Обзор OKLICK 700G. Мембранная клавиатура с подсветкой

Продолжая изучение недорогой периферии, сегодня в центре внимания у нас будет новая мембранная клавиатура OKLICK 700G. Несмотря на низкую стоимость, составляющую 990 рублей, она оснащена многоцветной подсветкой и блоками дополнительных клавиш. Среди особенностей также отметим влагозащищенный корпус.
Она уже стала доступна в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
OKLICK 700G обзор
КомплектацияПоставляется в эффектно оформленной коробке с изображением драконов. На обратной стороне подробная информация по техническим характеристикам. Комплект включает только техническую документацию.
Внешний видВыполнена в пластиковом корпусе с достаточно массивными габаритами. Составляют они 460x210x30 мм, при весе в 845 граммов.
На нижней стороне можно обратить внимание на несколько каналов. Они выполняют функцию отвода жидкости. Случайно пролитый чай или газировка не приведут к фатальным последствиям.
Также эту особенность в последующем можно будет использовать для удаления накопившихся загрязнений под проточной водой.
Жесткость у OKLICK 700G высокая, он не прогибается при сдавливании по краям. Не дребезжит и не смещается при активной эксплуатации.
В основной зоне расположен классический набор клавиш. Символы на кнопки нанесены методом лазерной гравировки.
Кириллица и латиница подсвечиваются равномерно. Символы хорошо читаемы в дневное и ночное время. Поддерживается ручная регулировка яркости.
Подсветка многоцветная, цвета для зон заданы статично. Эффектов и ручной регулировки не предусмотрено. Также подсвечивается пространство между кнопками. Есть несколько фигурных вставок на корпусе.
В верхней зоне выступающий блок с логотипом производителя, он также подсвечивается. По краям от него блок дополнительных клавиш.
Левая часть из пяти кнопок позволяет управлять воспроизведением и громкостью. С правой стороны кнопки для быстрого запуска клиента для работы с почтой, поиска и перехода на главный экран.
Присутствует небольшая зона под запястья. Снизу откидная пара ножек, меняющих угол наклона рабочей плоскости клавиатуры. Две резиновые ножки.
ТестыВ OKLICK 700G установлены мембранные переключатели. Нажимаются бесшумно. Расстояние между кнопками классическое, времени на адаптацию много не потребуется. Клавиатура распознает одновременное нажатие нескольких клавиш. Скорость передачи сигнала высокая, видимых задержек в играх замечено не было.