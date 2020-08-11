Обзор Motorola Moto G8 4/64GB. Смартфон с тремя камерами и емким аккумулятором

Не так давно состоялся релиз недорогого смартфона Moto G8, построенного на базе платформы Qualcomm Snapdragon 665. Новинка получила 4/64 Гбайт памяти, систему камер с искусственным интеллектом, сканер отпечатков пальцев, а также аккумулятор с увеличенной емкостью.

Motorola Moto G8 обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Смартфон находится в широком доступе в российских магазинах.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в коробке из плотного картона. На обратной стороне приведено описание платформы и системы камер. Комплект включает скрепку для лотка SIM, USB-кабель, адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Задняя крышка смартфона с глянцевым покрытием. Частично решает вопрос загрязнения следами пальцев рисунок в виде ряда продольных линий.

Помимо тестируемой нами синей версии исполнения, есть также с белоснежной крышкой. Активная зона сканера отпечатка пальца смещена в верхнюю часть корпуса.

Она хорошо определяется слепым методом за счет канта по периметру. Срабатывает точно и быстро. В памяти можно хранить несколько пальцев.

Система камер состоит их трех объективов, расположенных группой. Они дополнены лазерным автофокусом и вспышкой.

Корпус у Motorola Moto G8 с водоотталкивающей пропиткой. Стыки и швы проклеены. Полноценной защитой от воды это не является, но пот, случайно пролитый чай или внезапно начавшийся дождь переживет.

Конструкция неразборная. На левой грани находится выдвижной гибридный лоток. Установить можно будет две SIM или SIM и карту памяти формата microSD.

На противоположной стороне качелька регулировки громкости и кнопка включения. Поверхность последней идет с текстурной фактурой, упрощающей ее поиск.

Сохранена поддержка проводных наушников. Разъем на верхнем торце. По центру нижнего USB Type-C. Рядом отверстие микрофона и решетка динамика.

Лицевая сторона с защитным стеклом. В боковую грань переходит без закругления по периметру. Фронтальная камера расположена в островке.

Вес 188 граммов. Расположение элементов характерное. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Экран

На борту 6.4-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (1560x720). Соотношение сторон – 19,5:9. Яркость регулируется в широком диапазоне. Подсветка равномерна по всей площади. Углы обзора широкие.

Максимальный уровень в районе 465нит. Смартфоном можно пользоваться на улице в солнечную погоду.

Начинка

В настройках можно будет выбирать ночной режим, темную тему, цветовой баланс и выставить яркость. Поддерживается функция контроля взгляда с поддержанием экрана в рабочем состоянии.Установлен процессор Qualcomm Snapdragon 665, выполненный по 11нм техпроцессу. Это восьмиядерная платформа, позволяющая не только работать с интерфейсом и софтом, но и играть. Добавлены программные оптимизации для выделения всех ресурсов во время игр без вывода уведомлений на фоне.

Motorola Moto G8 располагает 4 и 64 Гбайт памяти. Расширить место под файлы можно будет с помощью карты памяти, но с учетом использования только одной SIM.

Связь

Аккумулятор

Из спорных решений отметим отказ в этом смартфоне от поддержки бесконтактных платежей. Также Wi-Fi идет без диапазона 5 ГГц, а GPS работает без магнитометра. LTE-модуль продемонстрировал корректную работу с российскими операторами.За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 4000 мАч. Ее с учетом энергоэффективной платформы хватает примерно на 12 часов работы в смешанной нагрузке с постоянно работающим экраном. В максимальной нагрузке с играми проработает около 4.5 часов. Для зарядки используется адаптер мощностью 10 Вт. На полный цикл уходит 1.5 часа.

Камера

Система камер собрана из трех модулей: широкоугольной (16 МП, f/1.7), ультраширокоугольной (8 МП, f/2.2, 13мм) и макро (2 МП, f/2.2). В приложении доступно большое количество творческих режимов съемки.

Быстрое переключение между широкоугольной и обычной камерами. Детализация у снимков высокая.



Съемка с HDR

Есть макромодуль. Фокусировка работает корректно.

Режимы украшения лица для фронтальной камеры.

Тест камеры Motorola Moto G8

Видео смартфон пишет в Full HD разрешении. В режиме съемки переключение между камерами блокируется.

Софт

Предустановлена операционная система Android 10. Система дополнена большим количеством жестов и дополнительных настроек. Познакомиться с ними поможет приложение Moto.

Итоги по Motorola Moto G8

Режим «Moto игры», виджеты и оформление рабочего стола.Motorola Moto G8 – недорогой смартфон с хорошим техническим оснащением. К сильным сторонам отнесем дисплей с высокой яркостью, 4 и 64 Гбайт памяти, платформу Qualcomm, хорошие показатели автономной работы, систему камер из трех модулей. Не устроить могут отсутствие NFC и поддержки Wi-Fi 5ГГц. Впрочем далеко не всем нужен NFC. Многие покупают телефон с этой функцией и все равно не пользуются ей.