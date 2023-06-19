Обзор NO.1 DT8 Pro. Недорогие умные часы в духе Apple Watch

В наше распоряжение попали новые умные-часы DT8 Pro от NO.1. Как и в случае с DT8 Ultra, за основу для внешнего исполнения взяты часы Apple, эта модель не стала исключением, но вдохновлялись в этот раз дизайнеры классической версией. Оснащены набором модулей для контроля параметров здоровья, поддерживает бесконтактную зарядку и выполнены в корпусе с защитой от воды IP68.

Комплектация

Поставляются в коробке вытянутой формы с изображением часов в двух версиях цветового исполнения. На обратной стороне QR-код со ссылкой на загрузку приложения.

NO.1 DT8 Pro обзор

Внешний вид

Комплект включает зарядный кредл и руководство пользователя на русском языке.Корпус у часов выполнен из металла. Боковая грань закруглена. Внешне они повторяют Apple Watch.

Справа стилизованная заводная головка с нажимным механизмом, ниже отверстие микрофона и механическая кнопка «НАЗАД».

На внутренней стороне выступающая часть с набором датчиков. Корпус герметичный, защищен от пыли, грязи и воды.

По краям механические фиксаторы, на которые необходимо будет нажать при снятии ремешков. Механизм фиксации также позаимствован у Apple. В теории должна быть совместимость между ремешками, но на момент тестовой эксплуатации проверить это возможности не было.

Комплектный ремешок в NO.1 DT8 Pro выполнен из гипоаллергенного силикона. Обхват регулируется с помощью металлической застежки.

Лицевая сторона с защитным стеклом. Боковая грань закруглена. Есть олеофобное покрытие.

Оснащение

Платформа с процессором RTK8762DK. Есть пульсометр, датчик давления, ЭКГ, оксиметр. Изображение выводится на 2-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 420х485 пикселей. Диапазон регулировки яркости широкий.

Автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 280 мАч. При смешенной нагрузке с мониторингом здоровья его хватало на 4-5 дней.

Софт

Управление и первичная настройка проходят через бесплатное приложение Wear Pro. Приложение на русском языке. Соединение проходит по Bluetooth. После добавления была доступна возможность обновить прошивку.

Главное окно состоит из набора плиток с данными по активности, список можно редактировать убирая не актуальные.

Для собираемых данных доступен просмотр за интервалы времени. Можно сортировать и анализировать.

Запуск вручную отслеживания тренировки. В отличие от тех что запускаются с самих часов, тут идет сбор данных по геолокации.

Проведение настроек. Здесь можно дополнить стартовый набор циферблатов в NO.1 DT8 Pro. Для удобства они сортируются.

Также можно выбрать приложения с которых будут приходить уведомления. Включение мониторинга пульса, ЭКГ, уровня насыщения кислородом.

Итоги

NO.1 DT8 Pro – недорогие умные часы с актуальным набором датчиков контроля здоровья. Аккуратное внешнее исполнение в корпусе с металлической рамкой, беспроводная зарядка, IPS-дисплей, полная локализация под русскоязычных пользователей. Не устроить может тип замка для ремешков, ограничивающих их выбор, отсутствие поддержки Qi-зарядки.