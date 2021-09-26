Обзор Mibro Lite. Недорогие умные часы AMOLED

Экран AMOLED получил активное распространение в смартфонах, предложив преимущества в виде высокой контрастности, правильного отражения черного цвета и высокой пиковой яркости, а также оптимизации по энергопотреблению. Этот же тип матрицы предложили в новых часах Mibro Lite, поддерживающие помимо этого постоянный мониторинг сердечного ритма, слежение за сном, мониторинг количества кислорода и отслеживание уровня стресса.

Mibro Lite

В официальном магазине на Aliexpress доступны за 7600 рублей и в течение 3 дней будут доступны со скидкой в количестве 500 единиц.

Комплектация

Комплект включает зарядный кредл и инструкцию по настройке. Собрано все в коробке с изображением часов.

Mibro Lite

Внешний вид

Классический внешний вид с круглым дисплеем. Лицевая сторона защищена стеклом с закругленными боковыми гранями.

Mibro Lite

По умолчанию комплектуются ремешком из гипоаллергенной резины черного цвета. Здесь используется распространённый тип механического крепления. Подобрать можно будет нужную текстуру, материал и цвет.

Mibro Lite

Комплектный с язычком и возможностью подбора степени обхвата. Подходит как подросткам, так и взрослым.

Mibro Lite

Корпус часов тонкий. Собран качественно. Защищен от попадания воды и пыли, соответствуя требования класса IP68.

Mibro Lite

Можно брать их в душ, плавать и удалять накопившиеся в ходе эксплуатации загрязнения под водой с крана.

Mibro Lite

На боковой грани у них механическая кнопка управления. Основное взаимодействие с элементами интерфейса идет с помощью сенсора.

Mibro Lite

С внутренней стороны группа датчиков. Для работы они должны прижиматься к коже запястья.

Mibro Lite

Для зарядки Mibro Lite используют кредл с USB-разъемом и магнитным креплением.

Оснащение

Установлен AMOLED дисплей с диагональю 1.3 дюйма. В отличие от TN-матриц тут черный цвет без фоновой подсветки и серых оттенков. Хорошо передаются цвета. Ярко и сочно. Не мерцают.

Mibro Lite

Оснащены оптическим датчиком сердечного ритма. Помимо него есть SpO2, анализирующий степень насыщения крови кислородом. На профессиональную точность замеров рассчитывать не стоит, но как информация для размышлений и общего анализа состояния вполне подходит.

Mibro Lite

Встроенной батарейки в них хватает до 10 дней работы. При использовании датчиков замера активности

Софт

Для смартфонов на iOS и Android доступно бесплатное приложение Mibro Fit. Добавление и синхронизация проходит через него. Поддерживается облачное хранение данных.

Mibro Lite

Главный экран представляет собой набор плиток с выводом информации по активности и данным, собираемым с датчиков. Пройденное количество шагов, насыщение крови кислородом, частоту сердечного ритма, вес тела, время сна, анализ стресса.

Mibro Lite

Выбранные можно просмотреть детально в виде графиков с анализом по выбранным интервалам времени.

Mibro Lite

Есть анализ уровня усталости. Эти данные берутся на основе сразу нескольких параметров.

Mibro Lite

Экран с подробными настройкам. Тут же можно просмотреть подробные данные по заряду батареи. Весь интерфейс на русском языке.

Mibro Lite

Выводится каталог с циферблатами. В большом количестве из них обыгрываются преимущества AMOLED матрицы.

Mibro Lite

Поддерживаются напоминания по необходимости приема лекарств, поддержания должного уровня активности.

Интерфейс

По умолчанию Mibro Lite выводят интерфейс, на котором отображаются время, дата, пройденные шаги и другие данные активности.

Mibro Lite

Свайпом вниз выводятся кнопки быстрого доступа к основным опциям управления.

Mibro Lite

Запрос проведения частоты сердечного ритма.

Mibro Lite

Просмотр данных по погоде за несколько дней в виде наглядной иконки и цифровых данных.

Mibro Lite

Выбор одного из предустановленных режимов замеров спортивной активности.

Mibro Lite

С экрана часов можно просмотреть уведомления с выбранных приложений, но без возможности ответа на них.

Mibro Lite

Итоги

Mibro Lite – умные часы с актуальным набором датчиков мониторинга здоровья и учета активности при занятии фитнесом. Установленный тут AMOLED дисплей дал преимущества в качестве выводимого изображения, повысив контрастность и выдав глубокий черный цвет. И именно экран выделяет эти часы на фоне других моделей, в близком ценовом сегменте они вне конкуренции.
Комментарии и отзывы Mibro Lite
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