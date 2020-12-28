Обзор Midea VCR09B. Робот-пылесос с влажной уборкой и Wi-Fi

Необходимость поддержания чистоты в квартире или дома – рутинная задача, с которой, так или иначе, сталкиваются многие из нас. Уборка пыли, сухих загрязнений на полу, влажная протирка пола требует времени и усилий. Но всегда есть возможность облегчить себе жизнь, возложив эту задачу на робот-пылесос, как пример, тестируемый сегодня Midea VCR09B поддерживает как сухую уборку с мощностью всасывания до 4000 Па, так и влажную уборку напольного покрытия.

Midea VCR09B

Бренд Midea №1 в мире Home Appliances предлагает один из самых широких ассортиментов в области домашней бытовой техники: в продуктовой линейке бренда представлены такие категории, как очистка воздуха, холодильная техника, стирка вещей, большая и малая кухонная бытовая техника, водопроводная техника, устройства для уборки дома и освещение.

К моменту публикации его можно свободно приобрести в российских магазинах с рекомендованной стоимостью 17 790 рублей.

Midea VCR09B обзор

Комплектация

Упаковано устройство в коробку с общей информацией по особенностям работы и характеристикам. Внутри все комплектующие распределены по отдельным отсекам и коробкам.

Midea VCR09B

Внутри покупатель помимо пылесоса найдет: блок для влажной уборки, сменные салфетки из микрофибры, сменный фильтр HEPA, док-станцию для зарядки, кабель питания, две пары боковых щеток, руководство пользователя, пульт управления с батарейками, инструкцию по добавлению в аккаунт, гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус пылесоса выполнен из черного пластика с матовым покрытием. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев и пылью.

Midea VCR09B

Высота его не превышает 8 сантиметров, что позволяет свободно убираться под корпусной мебелью, кроватями и диванами. Отсутствуют выступающие элементы.

Midea VCR09B

За перемещение по полу отвечают два ведущих колеса с прорезиненным протектором, обеспечивающим хорошее сцепление с разными типами покрытий. На фронтальной части они дополнены поворотным валиком.

Midea VCR09B

По краям основания распределены датчики перепада высоты, отвечающие за предотвращение падений с лестницы.

Midea VCR09B

В центре вращающаяся V-образная роликовая щетка с рядами ворса разного типа. Блок щетки у Midea VCR09B съемный. Может быть полезно в будущем для удаления намотавшихся на валик волос и ниток. Дополнена она парой боковых щеток.

Midea VCR09B

На тыльной части расположен съемный резервуар под жидкость для влажной уборки. Он сопровождается дополнительным роликом, улучшающим проходимость при съездах и заездах на ковровое покрытие.

Midea VCR09B

Для влажной уборки важно будет установить съемную пластину с салфеткой из микрофибры. Ставится на основание. В комплекте есть съемная салфетка. Они рассчитаны на многоразовое применение.

Midea VCR09B

На фронтальной панели демпферный бампер, смягчающий столкновение с твердыми предметами. По периметру также нанесен прорезиненный уплотнитель, предотвращающий получение повреждений на мягкой мебели.

Midea VCR09B

В бампер интегрирована группа сенсоров, отвечающих за определение расстояния до препятствий и используемых, в частности, и для построения маршрута перемещения по комнате.

Midea VCR09B

Контейнер для сбора сухих загрязнений находится под откидной крышкой на верхней грани. Его объем составляет 450 мл. На его крышке зафиксирован инструмент для удаления волос и ниток, а также очистки пыли. Здесь механический тумблер питания.

Midea VCR09B

За включение и ручной запуск уборки отвечает прорезиненная кнопка на крышке. Рядом с ней расположен светодиодный индикатор состояния подключения к беспроводной сети.

Midea VCR09B

В комплекте с Midea VCR09B владелец получает пульт ДУ с набором кнопок, позволяющим вручную включать уборку, регулировать мощность всасывания, управлять вручную движениями по полу.

Midea VCR09B

Важной составляющей является зарядная база. На ней пылесос будет находиться в режиме ожидания и проводить сеанс восстановления заряда батареи.

Софт

Для получения всех заложенных возможностей и дистанционного управления потребуется загрузка приложения MSmartLife. Хранить настройки можно будет в облачном сервисе после авторизации.

