Обзор Microsoft Modern USB-C Headset. Наушники для видеоконференций и трансляций

Мы продолжаем изучение аксессуаров и электроники, которая позволяет эффективно удаленно работать и учиться. Вслед за веб-камерой Modern Webcam с поддержкой Microsoft Teams и другого софта рассмотрим наушники Microsoft Modern USB-C Headset, которые можно использовать как с ультрабуками, так и планшетами, а также смартфонами.

Комплектация

Внешний вид

Рекомендованная стоимость составляет 4850 рублей.Упакованы в коробку с изображением гарнитуры и данными по ее ключевым характеристикам. Комплект включает различную документацию.Наушники выполнены в легком и компактном корпусе. Сделано все чтобы в них можно было проводить длительное время.

Узкое оголовье с регулируемой длиной. Направляющие выполнены из износоустойчивого пластика.

Выбранное положение не смещается за счет внутренних отсечек. Диапазон регулировки широкий.

Центральная часть обтянута экокожей. Внутри мягкий наполнитель. Волосы не цепляют.Круглые чашки, они накладные. Уши обхватывают не полностью, за счет этого нет проблема с запотеванием при эксплуатации в помещении.

Отметим положительный момент, касающийся отсутствия декоративных элементов и заметных зон с логотипами и брендами.

Амбушюры у Microsoft Modern USB-C Headset из мягкой экокожи. Мягкий наполнитель в амбушюрах быстро восстанавливает свою форму.

На левой чаше ножки микрофона. Ее можно поднять в то время, когда не планируются видеозвонки.

Элементы управления перенесены для удобства доступа на пульт ДУ на кабеле. Тут кнопка выключения микрофона, ответа на вызов, регулировки громкости, а также запуска Microsoft Teams.

Софт

Подключается при помощи интерфейса USB-C. Актуально с учетом того, что немалое число ультрабуков лишены полноразмерных USB. А также такой тип интерфейса дает питание для встроенной звуковой карты. Длина кабеля 1.5 метра.Управление гарнитурой можно проводить через Центр аксессуаров. Выводятся в виде плитки с изображением, названием и рабочим статусо

В окне управления можно изменить тон подсказки, громкость подсказов, включить максимальную громкость звука.

Вывод технической информации.

Тесты

Мы вели тестирование с настольным ПК под управлением Windows 11. Также проверяли работу с MacOS, планшетом Xiaomi Pad 5, Apple iPad Air 4. Со всеми этими устройствами определились сразу автоматически. Корректно работали и кнопки на пульте ДУ.

На голове сидят удобно. В этих наушниках много проводить длительное время. На давят и не смещаются при поворотах головы. Уровень пассивной звукоизоляции умеренный.

В звуковой сцене акцентированы высокие частоты. За счет этого речь звучит отчетливо. В них в свободное время можно будет послушать аудиоподкасты, посмотреть сериалы и ролики на стриминговых сервисах.

Тест микрофона Microsoft Modern USB-C Headset

Итоги

Отдельно приведем записи через встроенный микрофон.Microsoft Modern USB-C Headset – проводные наушники с четкой передачей голоса. Эргономичная и легкая конструкция, поворотный микрофон, поддержка актуального софта для видеоконференций и стриминговых трансляций, разъем USB-C, относительно невысокая стоимость.