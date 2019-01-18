Обзор No.1 S10. Умные часы с шагомером, датчиком ритма и защитой IP68

2019-01-18, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - No.1 S10; [345]
Тестируемые сегодня No.1 S10 позиционируются производителем как спортивные смарт-часы, выполненные в классическом форм-факторе. Представлены они были в январе 2019 года, и у нас появилась возможность изучить новинку в числе первых. Рекомендованная стоимость составляет 41 доллар. Из ключевых особенностей отметим 1.3-дюймовый экран, защиту от воды IP68, совместимость с iOS и ANDROID.

No.1 S10

К моменту публикации продажи уже стартовали. Приобрести можно на GearBest - https://bit.ly/2ETdpqC и Aliexpress - http://ali.ski/ORYrp.

No.1 S10 обзор

Комплектация

Поставляются часы в компактной коробке из плотного картона с изображением часов и общими данными по характеристикам. Комплект включает кабель зарядки и техническую документацию.

No.1 S10

Внешний вид

Потенциальный покупатель No.1 S10 сможет выбрать между серебристой и черной версиями исполнения. Также отличия есть в зависимости от установленного ремешка: стальной, кожзам и силикон.

No.1 S10

Со своей стороны рекомендуем при приоритетном ношении в обычном режиме сделать выбор в пользу стали или кожзама, при подсчете активности практичней будет силикон.

No.1 S10

Хотя тут используется распространённый способ крепления, ремешки можно будет заменить в последующем самостоятельно, выбрав решения от обычных часов.

No.1 S10

Дизайн основного корпуса классический, это одно из весомых отличий в сравнении с фитнес-браслетами. С выключенным экраном выглядит даже с заделом на премиальность.

No.1 S10

На правой грани три механические кнопки, окрашенные в серебристый цвет. Они промаркированы, разобраться в управлении будет несложно.

No.1 S10

Кнопки также дополнены сенсорным управлением. Экран чувствительный, на нажатия реагируют точно.

No.1 S10

Внутренняя сторона металлическая. Тут находится контактная группа с магнитным креплением и датчиком сердечного ритма.

No.1 S10

Несмотря на то, что экран круглый, активная часть экрана под стеклом прямоугольная.

No.1 S10

Корпус No.1 S10 с защитой, соответствующей стандарту IP68. Часы выдерживают погружение на глубину до 10 метров.

Начинка

Сердцем часов стал процессор Nordic 52832. Доступны 64 Кбайт оперативной и 512 Кбайт внутренней памяти. Нехватки быстродействия часы не испытывают, базовый функционал позволяет работать без видимых задержек и зависания.

No.1 S10

Изображение выводится на TFT TN-экран с диагональю 1.3 дюйма, разрешение 240 на 240 пикселей. Угла обзора ограничены. Для соединения со смартфоном используется Bluetooth 4.2.

Интерфейс

Есть несколько предустановленных циферблатов. Из базового набора можно будет выбрать как классическое исполнение, так и цифровое с выводом данных по активности. Дополнить этот список нельзя.

No.1 S10

Меню выполнено в виде последовательного вывода иконок с названием раздела. В разделе PEDOMETR отображаются пройденные шаги, расстояние, калории.

No.1 S10

Раздел HEALTH проводит замер сердцебиения.

No.1 S10

Раздел MESSEAGE работать будет только с предустановленным приложением. Здесь выводится список уведомлений от ограниченного числа приложений.

No.1 S10

В разделе EXERCISE можно активировать вручную замер типа активности.

No.1 S10

No.1 S10

В разделе DIAL выбирается тип циферблата на главном экране.

No.1 S10

Есть электронный компас, работает корректно.

No.1 S10

Секундомер с простым интерфейсом.

No.1 S10

В разделе НАСТРОЙКИ есть пункт поиска телефона, просмотра версии прошивки и сброса на заводские настройки.

No.1 S10

Аккумулятор

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 350 мАч. Время автономной работы будет зависеть от выбранных настроек, активности уведомлений и режима работы. По опыту эксплуатации, в неделю будет требоваться 1-2 сеанса зарядки. Проводится зарядка с помощью кабеля с магнитным креплением.

Софт для смартфона

Для задействования всего функционала потребуется загрузка утилиты WearHealth. Первым шагом потребуется создать аккаунт или авторизоваться с уже созданным профилем. Задаются имя, рост, вес и возраст.

No.1 S10

В главном окне выводятся данные по активности. Рассчитываются шаги, время активности, сон и пульс.

No.1 S10

В разделе СПОРТ можно активировать ручной режим учета активности с трекингом маршрута.

No.1 S10

В ПРОФИЛЕ задается лимит ежедневных шагов, продолжительность сна. Здесь можно получить права на активацию камеры с экрана часов, поиск часов и управление устройством.

No.1 S10

В настройках часов можно выбрать непрерывный контроль пульса, режим автоматического включения экрана, уведомления по вызовам, SMS сообщениям.

No.1 S10

Уведомления от других приложений ограничены отдельным списком приложений. Для России будут актуальны Skype, Facebook, Twitter, Whatsapp и Viber. Также можно включить напоминания по активности, встречам, приеме лекарств и поддержании водного режима.

No.1 S10

Итоги по No.1 S10

No.1 S10 с учетом стоимости, будут хорошим вариантом для тех, кто находится в поиске решения для учета активности. Классический форм-фактор, простота смены ремешков, простой интерфейс, хорошая автономность, датчик сердечного ритма, металлический корпус, приложение на смартфон. Из ограничений отметим отсутствие возможности выгрузки данных активности в Google Fit, только пять актуальных приложений для вывода уведомлений.

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