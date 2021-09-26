Обзор Mibro Lite. Недорогие умные часы AMOLED

Экран AMOLED получил активное распространение в смартфонах, предложив преимущества в виде высокой контрастности, правильного отражения черного цвета и высокой пиковой яркости, а также оптимизации по энергопотреблению. Этот же тип матрицы предложили в новых часах Mibro Lite, поддерживающие помимо этого постоянный мониторинг сердечного ритма, слежение за сном, мониторинг количества кислорода и отслеживание уровня стресса.

Комплектация

В официальном магазине на Aliexpress доступны за 7600 рублей и в течение 3 дней будут доступны со скидкой в количестве 500 единиц.Комплект включает зарядный кредл и инструкцию по настройке. Собрано все в коробке с изображением часов.

Внешний вид

Классический внешний вид с круглым дисплеем. Лицевая сторона защищена стеклом с закругленными боковыми гранями.

По умолчанию комплектуются ремешком из гипоаллергенной резины черного цвета. Здесь используется распространённый тип механического крепления. Подобрать можно будет нужную текстуру, материал и цвет.

Комплектный с язычком и возможностью подбора степени обхвата. Подходит как подросткам, так и взрослым.

Корпус часов тонкий. Собран качественно. Защищен от попадания воды и пыли, соответствуя требования класса IP68.

Можно брать их в душ, плавать и удалять накопившиеся в ходе эксплуатации загрязнения под водой с крана.

На боковой грани у них механическая кнопка управления. Основное взаимодействие с элементами интерфейса идет с помощью сенсора.

С внутренней стороны группа датчиков. Для работы они должны прижиматься к коже запястья.

Оснащение

Для зарядки Mibro Lite используют кредл с USB-разъемом и магнитным креплением.Установлен AMOLED дисплей с диагональю 1.3 дюйма. В отличие от TN-матриц тут черный цвет без фоновой подсветки и серых оттенков. Хорошо передаются цвета. Ярко и сочно. Не мерцают.

Оснащены оптическим датчиком сердечного ритма. Помимо него есть SpO2, анализирующий степень насыщения крови кислородом. На профессиональную точность замеров рассчитывать не стоит, но как информация для размышлений и общего анализа состояния вполне подходит.

Софт

Встроенной батарейки в них хватает до 10 дней работы. При использовании датчиков замера активностиДля смартфонов на iOS и Android доступно бесплатное приложение Mibro Fit. Добавление и синхронизация проходит через него. Поддерживается облачное хранение данных.

Главный экран представляет собой набор плиток с выводом информации по активности и данным, собираемым с датчиков. Пройденное количество шагов, насыщение крови кислородом, частоту сердечного ритма, вес тела, время сна, анализ стресса.

Выбранные можно просмотреть детально в виде графиков с анализом по выбранным интервалам времени.

Есть анализ уровня усталости. Эти данные берутся на основе сразу нескольких параметров.

Экран с подробными настройкам. Тут же можно просмотреть подробные данные по заряду батареи. Весь интерфейс на русском языке.

Выводится каталог с циферблатами. В большом количестве из них обыгрываются преимущества AMOLED матрицы.

Интерфейс

Поддерживаются напоминания по необходимости приема лекарств, поддержания должного уровня активности.По умолчанию Mibro Lite выводят интерфейс, на котором отображаются время, дата, пройденные шаги и другие данные активности.

Свайпом вниз выводятся кнопки быстрого доступа к основным опциям управления.

Запрос проведения частоты сердечного ритма.

Просмотр данных по погоде за несколько дней в виде наглядной иконки и цифровых данных.

Выбор одного из предустановленных режимов замеров спортивной активности.

С экрана часов можно просмотреть уведомления с выбранных приложений, но без возможности ответа на них.

Итоги

Mibro Lite – умные часы с актуальным набором датчиков мониторинга здоровья и учета активности при занятии фитнесом. Установленный тут AMOLED дисплей дал преимущества в качестве выводимого изображения, повысив контрастность и выдав глубокий черный цвет. И именно экран выделяет эти часы на фоне других моделей, в близком ценовом сегменте они вне конкуренции.