Обзор Microlab M-500. Акустическая система формата 2.1

Тестируемая сегодня акустическая система Microlab M-500 формата 2.1 не является новинкой, но несмотря на это, она все еще остается актуальной и интересной в качестве варианта акустики под использование в паре с компьютером и другими источниками звука, оснащенными разъемом 3.5мм. Заявленная мощность системы составляет 34 Вт с диапазоном частот от 35 до 20000 Гц.

Microlab M-500 обзор

Она находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Внешний вид

Поставляется Microlab M-500 в коробке из плотного картона с характерным светлым оформлением. Производитель приводит подробные данные по техническим характеристикам акустической системы. В комплекте покупатель получает основной блок, пару сателлитов, переходник с 3.5мм на раздельный RCA-канал и техническую документацию.Дизайн у Microlab M-500 лаконичный и выдержанный в строгой стилистике. Это классическая 2.1 система.

Сабвуфер совмещен с основным блоком управления и усилителем. Выполнен он в форме параллелепипеда. Основу составляет МДФ.

Передняя панель с глянцевыми пластиковыми панелями. Они собирают следы пальцев и пыль в ходе эксплуатации.

По центру барабан регулировки громкости с окантовкой, подсвечиваемой белым цветом. Сделано со вкусом, без вычурности, в ночное время так упрощается его позиционирование на корпусе.

Под ним раздельные регуляторы низких и высоких частот. Такое расположение избавляет от необходимости тянуться к тыльной стороне корпуса. Есть 3.5 мм выход на наушники и 3.5 мм вход на фронтальной стороне.

На задней панели Microlab M-500 доступен парный RCA вход и RCA разъемы для подключения сателлитов. Доступен механический выключатель.

Отверстие фазоинвертора справа, расположить основной модуль можно вплотную к стене без ущерба для качества звука.

Габариты у подключаемой пары колонок заметно меньше основного блока. Длина кабеля позволяет разместить сателлиты на удалении от сабвуфера.

Тесты

Корпус у колонок из пластика. На тыльной стороне есть посадочные места для крепления на стену. Панель излучателей защищена съемной тканевой сеткой. Стоят на ровной поверхности устойчиво. В сборе система не займет много места на столе.Для тестирования мы использовали настольный компьютер и смартфон OnePlus 5T. С учетом способа подключения к источнику звука, немало в финальном звучании будет зависеть от источника. Основным сценарием мы видим именно ПК или смарт-приставку в паре с ТВ. Система продемонстрировала хороший запас громкости.

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