Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?

Можно ли в ценовом сегменте до 10 тысяч рублей предложить смартфон, которым будет комфортно пользоваться в течение длительного времени? Выбран такой бюджет не случайно: очень часто при выборе телефона будущий владелец серьезно ограничен в средствах на покупку и если с флагманами все достаточно просто, то с недорогими решениями производителю приходится идти на ухищрения. Тестируемая сегодня новинка Motorola Moto E7 Plus укладывается в этот ценовой лимит, и мы готовы поделиться опытом ее эксплуатации.

Motorola Moto E7 Plus обзор

К моменту публикации она уже появилась в ключевых российских магазинах.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку с традиционным оформлением. Стартовый набор включает адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Отошли от распространённого варианта с глянцевыми крышками из стекла. Здесь она выполнена из пластика с матовым покрытием.

Не подвержена загрязнению следами пальцев. Как результат, смартфоном можно пользоваться и без чехла.

Боковые грани закруглены. С учетом установленной батарейки с повышенной емкостью, толщина его корпуса не превышает 9 мм.

Вышел Motorola Moto E7 Plus в двух расцветках: синей (Misty Blue) и оранжевой (Twilight Orange). Присутствует эффект градиента. Есть водоотталкивающее покрытие.

Корпус неразборный. На левой грани расположен гибридный выдвижной лоток. Владельцу нужно будет выбирать между дополнительной SIM или расширением памяти.

Традиционная связка из кнопки включения и качельки регулировки громкости дополнены клавишей активации голосового помощника.

По центру задней крышки расположен модуль основной камеры, состоящий из двух объективов и светодиодной вспышки. Модуль только незначительно выступает за пределы основной плоскости.

Ниже активная зона сканера отпечатка пальца с нанесенным на нее логотипом Motorola. Срабатывает точно и быстро. В памяти можно хранить несколько пальцев.

Лицевая часть переходит в боковую рамку без видимого выступа. Боковые рамки узкие. В верхней зоне каплевидный вырез.

Зарядка и проводная передача данных осуществляется через microUSB. Выбор в пользу морально устаревшего формата смело можно отнести к минусам. Сохранили поддержку проводных наушников.

Дисплей

Оснащен Motorola Moto E7 Plus экраном IPS с диагональю 6.5 дюймов. Разрешение HD+ (720 x 1600 пикс.) Качество установленной матрицы высокое. Поддерживается адаптивная регулировка яркости. Хорошо настроен цветовой баланс. Смартфон позволяет с комфортом смотреть фильмы, просматривать ленты социальных сетей и выполнять другие повседневные задачи.

Начинка

В качестве платформы выбран уже знакомый Qualcomm Snapdragon 460. Восьмиядерный чип с Kryo 260 и графикой Adreno 610. Доступны 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти.

За время длительных тестов продемонстрировал стабильную работу и быстрый запуск программ. В PUBG можно будет сыграть с низкими настройками графики. В ресурсоемких задачах крышка заметно не нагревается.

Связь

Аккумулятор

Поддержка бесконтактных платежей отсутствует. Работает в сетях 4G. Мы проводили тестирование с SIM-картами ключевых операторов. Проблем с работой за время тестов мы не обнаружили. Из ограничений отметим работу Wi-Fi только в диапазоне 2.4 ГГц, это заметно снижает скорость загрузки данных. Bluetooth 5.0.С показателями автономной работы все отлично. За нее тут отвечает батарейка с емкостью 5000 мАч. Хватает в среднем на 9.5 часов работы с постоянно включенным экраном на максимальном уровне яркости. График разрядки равномерный. В комплекте идет адаптер питания мощностью 10 Вт. Отдельно проверили работу со сторонним адаптером с QC 3.0, с ним скорость зарядки не увеличилась.

Камера

Большое внимание уделили качеству съемки. Основной модуль с разрешением 48 Мп, диафрагмой F/1.7. Дополнен 2 Мп сенсором глубины. Автофокус и двойная фотовспышка. Снимки получаются четкими и резкими.

В приложении доступны дополнительные режимы съемки. Интегрирована камера с Google.Ассистентом, позволяющим определять объекты, переводить текст и др.

Есть режим для съемки в ночное время или при плохом освещении.

Фронтальная камера с разрешением 8 Мп, диафрагма F/2.2.

Motorola Moto E7 Plus обзор

Для видеосъемки доступен режим Full HD со скоростью 60 кадров в секунду.

Софт

Установлена операционная система Android 10. Для ознакомления с особенностями интерфейса доступно фирменное приложение. В память добавлены приложения Яндекс. За время тестирования были получены обновления с актуальными патчами безопасности.

Итоги по Motorola Moto E7 Plus

У Motorola Moto E7 Plus, как и у любого смартфона, есть свои плюсы и минусы. Среди плюсов отметим длительное время автономной работы с 10 Вт зарядкой, аккуратный внешний вид, высокое качество фотосъемки, 4/64 Гбайт памяти, сканер отпечатка пальца, IPD HD+ дисплей. Восьмиядерный процессор Qualcomm, на фоне широкого распространения в этом ценовом сегменте MediaTek. Из минусов отметим отсутствие NFC и разъем microUSB.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".