Обзор Microsoft Modern USB-C Headset. Наушники для видеоконференций и трансляций

Мы продолжаем изучение аксессуаров и электроники, которая позволяет эффективно удаленно работать и учиться. Вслед за веб-камерой Modern Webcam с поддержкой Microsoft Teams и другого софта рассмотрим наушники Microsoft Modern USB-C Headset, которые можно использовать как с ультрабуками, так и планшетами, а также смартфонами.

Microsoft Modern USB-C Headset

Рекомендованная стоимость составляет 4850 рублей.

Комплектация

Упакованы в коробку с изображением гарнитуры и данными по ее ключевым характеристикам. Комплект включает различную документацию.

Внешний вид

Наушники выполнены в легком и компактном корпусе. Сделано все чтобы в них можно было проводить длительное время.

Microsoft Modern USB-C Headset

Узкое оголовье с регулируемой длиной. Направляющие выполнены из износоустойчивого пластика.

Microsoft Modern USB-C Headset

Выбранное положение не смещается за счет внутренних отсечек. Диапазон регулировки широкий.

Microsoft Modern USB-C Headset

Центральная часть обтянута экокожей. Внутри мягкий наполнитель. Волосы не цепляют.

Круглые чашки, они накладные. Уши обхватывают не полностью, за счет этого нет проблема с запотеванием при эксплуатации в помещении.

Microsoft Modern USB-C Headset

Отметим положительный момент, касающийся отсутствия декоративных элементов и заметных зон с логотипами и брендами.

Microsoft Modern USB-C Headset

Амбушюры у Microsoft Modern USB-C Headset из мягкой экокожи. Мягкий наполнитель в амбушюрах быстро восстанавливает свою форму.

Microsoft Modern USB-C Headset

На левой чаше ножки микрофона. Ее можно поднять в то время, когда не планируются видеозвонки.

Microsoft Modern USB-C Headset

Элементы управления перенесены для удобства доступа на пульт ДУ на кабеле. Тут кнопка выключения микрофона, ответа на вызов, регулировки громкости, а также запуска Microsoft Teams.

Microsoft Modern USB-C Headset

Подключается при помощи интерфейса USB-C. Актуально с учетом того, что немалое число ультрабуков лишены полноразмерных USB. А также такой тип интерфейса дает питание для встроенной звуковой карты. Длина кабеля 1.5 метра.

Софт

Управление гарнитурой можно проводить через Центр аксессуаров. Выводятся в виде плитки с изображением, названием и рабочим статусо

Microsoft Modern USB-C Headset

В окне управления можно изменить тон подсказки, громкость подсказов, включить максимальную громкость звука.

Microsoft Modern USB-C Headset

Вывод технической информации.

Microsoft Modern USB-C Headset

Тесты

Microsoft Modern USB-C Headset

Мы вели тестирование с настольным ПК под управлением Windows 11. Также проверяли работу с MacOS, планшетом Xiaomi Pad 5, Apple iPad Air 4. Со всеми этими устройствами определились сразу автоматически. Корректно работали и кнопки на пульте ДУ.

Microsoft Modern USB-C Headset

На голове сидят удобно. В этих наушниках много проводить длительное время. На давят и не смещаются при поворотах головы. Уровень пассивной звукоизоляции умеренный.

Microsoft Modern USB-C Headset

В звуковой сцене акцентированы высокие частоты. За счет этого речь звучит отчетливо. В них в свободное время можно будет послушать аудиоподкасты, посмотреть сериалы и ролики на стриминговых сервисах.

Microsoft Modern USB-C Headset

Отдельно приведем записи через встроенный микрофон.

Тест микрофона Microsoft Modern USB-C Headset

Итоги

Microsoft Modern USB-C Headset – проводные наушники с четкой передачей голоса. Эргономичная и легкая конструкция, поворотный микрофон, поддержка актуального софта для видеоконференций и стриминговых трансляций, разъем USB-C, относительно невысокая стоимость.
Комментарии и отзывы Microsoft Modern USB-C Headset
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