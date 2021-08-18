Обзор Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Верхом на генномодифицированных покемонах

В отличие от проектов основной линейки, здесь нам предстоит играть не за охотников на монстров, а за наездников – представителей совершенно другого сообщества, которые не столь категоричны по отношению к братьям нашим большим: приручают, ездят и активно используют их в бою.
Начинается игра с того, что огромный дракон-хранитель Ратта-страж вместе с сородичами покидает вверенный ему остров Хаколо, оставив лишь одно яйцо. В это же время воды океана сменили цвет, а из-под земли начало пробиваться таинственное красное свечение, делающее всех монстров вокруг агрессивными. Ко всему прочему, в происходящее вмешивается отряд охотников, у которых свои интересы и мотивы. Распутывать этот клубок событий и предстоит нашему протагонисту.
В отличие от Rise, где сюжет был вторичен по отношению к геймплею, здесь нас ждет интересная, хоть и линейная история со своими поворотами и отсутствием явного антагониста. Подается сюжет не только в красивых кат-сценах, но и непосредственно через задания.
Побочных квестов тоже хватает, но вот они уже намного примитивнее, а выполняются по ходу прохождения основных – гринд тут хоть и присутствует, но его не настолько много, чтобы надоесть. По пути к цели, игроку встретится множество ярких запоминающихся персонажей, вот только самого протагониста по канонам жанра обделили репликами и практически никак не раскрыли.
Иногда будут встречаться логова монстров. Победив их защитника, герой получает доступ к яйцам. Унести можно только одно, и приходится каждое взвесить и обнюхать – чем оно больше и сильнее воняет, тем более сильный монстрик (так тут называются прирученные существа) из него родится. В руках выносим трофей из пещеры, после чего отправляем его в деревню дозревать.
Как только малыш вылупится, устанавливаем ментальную связь с ним с помощью специального амулета. На монстриках можно верхом рассекать по просторам локаций, причем разные виды будут полезны в различных ситуациях: одни помогут перепрыгнуть через пропасть, другие – вскарабкаться по лиане, третьи – переплыть реку.
Каждый из более чем двухсот монстриков в игре обладает своим набором генов, которые отвечают за его активные и пассивные навыки. Ближе к середине игры, появляется возможность переносить гены между питомцами, что дает широкий простор для экспериментов по выведению наиболее эффективного создания. Все это очень сильно напоминает другую японскую серию про карманных монстров.
И персонаж, и его верный скакун с течением времени прокачиваются, хотя самим распределить характеристики нам не дадут. В некоторых логовах можно обнаружить особые пробки, которые нужны для покупки у котов-контрабандистов всякого разного.
В битвах участвуют главный герой, его напарник (меняется по ходу повествования) и их монстрики. Им противостоят противники численностью до трех штук, но наиболее сильные монстры предпочитают сражаться в одиночку. Полный контроль у игрока есть только над основным персонажем.
В основе пошаговых поединков лежит система «камень-ножницы-бумага»: мощная атака побеждает техничную, техничная – скоростную, а скоростная – мощную. Каждый монстр обладает предрасположенностью к одному из типов атак, но если чудовище как следует разозлить, то оно может поменять свое поведение. Нагляднее всего эффект виден, когда монстр и персонаж атакуют друг друга одновременно. В этом случае победителем выходит тот, кто выбрал правильную атаку, хотя совсем сухим выйти из дуэли все равно не получится. Иногда поединки дополняются QTE-элементами.
Монстрик и напарники действуют сами, но в процессе битвы накапливается запас связи, который позволяет использовать способности своего питомца. Если направить персонажа и питомца одновременно атаковать одну цель доминирующим типом атаки, то мы нанесем увеличенный урон.
Когда же шкала связи заполняется полностью, боец может оседлать монстрика и получить в свое распоряжения новые атаки, а также навык связи – разрушительный прием, сопровождающийся кат-сценой. Наконец, если использовать навык одновременно со своим напарником, то анимация и урон будут еще эпичнее. Шансов остаться в живых после проведения такого приема, у противника, скажем прямо, не очень много.
Традиционно гипертрофированное оружие делится на режущее (двуручники и меч со щитом), дробящее (молоты и охотничий рог), а также колющее (лук и копьепушка). Каждый вид хорошо действует на одних врагов и плохо показывает себя в бою с другими. От выбранного оружия зависят навыки, которые может использовать персонаж, причем большинство из них будет завязано на типах атаки. Иногда нам дают атаковать в определенные части монстров: если удастся их повредить, то противник упадет и начнет получать критический урон в течение определенного времени.
Узнать о всех особенностях врагов можно только в боях. При первой встречи с монстром нам даже не покажут количество его здоровья, а шаблоны поведения придется предугадывать и запоминать. К счастью, протагонист может брать в свой отряд до пяти монстриков и три вида оружия, меняя их без отрыва от поединка. Все особенности встреченных монстров, питомцев, а также генов фиксируются в местной энциклопедии.
Как видим, боевая система в Wings of Ruin богата и многообразна, но при этом она совершенно не ощущается переусложненной, что встречается крайне редко. Сражения не приедаются, поскольку каждый противник тут уникален и требует изучения и особенного подхода. К сожалению, сложность тут небольшая, а настоящим вызовом можно назвать лишь десяток схваток. В путешествии разрешают умереть до трех раз, а погибнув окончательно, тут же возрождаешься в деревне без потери опыта и денег. За хардкором лучше идти в мультиплеер: тамошние монстры и наездники в PvP-режиме спуска точно не дадут.