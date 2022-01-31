Обзор Microsoft Modern USB-C Headset. Наушники для видеоконференций и трансляций

Рекомендованная стоимость составляет 4850 рублей.
Узкое оголовье с регулируемой длиной. Направляющие выполнены из износоустойчивого пластика.
Выбранное положение не смещается за счет внутренних отсечек. Диапазон регулировки широкий.
Центральная часть обтянута экокожей. Внутри мягкий наполнитель. Волосы не цепляют.
Отметим положительный момент, касающийся отсутствия декоративных элементов и заметных зон с логотипами и брендами.
Амбушюры у Microsoft Modern USB-C Headset из мягкой экокожи. Мягкий наполнитель в амбушюрах быстро восстанавливает свою форму.
На левой чаше ножки микрофона. Ее можно поднять в то время, когда не планируются видеозвонки.
Элементы управления перенесены для удобства доступа на пульт ДУ на кабеле. Тут кнопка выключения микрофона, ответа на вызов, регулировки громкости, а также запуска Microsoft Teams.
Подключается при помощи интерфейса USB-C. Актуально с учетом того, что немалое число ультрабуков лишены полноразмерных USB. А также такой тип интерфейса дает питание для встроенной звуковой карты. Длина кабеля 1.5 метра.
В окне управления можно изменить тон подсказки, громкость подсказов, включить максимальную громкость звука.
Вывод технической информации.
Мы вели тестирование с настольным ПК под управлением Windows 11. Также проверяли работу с MacOS, планшетом Xiaomi Pad 5, Apple iPad Air 4. Со всеми этими устройствами определились сразу автоматически. Корректно работали и кнопки на пульте ДУ.
На голове сидят удобно. В этих наушниках много проводить длительное время. На давят и не смещаются при поворотах головы. Уровень пассивной звукоизоляции умеренный.
В звуковой сцене акцентированы высокие частоты. За счет этого речь звучит отчетливо. В них в свободное время можно будет послушать аудиоподкасты, посмотреть сериалы и ролики на стриминговых сервисах.
Отдельно приведем записи через встроенный микрофон.