Midea VCR09B

На главный экран выводится список подключенных устройств в виде наглядных плиток. Интерфейс на русском языке.

Midea VCR09B

В окне управления отображается текущий статус работы, кнопки запуска разных режимов уборки, регулировка мощности всасывания, планирование, отправка на зарядную станцию.

Midea VCR09B

Можно просмотреть карту уборки, которую робот-пылесос составил во время предыдущей уборки.

Midea VCR09B

Три уровня мощности: тихо, стандарт и максимальная.

Midea VCR09B

Расписание уборки. С выбором разовых или заданных по дням недели запускам. Тип перемещения: по области, вдоль стен или зигзагом.

Midea VCR09B

Пульт управления с выбором ручной смены направлений при движении по полу. Приложение интуитивно понятное. Поддерживается синхронизация с Google Home.

Тесты

Тестирование Midea VCR09B мы проводили в типовой трехкомнатной квартире. Зарядная станция размещена в коридоре. Перед началом эксплуатации нужно будет снять транспортировочные пленки и уплотнители, установить боковые щетки и провести полный сеанс зарядки.

После этого можно будет приступить к сеансу уборки. Запустить ее можно несколькими способами: кнопка на корпусе, кнопки на пульте ДУ, кнопки в приложении, заданное расписание. Выбрать можно между автоматическим режимом перемещения, прохождением вдоль краев и стен, а также только выбранного участка.

Midea VCR09B

Для перемещения по комнате и при выборе маршрута используется информация от целой группы датчиков. Вся эта информация обрабатывается высокопроизводительным процессором. Строит маршрут корректно, по завершению уборки не остается неочищенных участков.

Это один из самых мощных пылесосов среди протестированных ранее. Мощность до 4000 Па. Предлагается три уровня: тихий, стандартный и максимальный. Чаще всего за время длительной эксплуатации с задачей уборки он справлялся на стандартном уровне. Максимальный может потребоваться на ковровом покрытии с глубоким ворсом.

Midea VCR09B

В наших условиях основной тип покрытия – плитка с несколькими коврами с неглубоким ворсом. Съезжает и заезжает на ковер без пробуксовки. Установленная тут интеллектуальная система автоматически определяет тип покрытия, регулируя подачу воды, на коврах она уменьшается.

Midea VCR09B

Корректно проезжает по краю кухонного гарнитура с углублением вдоль дверок. Также заезжал и убирался под кроватью. Это стало возможным благодаря небольшой высоте корпуса.

Midea VCR09B

По завершению уборки корректно возвращается на зарядную станцию. Изменения рабочих статусов сопровождаются звуковыми подсказками. Можно будет отключить, обеспечив полностью бесшумный режим при эксплуатации в ночное время.

Встроенного аккумулятора с емкостью 2600 мАч в зависимости от уровня мощности всасывания будет хватать на 1.5-2 часа уборки. Площадь до 120 квадратных метров. На восстановление заряда уходит 4 часа.

Контейнер с собранными загрязнениями расположен под крышкой. Съем и очистка проходят без контакта с руками. На выходе установлен HEPA-фильтр, улавливающий все мелкие загрязнения. В комплекте есть запасной.

Емкости для заливки жидкости нам с запасом хватало для уборки 3-комнатной квартиры. Как показала практика, вполне заменяет отдельную протирку пола шваброй. При регулярном запуске можно будет поддерживать чистоту напольного покрытия без необходимости ручной очистки.

Итоги по Midea VCR09B

Midea VCR09B – высокоэффективный робот-пылесос с поддержкой влажной и сухой уборки. Аккуратный внешний вид, 3 уровня мощности, небольшая высота корпуса, функция очистки только заданной области, запасные боковые щетки, V-образный ролик, преодоление порогов, таймер и расписание, приложение для смартфона, пульт ДУ, автоматическое определение типа покрытия (ковер – твердый пол), сменный HEPA-фильтр в комплекте, хорошие показатели автономной работы, функции автоматической зарядки и антистолкновения, легкое обслуживание контейнера, большая емкость бака для жидкости и дополнительная салфетка из микрофибры.
Комментарии и отзывы Midea VCR09B
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