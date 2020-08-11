Обзор Motorola Moto G8 4/64GB. Смартфон с тремя камерами и емким аккумулятором

К моменту публикации продажи уже стартовали. Смартфон находится в широком доступе в российских магазинах.
Motorola Moto G8 обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона. На обратной стороне приведено описание платформы и системы камер. Комплект включает скрепку для лотка SIM, USB-кабель, адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видЗадняя крышка смартфона с глянцевым покрытием. Частично решает вопрос загрязнения следами пальцев рисунок в виде ряда продольных линий.
Помимо тестируемой нами синей версии исполнения, есть также с белоснежной крышкой. Активная зона сканера отпечатка пальца смещена в верхнюю часть корпуса.
Она хорошо определяется слепым методом за счет канта по периметру. Срабатывает точно и быстро. В памяти можно хранить несколько пальцев.
Система камер состоит их трех объективов, расположенных группой. Они дополнены лазерным автофокусом и вспышкой.
Корпус у Motorola Moto G8 с водоотталкивающей пропиткой. Стыки и швы проклеены. Полноценной защитой от воды это не является, но пот, случайно пролитый чай или внезапно начавшийся дождь переживет.
Конструкция неразборная. На левой грани находится выдвижной гибридный лоток. Установить можно будет две SIM или SIM и карту памяти формата microSD.
На противоположной стороне качелька регулировки громкости и кнопка включения. Поверхность последней идет с текстурной фактурой, упрощающей ее поиск.
Сохранена поддержка проводных наушников. Разъем на верхнем торце. По центру нижнего USB Type-C. Рядом отверстие микрофона и решетка динамика.
Лицевая сторона с защитным стеклом. В боковую грань переходит без закругления по периметру. Фронтальная камера расположена в островке.
Вес 188 граммов. Расположение элементов характерное. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.
ЭкранНа борту 6.4-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (1560x720). Соотношение сторон – 19,5:9. Яркость регулируется в широком диапазоне. Подсветка равномерна по всей площади. Углы обзора широкие.
Максимальный уровень в районе 465нит. Смартфоном можно пользоваться на улице в солнечную погоду.
В настройках можно будет выбирать ночной режим, темную тему, цветовой баланс и выставить яркость. Поддерживается функция контроля взгляда с поддержанием экрана в рабочем состоянии.
НачинкаУстановлен процессор Qualcomm Snapdragon 665, выполненный по 11нм техпроцессу. Это восьмиядерная платформа, позволяющая не только работать с интерфейсом и софтом, но и играть. Добавлены программные оптимизации для выделения всех ресурсов во время игр без вывода уведомлений на фоне.
Motorola Moto G8 располагает 4 и 64 Гбайт памяти. Расширить место под файлы можно будет с помощью карты памяти, но с учетом использования только одной SIM.
СвязьИз спорных решений отметим отказ в этом смартфоне от поддержки бесконтактных платежей. Также Wi-Fi идет без диапазона 5 ГГц, а GPS работает без магнитометра. LTE-модуль продемонстрировал корректную работу с российскими операторами.
АккумуляторЗа автономную работу отвечает батарейка с емкостью 4000 мАч. Ее с учетом энергоэффективной платформы хватает примерно на 12 часов работы в смешанной нагрузке с постоянно работающим экраном. В максимальной нагрузке с играми проработает около 4.5 часов. Для зарядки используется адаптер мощностью 10 Вт. На полный цикл уходит 1.5 часа.
КамераСистема камер собрана из трех модулей: широкоугольной (16 МП, f/1.7), ультраширокоугольной (8 МП, f/2.2, 13мм) и макро (2 МП, f/2.2). В приложении доступно большое количество творческих режимов съемки.
Быстрое переключение между широкоугольной и обычной камерами. Детализация у снимков высокая.
Съемка с HDR
Есть макромодуль. Фокусировка работает корректно.
Режимы украшения лица для фронтальной камеры.
Видео смартфон пишет в Full HD разрешении. В режиме съемки переключение между камерами блокируется.
Тест камеры Motorola Moto G8
СофтПредустановлена операционная система Android 10. Система дополнена большим количеством жестов и дополнительных настроек. Познакомиться с ними поможет приложение Moto.
Режим «Moto игры», виджеты и оформление рабочего стола.