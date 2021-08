Обзор Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Верхом на генномодифицированных покемонах

Вышедшая совсем недавно Monster Hunter: Rise по праву заслужила титул лучшей игры серии: она пользуется бешеной популярностью у владельцев Switch, а те, у кого нет консоли от Nintendo, считают дни до ее выхода на ПК. И вот пока Rise находится на пике популярности, выходит еще один проект в той же вселенной – Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Capcom решила конкурировать сама с собой? Не совсем так. Stories – это ответвление основной серии, выполненное в совершенно ином жанре – jRPG. Первая часть вышла на Nintendo 3DS в 2017 году, но ввиду низкой популярности консоли и отсутствия локализации не получила должного внимания со стороны российских геймеров. Capcom сделала выводы, издав продолжение как на Switch, так и персональных компьютерах, да еще и с переводом.

Сюжет

Wings of Ruin является прямым продолжением оригинала: мы играем за внука главного героя из первой части, некоторые персонажи тоже перебрались оттуда, да и прочих отсылок хватает. При этом, сюжеты практически не связаны, поэтому никакого дискомфорта от того, что не проходил оригинальную игру нет.

В отличие от проектов основной линейки, здесь нам предстоит играть не за охотников на монстров, а за наездников – представителей совершенно другого сообщества, которые не столь категоричны по отношению к братьям нашим большим: приручают, ездят и активно используют их в бою.

Начинается игра с того, что огромный дракон-хранитель Ратта-страж вместе с сородичами покидает вверенный ему остров Хаколо, оставив лишь одно яйцо. В это же время воды океана сменили цвет, а из-под земли начало пробиваться таинственное красное свечение, делающее всех монстров вокруг агрессивными. Ко всему прочему, в происходящее вмешивается отряд охотников, у которых свои интересы и мотивы. Распутывать этот клубок событий и предстоит нашему протагонисту.

В отличие от Rise, где сюжет был вторичен по отношению к геймплею, здесь нас ждет интересная, хоть и линейная история со своими поворотами и отсутствием явного антагониста. Подается сюжет не только в красивых кат-сценах, но и непосредственно через задания.

Геймплей

Побочных квестов тоже хватает, но вот они уже намного примитивнее, а выполняются по ходу прохождения основных – гринд тут хоть и присутствует, но его не настолько много, чтобы надоесть. По пути к цели, игроку встретится множество ярких запоминающихся персонажей, вот только самого протагониста по канонам жанра обделили репликами и практически никак не раскрыли.Мир игры разбит на несколько зон со своими локациями и поселением-хабом. Некоторые регионы имеют коридорную структуру, другие представляют больше свободы выбора. По ним разбросаны различные ресурсы, из которых можно крафтить расходники (бомбы, ловушки, зелья и так далее), но самые ценные, конечно, придется выбивать из монстров: из останков гигантов можно сварганить себе качественную броню или оружие.

Иногда будут встречаться логова монстров. Победив их защитника, герой получает доступ к яйцам. Унести можно только одно, и приходится каждое взвесить и обнюхать – чем оно больше и сильнее воняет, тем более сильный монстрик (так тут называются прирученные существа) из него родится. В руках выносим трофей из пещеры, после чего отправляем его в деревню дозревать.

Как только малыш вылупится, устанавливаем ментальную связь с ним с помощью специального амулета. На монстриках можно верхом рассекать по просторам локаций, причем разные виды будут полезны в различных ситуациях: одни помогут перепрыгнуть через пропасть, другие – вскарабкаться по лиане, третьи – переплыть реку.

Каждый из более чем двухсот монстриков в игре обладает своим набором генов, которые отвечают за его активные и пассивные навыки. Ближе к середине игры, появляется возможность переносить гены между питомцами, что дает широкий простор для экспериментов по выведению наиболее эффективного создания. Все это очень сильно напоминает другую японскую серию про карманных монстров.

Боевая система

И персонаж, и его верный скакун с течением времени прокачиваются, хотя самим распределить характеристики нам не дадут. В некоторых логовах можно обнаружить особые пробки, которые нужны для покупки у котов-контрабандистов всякого разного.Большая часть игрового процесса, как и в любой другой jRPG отведена сражениям. Случайных встреч нет: все монстры изначально видны на карте, а когда к ним приближаешься, то начинают агриться. Если нет желания вступать в поединок, в большинстве случаев можно просто от них убежать.

