Обзор No.1 S10. Умные часы с шагомером, датчиком ритма и защитой IP68

Тестируемые сегодня No.1 S10 позиционируются производителем как спортивные смарт-часы, выполненные в классическом форм-факторе. Представлены они были в январе 2019 года, и у нас появилась возможность изучить новинку в числе первых. Рекомендованная стоимость составляет 41 доллар. Из ключевых особенностей отметим 1.3-дюймовый экран, защиту от воды IP68, совместимость с iOS и ANDROID.

No.1 S10 обзор

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Комплектация

Поставляются часы в компактной коробке из плотного картона с изображением часов и общими данными по характеристикам. Комплект включает кабель зарядки и техническую документацию.

Внешний вид

Потенциальный покупатель No.1 S10 сможет выбрать между серебристой и черной версиями исполнения. Также отличия есть в зависимости от установленного ремешка: стальной, кожзам и силикон.

Со своей стороны рекомендуем при приоритетном ношении в обычном режиме сделать выбор в пользу стали или кожзама, при подсчете активности практичней будет силикон.

Хотя тут используется распространённый способ крепления, ремешки можно будет заменить в последующем самостоятельно, выбрав решения от обычных часов.

Дизайн основного корпуса классический, это одно из весомых отличий в сравнении с фитнес-браслетами. С выключенным экраном выглядит даже с заделом на премиальность.

На правой грани три механические кнопки, окрашенные в серебристый цвет. Они промаркированы, разобраться в управлении будет несложно.

Кнопки также дополнены сенсорным управлением. Экран чувствительный, на нажатия реагируют точно.

Внутренняя сторона металлическая. Тут находится контактная группа с магнитным креплением и датчиком сердечного ритма.

Несмотря на то, что экран круглый, активная часть экрана под стеклом прямоугольная.

Начинка

Корпус No.1 S10 с защитой, соответствующей стандарту IP68. Часы выдерживают погружение на глубину до 10 метров.Сердцем часов стал процессор Nordic 52832. Доступны 64 Кбайт оперативной и 512 Кбайт внутренней памяти. Нехватки быстродействия часы не испытывают, базовый функционал позволяет работать без видимых задержек и зависания.

Интерфейс

Изображение выводится на TFT TN-экран с диагональю 1.3 дюйма, разрешение 240 на 240 пикселей. Угла обзора ограничены. Для соединения со смартфоном используется Bluetooth 4.2.Есть несколько предустановленных циферблатов. Из базового набора можно будет выбрать как классическое исполнение, так и цифровое с выводом данных по активности. Дополнить этот список нельзя.

Меню выполнено в виде последовательного вывода иконок с названием раздела. В разделе PEDOMETR отображаются пройденные шаги, расстояние, калории.

Раздел HEALTH проводит замер сердцебиения.

Раздел MESSEAGE работать будет только с предустановленным приложением. Здесь выводится список уведомлений от ограниченного числа приложений.

В разделе EXERCISE можно активировать вручную замер типа активности.

В разделе DIAL выбирается тип циферблата на главном экране.

Есть электронный компас, работает корректно.

Секундомер с простым интерфейсом.

В разделе НАСТРОЙКИ есть пункт поиска телефона, просмотра версии прошивки и сброса на заводские настройки.

Аккумулятор

Софт для смартфона

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 350 мАч. Время автономной работы будет зависеть от выбранных настроек, активности уведомлений и режима работы. По опыту эксплуатации, в неделю будет требоваться 1-2 сеанса зарядки. Проводится зарядка с помощью кабеля с магнитным креплением.Для задействования всего функционала потребуется загрузка утилиты WearHealth. Первым шагом потребуется создать аккаунт или авторизоваться с уже созданным профилем. Задаются имя, рост, вес и возраст.

В главном окне выводятся данные по активности. Рассчитываются шаги, время активности, сон и пульс.

В разделе СПОРТ можно активировать ручной режим учета активности с трекингом маршрута.

В ПРОФИЛЕ задается лимит ежедневных шагов, продолжительность сна. Здесь можно получить права на активацию камеры с экрана часов, поиск часов и управление устройством.

В настройках часов можно выбрать непрерывный контроль пульса, режим автоматического включения экрана, уведомления по вызовам, SMS сообщениям.

Уведомления от других приложений ограничены отдельным списком приложений. Для России будут актуальны Skype, Facebook, Twitter, Whatsapp и Viber. Также можно включить напоминания по активности, встречам, приеме лекарств и поддержании водного режима.

Итоги по No.1 S10

No.1 S10 с учетом стоимости, будут хорошим вариантом для тех, кто находится в поиске решения для учета активности. Классический форм-фактор, простота смены ремешков, простой интерфейс, хорошая автономность, датчик сердечного ритма, металлический корпус, приложение на смартфон. Из ограничений отметим отсутствие возможности выгрузки данных активности в Google Fit, только пять актуальных приложений для вывода уведомлений.