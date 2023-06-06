Обзор N-one NPad Plus 2023. Мультимедийный планшет для дома

Не так давно мы проводили тестирование планшета N-one NPad Pro, сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, проведем тестирование N-one NPad Plus 2023. Это 10-дюймовый планшет с 2K-дисплеем, 8 и 128 Гбайт памяти. В отличие от рассмотренного ранее, у него нет LTE-модуля, поэтому перед нами стационарное решение для эксплуатации дома, сам производитель позиционирует его для развлечений и работы.

N-one NPad Plus

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Комплектация

N-one NPad Plus

Базовый комплект включает скрепку для лотка, USB-кабель, адаптер питания, руководство пользователя.

N-one NPad Plus

Также доступна расширенная комплектация с чехлом-обложкой и защитным стеклом. Разница в стоимости между ними составляет примерно 1000 рублей.

N-one NPad Plus

N-one NPad Plusобзор

Внешний вид

Выполнен в корпусе серебристого цвета. Аккуратное исполнение в традиционном формате. Ключевым материалом выступает пластик, корпус при этом дополнительно усилен. Толщина его 7.5 мм.

N-one NPad Plus

На задней стороне в углу блок камеры с двумя объективами, один из которых декоративный. Есть светодиодная вспышка. Камера не выступает заметно над поверхностью крышки.

N-one NPad Plus

На боковом торце N-one NPad Plus выдвижной лоток под карту памяти формата microSD. Можно установить емкий накопитель. Классический набор из кнопки включения и регулятора громкости. Зарядка идет через USB-C разъем, доступен аудиоразъем.

N-one NPad Plus

Лицевая сторона с защитной пленкой, нанесенной равномерно с завода. Толщина рамок около 1 сантиметра, по центру верхней фронтальная камера. По современным меркам они довольно широкие. На борту парный динамик, решетки которого выведены по краям, громкость у них умеренная, но есть эффект стереосцены.

Экран

Оснащен планшет 10.36-дюймовым экраном с разрешением 2000 на 1200 пикселей. Это IPS-матрица с высокой четкостью выводимого изображения. При наклонах яркость и цвета не искажаются. В изучаемом нами образце не было засветов по краям. Согласно же измерениям, в пике яркость у него составляла 248 кд/м2. С учетом того, что у него нет LTE модуля, эксплуатация будет идти в помещении и здесь проблем с солнцем не будет. Частота обновления у экрана составляет 60 Гц.

N-one NPad Plus

Оснащение

N-one NPad Plus получил процессор MediaTek Kompanio 500 MT8183 с тактовой частотой 2 ГГц. Несмотря на то, что он восьмиядерный, общая производительность у него далека от рекордной. Как итог, поиграть можно будет только с низкими настройками графики, с рабочими приложениями и запуском потокового видео проблем не было. На борту здесь 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти.

N-one NPad Plus

Из беспроводных модулей есть Wi-Fi с двумя диапазонами, Bluetooth 5.0 с базовыми кодеками передачи звука. Есть навигационные модули, поддерживающие несколько систем позиционирования, хотя в случае использования для навигации нужно будет продумать раздачу доступа в сеть в автомобиле.

Аккумулятор

Заявленная емкость аккумулятора у N-one NPad Plus составляет 6600 мАч. В синтетическом тесте PCMARK с максимальной яркостью экрана проработал 4.5 часа. Уменьшив яркость до среднего, можно будет получить примерно 5-5.5 часов в зависимости от уровня нагрузки. Восстановление заряда комплектным адаптером заняло 3 часа.

N-one NPad Plus

Камера

Фронтальная камера 5 Мп, основная 13 Мп. Качество съемки у них схожее, они тут, скорее, для видеосвязи, по качеству же уступают тем, что устанавливаются в недорогие смартфоны.

N-one NPad Plus

Софт

Предустановлена операционная система Android 12 без дополнительного лаунчера, рекламы и дополнительных программ. То, чем будет занята память, решит сам владелец. Play Market доступен. Вероятнее всего, планшет не получит обновление до Android 13.

N-one NPad Plus

Итоги

N-one NPad Plus – мультимедийный планшет для домашней эксплуатации. Его основной сценарий — это просмотр роликов и фильмов дома, использование типовых программ или запуска простых игр. Из сильных сторон отметим высокое разрешение дисплея, большой объем памяти, стереодинамик. Из минусов слабая производительность и широкие рамки вокруг экрана.
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