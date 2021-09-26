Обзор Mibro Lite. Недорогие умные часы AMOLED

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По умолчанию комплектуются ремешком из гипоаллергенной резины черного цвета. Здесь используется распространённый тип механического крепления. Подобрать можно будет нужную текстуру, материал и цвет.
Комплектный с язычком и возможностью подбора степени обхвата. Подходит как подросткам, так и взрослым.
Корпус часов тонкий. Собран качественно. Защищен от попадания воды и пыли, соответствуя требования класса IP68.
Можно брать их в душ, плавать и удалять накопившиеся в ходе эксплуатации загрязнения под водой с крана.
На боковой грани у них механическая кнопка управления. Основное взаимодействие с элементами интерфейса идет с помощью сенсора.
С внутренней стороны группа датчиков. Для работы они должны прижиматься к коже запястья.
Для зарядки Mibro Lite используют кредл с USB-разъемом и магнитным креплением.
Оснащены оптическим датчиком сердечного ритма. Помимо него есть SpO2, анализирующий степень насыщения крови кислородом. На профессиональную точность замеров рассчитывать не стоит, но как информация для размышлений и общего анализа состояния вполне подходит.
Встроенной батарейки в них хватает до 10 дней работы. При использовании датчиков замера активности
Главный экран представляет собой набор плиток с выводом информации по активности и данным, собираемым с датчиков. Пройденное количество шагов, насыщение крови кислородом, частоту сердечного ритма, вес тела, время сна, анализ стресса.
Выбранные можно просмотреть детально в виде графиков с анализом по выбранным интервалам времени.
Есть анализ уровня усталости. Эти данные берутся на основе сразу нескольких параметров.
Экран с подробными настройкам. Тут же можно просмотреть подробные данные по заряду батареи. Весь интерфейс на русском языке.
Выводится каталог с циферблатами. В большом количестве из них обыгрываются преимущества AMOLED матрицы.
Поддерживаются напоминания по необходимости приема лекарств, поддержания должного уровня активности.
Свайпом вниз выводятся кнопки быстрого доступа к основным опциям управления.
Запрос проведения частоты сердечного ритма.
Просмотр данных по погоде за несколько дней в виде наглядной иконки и цифровых данных.
Выбор одного из предустановленных режимов замеров спортивной активности.
С экрана часов можно просмотреть уведомления с выбранных приложений, но без возможности ответа на них.