Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?

Можно ли в ценовом сегменте до 10 тысяч рублей предложить смартфон, которым будет комфортно пользоваться в течение длительного времени? Выбран такой бюджет не случайно: очень часто при выборе телефона будущий владелец серьезно ограничен в средствах на покупку и если с флагманами все достаточно просто, то с недорогими решениями производителю приходится идти на ухищрения. Тестируемая сегодня новинка Motorola Moto E7 Plus укладывается в этот ценовой лимит, и мы готовы поделиться опытом ее эксплуатации.

Motorola Moto E7 Plus

К моменту публикации она уже появилась в ключевых российских магазинах.

Motorola Moto E7 Plus обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку с традиционным оформлением. Стартовый набор включает адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Motorola Moto E7 Plus

Внешний вид

Отошли от распространённого варианта с глянцевыми крышками из стекла. Здесь она выполнена из пластика с матовым покрытием.

Motorola Moto E7 Plus

Не подвержена загрязнению следами пальцев. Как результат, смартфоном можно пользоваться и без чехла.

Motorola Moto E7 Plus

Боковые грани закруглены. С учетом установленной батарейки с повышенной емкостью, толщина его корпуса не превышает 9 мм.

Motorola Moto E7 Plus

Вышел Motorola Moto E7 Plus в двух расцветках: синей (Misty Blue) и оранжевой (Twilight Orange). Присутствует эффект градиента. Есть водоотталкивающее покрытие.

Motorola Moto E7 Plus

Корпус неразборный. На левой грани расположен гибридный выдвижной лоток. Владельцу нужно будет выбирать между дополнительной SIM или расширением памяти.

Motorola Moto E7 Plus

Традиционная связка из кнопки включения и качельки регулировки громкости дополнены клавишей активации голосового помощника.

Motorola Moto E7 Plus

По центру задней крышки расположен модуль основной камеры, состоящий из двух объективов и светодиодной вспышки. Модуль только незначительно выступает за пределы основной плоскости.

Motorola Moto E7 Plus

Ниже активная зона сканера отпечатка пальца с нанесенным на нее логотипом Motorola. Срабатывает точно и быстро. В памяти можно хранить несколько пальцев.

Motorola Moto E7 Plus

Лицевая часть переходит в боковую рамку без видимого выступа. Боковые рамки узкие. В верхней зоне каплевидный вырез.

Motorola Moto E7 Plus

Зарядка и проводная передача данных осуществляется через microUSB. Выбор в пользу морально устаревшего формата смело можно отнести к минусам. Сохранили поддержку проводных наушников.

Motorola Moto E7 Plus

Дисплей

Motorola Moto E7 Plus

Оснащен Motorola Moto E7 Plus экраном IPS с диагональю 6.5 дюймов. Разрешение HD+ (720 x 1600 пикс.) Качество установленной матрицы высокое. Поддерживается адаптивная регулировка яркости. Хорошо настроен цветовой баланс. Смартфон позволяет с комфортом смотреть фильмы, просматривать ленты социальных сетей и выполнять другие повседневные задачи.

Motorola Moto E7 Plus

Начинка

В качестве платформы выбран уже знакомый Qualcomm Snapdragon 460. Восьмиядерный чип с Kryo 260 и графикой Adreno 610. Доступны 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти.

Motorola Moto E7 PlusMotorola Moto E7 Plus

За время длительных тестов продемонстрировал стабильную работу и быстрый запуск программ. В PUBG можно будет сыграть с низкими настройками графики. В ресурсоемких задачах крышка заметно не нагревается.

Motorola Moto E7 PlusMotorola Moto E7 Plus

Связь

Поддержка бесконтактных платежей отсутствует. Работает в сетях 4G. Мы проводили тестирование с SIM-картами ключевых операторов. Проблем с работой за время тестов мы не обнаружили. Из ограничений отметим работу Wi-Fi только в диапазоне 2.4 ГГц, это заметно снижает скорость загрузки данных. Bluetooth 5.0.

Аккумулятор

С показателями автономной работы все отлично. За нее тут отвечает батарейка с емкостью 5000 мАч. Хватает в среднем на 9.5 часов работы с постоянно включенным экраном на максимальном уровне яркости. График разрядки равномерный. В комплекте идет адаптер питания мощностью 10 Вт. Отдельно проверили работу со сторонним адаптером с QC 3.0, с ним скорость зарядки не увеличилась.

Motorola Moto E7 Plus

Камера

Большое внимание уделили качеству съемки. Основной модуль с разрешением 48 Мп, диафрагмой F/1.7. Дополнен 2 Мп сенсором глубины. Автофокус и двойная фотовспышка. Снимки получаются четкими и резкими.

Motorola Moto E7 Plus

В приложении доступны дополнительные режимы съемки. Интегрирована камера с Google.Ассистентом, позволяющим определять объекты, переводить текст и др.

Motorola Moto E7 Plus

Motorola Moto E7 Plus

Motorola Moto E7 Plus

Motorola Moto E7 Plus

Есть режим для съемки в ночное время или при плохом освещении.

Motorola Moto E7 Plus

Motorola Moto E7 Plus

Motorola Moto E7 Plus

Фронтальная камера с разрешением 8 Мп, диафрагма F/2.2.

Motorola Moto E7 Plus

Motorola Moto E7 Plus

Motorola Moto E7 Plus

Для видеосъемки доступен режим Full HD со скоростью 60 кадров в секунду.

Motorola Moto E7 Plus обзор

Софт

Motorola Moto E7 Plus

Установлена операционная система Android 10. Для ознакомления с особенностями интерфейса доступно фирменное приложение. В память добавлены приложения Яндекс. За время тестирования были получены обновления с актуальными патчами безопасности.

Motorola Moto E7 Plus

Итоги по Motorola Moto E7 Plus

Золото. Выбор редакции MegaObzorУ Motorola Moto E7 Plus, как и у любого смартфона, есть свои плюсы и минусы. Среди плюсов отметим длительное время автономной работы с 10 Вт зарядкой, аккуратный внешний вид, высокое качество фотосъемки, 4/64 Гбайт памяти, сканер отпечатка пальца, IPD HD+ дисплей. Восьмиядерный процессор Qualcomm, на фоне широкого распространения в этом ценовом сегменте MediaTek. Из минусов отметим отсутствие NFC и разъем microUSB.
Motorola Moto E7 Plus получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Motorola Moto E7 Plus 64GB
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