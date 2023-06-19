Обзор NO.1 DT8 Pro. Недорогие умные часы в духе Apple Watch

Комплект включает зарядный кредл и руководство пользователя на русском языке.
Справа стилизованная заводная головка с нажимным механизмом, ниже отверстие микрофона и механическая кнопка «НАЗАД».
На внутренней стороне выступающая часть с набором датчиков. Корпус герметичный, защищен от пыли, грязи и воды.
По краям механические фиксаторы, на которые необходимо будет нажать при снятии ремешков. Механизм фиксации также позаимствован у Apple. В теории должна быть совместимость между ремешками, но на момент тестовой эксплуатации проверить это возможности не было.
Комплектный ремешок в NO.1 DT8 Pro выполнен из гипоаллергенного силикона. Обхват регулируется с помощью металлической застежки.
Лицевая сторона с защитным стеклом. Боковая грань закруглена. Есть олеофобное покрытие.
Автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 280 мАч. При смешенной нагрузке с мониторингом здоровья его хватало на 4-5 дней.
Главное окно состоит из набора плиток с данными по активности, список можно редактировать убирая не актуальные.
Для собираемых данных доступен просмотр за интервалы времени. Можно сортировать и анализировать.
Запуск вручную отслеживания тренировки. В отличие от тех что запускаются с самих часов, тут идет сбор данных по геолокации.
Проведение настроек. Здесь можно дополнить стартовый набор циферблатов в NO.1 DT8 Pro. Для удобства они сортируются.
Также можно выбрать приложения с которых будут приходить уведомления. Включение мониторинга пульса, ЭКГ, уровня насыщения кислородом.