Обзор Motorola Moto G8 4/64GB. Смартфон с тремя камерами и емким аккумулятором

Не так давно состоялся релиз недорогого смартфона Moto G8, построенного на базе платформы Qualcomm Snapdragon 665. Новинка получила 4/64 Гбайт памяти, систему камер с искусственным интеллектом, сканер отпечатков пальцев, а также аккумулятор с увеличенной емкостью.

Motorola Moto G8

К моменту публикации продажи уже стартовали. Смартфон находится в широком доступе в российских магазинах.

Motorola Moto G8 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона. На обратной стороне приведено описание платформы и системы камер. Комплект включает скрепку для лотка SIM, USB-кабель, адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

Motorola Moto G8

Внешний вид

Задняя крышка смартфона с глянцевым покрытием. Частично решает вопрос загрязнения следами пальцев рисунок в виде ряда продольных линий.

Motorola Moto G8

Помимо тестируемой нами синей версии исполнения, есть также с белоснежной крышкой. Активная зона сканера отпечатка пальца смещена в верхнюю часть корпуса.

Motorola Moto G8

Она хорошо определяется слепым методом за счет канта по периметру. Срабатывает точно и быстро. В памяти можно хранить несколько пальцев.

Motorola Moto G8

Система камер состоит их трех объективов, расположенных группой. Они дополнены лазерным автофокусом и вспышкой.

Motorola Moto G8

Корпус у Motorola Moto G8 с водоотталкивающей пропиткой. Стыки и швы проклеены. Полноценной защитой от воды это не является, но пот, случайно пролитый чай или внезапно начавшийся дождь переживет.

Motorola Moto G8

Конструкция неразборная. На левой грани находится выдвижной гибридный лоток. Установить можно будет две SIM или SIM и карту памяти формата microSD.

Motorola Moto G8

На противоположной стороне качелька регулировки громкости и кнопка включения. Поверхность последней идет с текстурной фактурой, упрощающей ее поиск.

Motorola Moto G8

Сохранена поддержка проводных наушников. Разъем на верхнем торце. По центру нижнего USB Type-C. Рядом отверстие микрофона и решетка динамика.

Motorola Moto G8

Лицевая сторона с защитным стеклом. В боковую грань переходит без закругления по периметру. Фронтальная камера расположена в островке.

Motorola Moto G8

Вес 188 граммов. Расположение элементов характерное. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Motorola Moto G8

Экран

На борту 6.4-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (1560x720). Соотношение сторон – 19,5:9. Яркость регулируется в широком диапазоне. Подсветка равномерна по всей площади. Углы обзора широкие.

Motorola Moto G8

Максимальный уровень в районе 465нит. Смартфоном можно пользоваться на улице в солнечную погоду.

Motorola Moto G8

В настройках можно будет выбирать ночной режим, темную тему, цветовой баланс и выставить яркость. Поддерживается функция контроля взгляда с поддержанием экрана в рабочем состоянии.

Начинка

Установлен процессор Qualcomm Snapdragon 665, выполненный по 11нм техпроцессу. Это восьмиядерная платформа, позволяющая не только работать с интерфейсом и софтом, но и играть. Добавлены программные оптимизации для выделения всех ресурсов во время игр без вывода уведомлений на фоне.

Motorola Moto G8

Motorola Moto G8 располагает 4 и 64 Гбайт памяти. Расширить место под файлы можно будет с помощью карты памяти, но с учетом использования только одной SIM.

Motorola Moto G8Motorola Moto G8

Связь

Из спорных решений отметим отказ в этом смартфоне от поддержки бесконтактных платежей. Также Wi-Fi идет без диапазона 5 ГГц, а GPS работает без магнитометра. LTE-модуль продемонстрировал корректную работу с российскими операторами.

Аккумулятор

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 4000 мАч. Ее с учетом энергоэффективной платформы хватает примерно на 12 часов работы в смешанной нагрузке с постоянно работающим экраном. В максимальной нагрузке с играми проработает около 4.5 часов. Для зарядки используется адаптер мощностью 10 Вт. На полный цикл уходит 1.5 часа.

Motorola Moto G8

Камера

Система камер собрана из трех модулей: широкоугольной (16 МП, f/1.7), ультраширокоугольной (8 МП, f/2.2, 13мм) и макро (2 МП, f/2.2). В приложении доступно большое количество творческих режимов съемки.

Motorola Moto G8

Быстрое переключение между широкоугольной и обычной камерами. Детализация у снимков высокая.

Motorola Moto G8

Motorola Moto G8

Motorola Moto G8

Motorola Moto G8
Съемка с HDR

Motorola Moto G8

Есть макромодуль. Фокусировка работает корректно.

Motorola Moto G8

Режимы украшения лица для фронтальной камеры.

Motorola Moto G8

Motorola Moto G8

Видео смартфон пишет в Full HD разрешении. В режиме съемки переключение между камерами блокируется.

Тест камеры Motorola Moto G8

Софт

Предустановлена операционная система Android 10. Система дополнена большим количеством жестов и дополнительных настроек. Познакомиться с ними поможет приложение Moto.

Motorola Moto G8

Режим «Moto игры», виджеты и оформление рабочего стола.

Итоги по Motorola Moto G8

Motorola Moto G8 – недорогой смартфон с хорошим техническим оснащением. К сильным сторонам отнесем дисплей с высокой яркостью, 4 и 64 Гбайт памяти, платформу Qualcomm, хорошие показатели автономной работы, систему камер из трех модулей. Не устроить могут отсутствие NFC и поддержки Wi-Fi 5ГГц. Впрочем далеко не всем нужен NFC. Многие покупают телефон с этой функцией и все равно не пользуются ей.
Комментарии и отзывы Motorola Moto G8
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