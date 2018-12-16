Обзор OKLICK 700G. Мембранная клавиатура с подсветкой

2018-12-16, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - OKLICK 700G; [388]
Продолжая изучение недорогой периферии, сегодня в центре внимания у нас будет новая мембранная клавиатура OKLICK 700G. Несмотря на низкую стоимость, составляющую 990 рублей, она оснащена многоцветной подсветкой и блоками дополнительных клавиш. Среди особенностей также отметим влагозащищенный корпус.

OKLICK 700G

Она уже стала доступна в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

OKLICK 700G обзор

Комплектация

Поставляется в эффектно оформленной коробке с изображением драконов. На обратной стороне подробная информация по техническим характеристикам. Комплект включает только техническую документацию.

OKLICK 700G

Внешний вид

Выполнена в пластиковом корпусе с достаточно массивными габаритами. Составляют они 460x210x30 мм, при весе в 845 граммов.

OKLICK 700G

На нижней стороне можно обратить внимание на несколько каналов. Они выполняют функцию отвода жидкости. Случайно пролитый чай или газировка не приведут к фатальным последствиям.

OKLICK 700G

Также эту особенность в последующем можно будет использовать для удаления накопившихся загрязнений под проточной водой.

OKLICK 700G

Жесткость у OKLICK 700G высокая, он не прогибается при сдавливании по краям. Не дребезжит и не смещается при активной эксплуатации.

OKLICK 700G

В основной зоне расположен классический набор клавиш. Символы на кнопки нанесены методом лазерной гравировки.

OKLICK 700G

Кириллица и латиница подсвечиваются равномерно. Символы хорошо читаемы в дневное и ночное время. Поддерживается ручная регулировка яркости.

OKLICK 700G

Подсветка многоцветная, цвета для зон заданы статично. Эффектов и ручной регулировки не предусмотрено. Также подсвечивается пространство между кнопками. Есть несколько фигурных вставок на корпусе.

OKLICK 700G

В верхней зоне выступающий блок с логотипом производителя, он также подсвечивается. По краям от него блок дополнительных клавиш.

OKLICK 700G

Левая часть из пяти кнопок позволяет управлять воспроизведением и громкостью. С правой стороны кнопки для быстрого запуска клиента для работы с почтой, поиска и перехода на главный экран.

OKLICK 700G

Присутствует небольшая зона под запястья. Снизу откидная пара ножек, меняющих угол наклона рабочей плоскости клавиатуры. Две резиновые ножки.

OKLICK 700G

Тесты

В OKLICK 700G установлены мембранные переключатели. Нажимаются бесшумно. Расстояние между кнопками классическое, времени на адаптацию много не потребуется. Клавиатура распознает одновременное нажатие нескольких клавиш. Скорость передачи сигнала высокая, видимых задержек в играх замечено не было.

OKLICK 700G

Итоги по OKLICK 700G

Мембранная клавиатура OKLICK 700G при своей невысокой стоимости предлагает многоцветную подсветку, дополнительные клавиши и защиту от воды. Сбоев и проблем выявлено не было.

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