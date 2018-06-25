Обзор Microlab M-500. Акустическая система формата 2.1

2018-06-25, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Microlab M-500; [188]
Тестируемая сегодня акустическая система Microlab M-500 формата 2.1 не является новинкой, но несмотря на это, она все еще остается актуальной и интересной в качестве варианта акустики под использование в паре с компьютером и другими источниками звука, оснащенными разъемом 3.5мм. Заявленная мощность системы составляет 34 Вт с диапазоном частот от 35 до 20000 Гц.

Microlab M-500

Она находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Microlab M-500 обзор

Комплектация

Поставляется Microlab M-500 в коробке из плотного картона с характерным светлым оформлением. Производитель приводит подробные данные по техническим характеристикам акустической системы. В комплекте покупатель получает основной блок, пару сателлитов, переходник с 3.5мм на раздельный RCA-канал и техническую документацию.

Внешний вид

Дизайн у Microlab M-500 лаконичный и выдержанный в строгой стилистике. Это классическая 2.1 система.

Microlab M-500

Сабвуфер совмещен с основным блоком управления и усилителем. Выполнен он в форме параллелепипеда. Основу составляет МДФ.

Microlab M-500

Передняя панель с глянцевыми пластиковыми панелями. Они собирают следы пальцев и пыль в ходе эксплуатации.

Microlab M-500

По центру барабан регулировки громкости с окантовкой, подсвечиваемой белым цветом. Сделано со вкусом, без вычурности, в ночное время так упрощается его позиционирование на корпусе.

Microlab M-500

Под ним раздельные регуляторы низких и высоких частот. Такое расположение избавляет от необходимости тянуться к тыльной стороне корпуса. Есть 3.5 мм выход на наушники и 3.5 мм вход на фронтальной стороне.

Microlab M-500

На задней панели Microlab M-500 доступен парный RCA вход и RCA разъемы для подключения сателлитов. Доступен механический выключатель.

Microlab M-500

Отверстие фазоинвертора справа, расположить основной модуль можно вплотную к стене без ущерба для качества звука.

Microlab M-500

Габариты у подключаемой пары колонок заметно меньше основного блока. Длина кабеля позволяет разместить сателлиты на удалении от сабвуфера.

Microlab M-500

Корпус у колонок из пластика. На тыльной стороне есть посадочные места для крепления на стену. Панель излучателей защищена съемной тканевой сеткой. Стоят на ровной поверхности устойчиво. В сборе система не займет много места на столе.

Тесты

Для тестирования мы использовали настольный компьютер и смартфон OnePlus 5T. С учетом способа подключения к источнику звука, немало в финальном звучании будет зависеть от источника. Основным сценарием мы видим именно ПК или смарт-приставку в паре с ТВ. Система продемонстрировала хороший запас громкости.

Звуковая сцена приятная и не перегруженная. Артефакты и шумы отсутствуют. Есть внятная детализация на широком диапазоне частот. Регулятором низких частот можно будет насытить звучание во время просмотра блокбастеров или игры в шутеры. Звучание вполне удовлетворит пользователя, не страдающего «аудиофилией». Сам звук мы можем оценить на твердую «четверку».

Из приятных бонусов отметим возможность подключения к тыльной стороне наушников, без необходимости поиска разъема на корпусе.

Итоги по Microlab M-500

Золото. Выбор редакции MegaObzorMicrolab M-500 – классика формата 2.1, добротная и хорошо звучащая акустическая система. Колонки станут хорошим приобретением при поиске акустики для ПК, компьютера, MP3-плеера, смарт-приставки и смартфона. Отметим удобное управление, дополнительные разъемы на фронтальной панели, подсветку вокруг регулятора громкости, возможность подвешивания сателлитов на стене. Не устроить может маркая лицевая панель и ограниченное количество подключаемых устройств. Для тех, кто приоритетом ставит наличие Bluetooth, рекомендуем к ознакомлению обзор Microlab M-600BT.
Microlab M-500 получает заслуженную награду "Хит. Выбор редакции MegaObzor.com".

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