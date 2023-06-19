Обзор NO.1 DT8 Pro. Недорогие умные часы в духе Apple Watch

В наше распоряжение попали новые умные-часы DT8 Pro от NO.1. Как и в случае с DT8 Ultra, за основу для внешнего исполнения взяты часы Apple, эта модель не стала исключением, но вдохновлялись в этот раз дизайнеры классической версией. Оснащены набором модулей для контроля параметров здоровья, поддерживает бесконтактную зарядку и выполнены в корпусе с защитой от воды IP68.

NO.1 DT8 Pro

Комплектация

Поставляются в коробке вытянутой формы с изображением часов в двух версиях цветового исполнения. На обратной стороне QR-код со ссылкой на загрузку приложения.

NO.1 DT8 Pro

Комплект включает зарядный кредл и руководство пользователя на русском языке.

NO.1 DT8 Pro обзор

Внешний вид

Корпус у часов выполнен из металла. Боковая грань закруглена. Внешне они повторяют Apple Watch.

NO.1 DT8 Pro

Справа стилизованная заводная головка с нажимным механизмом, ниже отверстие микрофона и механическая кнопка «НАЗАД».

NO.1 DT8 Pro

На внутренней стороне выступающая часть с набором датчиков. Корпус герметичный, защищен от пыли, грязи и воды.

NO.1 DT8 Pro

По краям механические фиксаторы, на которые необходимо будет нажать при снятии ремешков. Механизм фиксации также позаимствован у Apple. В теории должна быть совместимость между ремешками, но на момент тестовой эксплуатации проверить это возможности не было.

NO.1 DT8 Pro

Комплектный ремешок в NO.1 DT8 Pro выполнен из гипоаллергенного силикона. Обхват регулируется с помощью металлической застежки.

NO.1 DT8 Pro

Лицевая сторона с защитным стеклом. Боковая грань закруглена. Есть олеофобное покрытие.

NO.1 DT8 Pro

Оснащение

Платформа с процессором RTK8762DK. Есть пульсометр, датчик давления, ЭКГ, оксиметр. Изображение выводится на 2-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 420х485 пикселей. Диапазон регулировки яркости широкий.

NO.1 DT8 Pro

Автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 280 мАч. При смешенной нагрузке с мониторингом здоровья его хватало на 4-5 дней.

NO.1 DT8 Pro

Софт

Управление и первичная настройка проходят через бесплатное приложение Wear Pro. Приложение на русском языке. Соединение проходит по Bluetooth. После добавления была доступна возможность обновить прошивку.

NO.1 DT8 Pro

Главное окно состоит из набора плиток с данными по активности, список можно редактировать убирая не актуальные.

NO.1 DT8 Pro

Для собираемых данных доступен просмотр за интервалы времени. Можно сортировать и анализировать.

NO.1 DT8 Pro

Запуск вручную отслеживания тренировки. В отличие от тех что запускаются с самих часов, тут идет сбор данных по геолокации.

NO.1 DT8 Pro

Проведение настроек. Здесь можно дополнить стартовый набор циферблатов в NO.1 DT8 Pro. Для удобства они сортируются.

NO.1 DT8 Pro

Также можно выбрать приложения с которых будут приходить уведомления. Включение мониторинга пульса, ЭКГ, уровня насыщения кислородом.

NO.1 DT8 Pro

Итоги

NO.1 DT8 Pro – недорогие умные часы с актуальным набором датчиков контроля здоровья. Аккуратное внешнее исполнение в корпусе с металлической рамкой, беспроводная зарядка, IPS-дисплей, полная локализация под русскоязычных пользователей. Не устроить может тип замка для ремешков, ограничивающих их выбор, отсутствие поддержки Qi-зарядки.
Официальный сайт NO.1 DT8 Pro
Apple Watch вскоре получат встроенную камеру…
Компания Apple получила достаточно интересный патент, в котором описана система камеры, которую встраиваю…
Европейскую версию Redmi Watch 3 оценили в 120 евро …
Компания Xiaomi представила европейскую версию смарт-часов Redmi Watch 3, которые вышли в Китае еще в кон…
Часы Noise Fit Force Plus оценены в 50 долларов …
Компания Noise пополнила ассортимент смарт-часов моделью Noise Fit Force Plus, которая получила сине-зеле…
Обзор ZORDAI ZD8 Ultra Pro. Недорогие умные часы в стиле App…
Изучаемые сегодня часы ZORDAI ZD8 Ultra Pro выполнены в стиле топовых часов Apple, повторяя внешний вид и…
Браслет Amazfit Pop 3S оценили в 60 долларов …
Компания Huami пополнила ассортимент умных браслетов моделью Amazfit Pop 3S, главной особенностью которой…
Представлены бюджетные часы Noise Colorfit Plus 3…
Компания Noise пополнила ассортимент смарт-часов моделью Colorfit Plus 3, дизайн которой схож с Apple Wat…
Представлены часы Amazfit GTR 4 Limited Edition…
Компания Huami пополнила ассортимент часов моделью Amazfit GTR 4 Limited Edition, которая отличаются от в…
Часы Huawei Watch Ultimate представили в Европе …
Компания Huawei представила в Европе умные часы Huawei Watch Ultimate, которые вышли в Китае чуть больше…
Обзор Xiaomi Band 7. Яркий дисплей и косметические доработкиОбзор Xiaomi Band 7. Яркий дисплей и косметические доработки
Выбираем смарт-часы Amazfit для школьников и студентов. Экспертный рейтинг 2022Выбираем смарт-часы Amazfit для школьников и студентов. Экспертный рейтинг 2022
Обзор HUAWEI Watch Ultimate. Топовые умные часы для дайвинга и не толькоОбзор HUAWEI Watch Ultimate. Топовые умные часы для дайвинга и не только
Обзор Aimoto Sport 4G. Умные часы с трекером и мониторингом активностиОбзор Aimoto Sport 4G. Умные часы с трекером и мониторингом активности
Обзор HUAWEI Watch GT 3 SE. Умные часы с 100 режимами тренировокОбзор HUAWEI Watch GT 3 SE. Умные часы с 100 режимами тренировок
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor