Обзор OKLICK 721G SHERIFF. Мембранная клавиатура с подсветкой

На прошлой неделе мы проводили тестирование OKLICK 700G, мембранной клавиатуры с подсветкой, сегодня в этой серии рассмотрим OKLICK 721G SHERIFF. Она схожа по исполнению и набору функций. Стоит недорого, приобрести можно за 990 рублей, к моменту публикации она уже доступна для покупки.
Насколько она хороша в реальной эксплуатации, предлагаем разобраться в ходе детального тестирования.
OKLICK 721G SHERIFF обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона с изображением клавиатуры и данными по техническим характеристикам. В комплекте есть техническая документация.
Внешний видВыполнена OKLICK 721G SHERIFF в полноразмерном формате с цифровым блоком. Это клавиатура с мембранными переключателями.
Общие габариты 470x196x38мм, при весе в 645 граммов. Основным материалом корпуса выступает матовый пластик.
Эта модель оснащена многоцветной подсветкой. Цвета заданы статично для каждой из зон, эффектов и смены режимов нет.
Дополнительно подсвечиваются вставки на боковых зонах и три индикатора в верхнем правом углу, а также логотип на верхнем торце.
Раскладка традиционная. Блок F1-F12 в паре с зажатой кнопкой FN. Можно управлять громкостью воспроизведения, переключать треки и ставить на паузу.
Корпус OKLICK 721G SHERIFF защищен от попадания влаги, в корпусе есть несколько сливных отверстий. Случайно пролитый кофе или газировка не приведут к фатальным последствиям.
На нижней поверхности четыре резиновые ножки. Есть возможность регулировки угла наклона при помощи двух откидных ножек.
Кабель подключения смещен правее. Место выхода кабеля усилено и защищено от перегиба и излома. Он без дополнительной оплетки, на конце фигурный коннектор.
Тесты
Символы на клавиши нанесены методом лазерной гравировки. Кириллические символы и латинские читаемы. Латиница подсвечивается меньше кириллицы. Центральная часть кнопок с углублением. Ход кнопок короткий. Нажимаются кнопки бесшумно.
Одновременно OKLICK 721G SHERIFF распознает нажатие до 9 кнопок. Нажатия передает корректно. По эргономике нареканий нет, есть небольшая подставка под запястья. Сборка проведена без огрехов.