбор стиля выводимого циферблата.

Mibro Color

Пользовательские настройки, пуш-уведомления, будильник, поиск браслета, дистанционное управление.

Mibro Color

Замер уровня кислорода с выводом информации в динамике за день, неделю, месяц и год. Выбор приложений для вывода уведомлений.

Интерфейс

Выбор дисплеев Mibro Color ограничен тем что доступны в приложении. Есть как стилизованные варианты, так и с акцентом на активность.

Mibro Color

Свайпом вниз выводится меню быстрого доступа для управления яркостью, блокировкой и поиском смартфона.

Mibro Color

Интерфейс для замера частоты сердечных сокращений.

Mibro Color

Погода на четыре дня.

Mibro Color

Данные по активности за день.

Mibro Color

Интерфейс работает без сбоев.

Итоги

Mibro Color выступают альтернативой носимым браслетам, предлагая актуальный набор датчиков, уведомления без возможности ответа, простую смену ремешков, 7 дней автономной работы, аккуратное исполнение.
Комментарии и отзывы Mibro Color
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