В битвах участвуют главный герой, его напарник (меняется по ходу повествования) и их монстрики. Им противостоят противники численностью до трех штук, но наиболее сильные монстры предпочитают сражаться в одиночку. Полный контроль у игрока есть только над основным персонажем.

В основе пошаговых поединков лежит система «камень-ножницы-бумага»: мощная атака побеждает техничную, техничная – скоростную, а скоростная – мощную. Каждый монстр обладает предрасположенностью к одному из типов атак, но если чудовище как следует разозлить, то оно может поменять свое поведение. Нагляднее всего эффект виден, когда монстр и персонаж атакуют друг друга одновременно. В этом случае победителем выходит тот, кто выбрал правильную атаку, хотя совсем сухим выйти из дуэли все равно не получится. Иногда поединки дополняются QTE-элементами.

Монстрик и напарники действуют сами, но в процессе битвы накапливается запас связи, который позволяет использовать способности своего питомца. Если направить персонажа и питомца одновременно атаковать одну цель доминирующим типом атаки, то мы нанесем увеличенный урон.

Когда же шкала связи заполняется полностью, боец может оседлать монстрика и получить в свое распоряжения новые атаки, а также навык связи – разрушительный прием, сопровождающийся кат-сценой. Наконец, если использовать навык одновременно со своим напарником, то анимация и урон будут еще эпичнее. Шансов остаться в живых после проведения такого приема, у противника, скажем прямо, не очень много.

Традиционно гипертрофированное оружие делится на режущее (двуручники и меч со щитом), дробящее (молоты и охотничий рог), а также колющее (лук и копьепушка). Каждый вид хорошо действует на одних врагов и плохо показывает себя в бою с другими. От выбранного оружия зависят навыки, которые может использовать персонаж, причем большинство из них будет завязано на типах атаки. Иногда нам дают атаковать в определенные части монстров: если удастся их повредить, то противник упадет и начнет получать критический урон в течение определенного времени.

Узнать о всех особенностях врагов можно только в боях. При первой встречи с монстром нам даже не покажут количество его здоровья, а шаблоны поведения придется предугадывать и запоминать. К счастью, протагонист может брать в свой отряд до пяти монстриков и три вида оружия, меняя их без отрыва от поединка. Все особенности встреченных монстров, питомцев, а также генов фиксируются в местной энциклопедии.

Графика, звук и локализация

Вывод

Как видим, боевая система в Wings of Ruin богата и многообразна, но при этом она совершенно не ощущается переусложненной, что встречается крайне редко. Сражения не приедаются, поскольку каждый противник тут уникален и требует изучения и особенного подхода. К сожалению, сложность тут небольшая, а настоящим вызовом можно назвать лишь десяток схваток. В путешествии разрешают умереть до трех раз, а погибнув окончательно, тут же возрождаешься в деревне без потери опыта и денег. За хардкором лучше идти в мультиплеер: тамошние монстры и наездники в PvP-режиме спуска точно не дадут.Графика выполнена в популярном сейчас стиле сэл-шейдинга и изобилует яркими цветами, мультяшными персонажами и красивой анимацией. Игра, в целом, хорошо оптимизирована под консоль: частота кадров не опускается ниже 30 FPS, хотя разрешение иногда все же снижается. Приятному визуальному стилю соответствует и саундтрек, хорошо подходящий под происходящее на экране. Игра очень большая – на прохождение только сюжетной кампании потребуется порядка 40-50 часов, а ведь еще есть обширный эндгейм и мультиплеер, да и собрать полную коллекцию всех монстриков тоже хочется. Кроме этого, обещают регулярно «подвозить» дополнительный контент. Хочется отдельно поблагодарить разработчиков за локализацию игры, ведь Wings of Ruin – одна из немногих локализованных jRPG для Switch, что наверняка увеличит ее фан-базу. Пусть тут переведен только текст, да и косяки кое-где проскакивают, но видно, что работа была проделана с душой.Wings of Ruin разительно отличается от того Monster Hunter, к которому мы привыкли. Впрочем, это не помешало ей стать отличной игрой с проработанным сюжетом, уникальными боевыми механиками и коллекционированием питомцев в духе франшизы про покемонов, которая значительно расширила аудиторию серии за счет поклонников jRPG. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin увлечет с головой и обязательно подарит многие часы приятного времяпрепровождения. Если же все еще сомневаетесь, то попробуйте сначала демоверсию.Автор: Артем Костенко