Обзор OKLICK 721G SHERIFF. Мембранная клавиатура с подсветкой

2018-12-23, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - OKLICK 721G SHERIFF; [525]
На прошлой неделе мы проводили тестирование OKLICK 700G, мембранной клавиатуры с подсветкой, сегодня в этой серии рассмотрим OKLICK 721G SHERIFF. Она схожа по исполнению и набору функций. Стоит недорого, приобрести можно за 990 рублей, к моменту публикации она уже доступна для покупки.

OKLICK 721G SHERIFF

Насколько она хороша в реальной эксплуатации, предлагаем разобраться в ходе детального тестирования.

OKLICK 721G SHERIFF обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением клавиатуры и данными по техническим характеристикам. В комплекте есть техническая документация.

OKLICK 721G SHERIFF

Внешний вид

Выполнена OKLICK 721G SHERIFF в полноразмерном формате с цифровым блоком. Это клавиатура с мембранными переключателями.

OKLICK 721G SHERIFF

Общие габариты 470x196x38мм, при весе в 645 граммов. Основным материалом корпуса выступает матовый пластик.

OKLICK 721G SHERIFF

Эта модель оснащена многоцветной подсветкой. Цвета заданы статично для каждой из зон, эффектов и смены режимов нет.

OKLICK 721G SHERIFF

Дополнительно подсвечиваются вставки на боковых зонах и три индикатора в верхнем правом углу, а также логотип на верхнем торце.

OKLICK 721G SHERIFF

Раскладка традиционная. Блок F1-F12 в паре с зажатой кнопкой FN. Можно управлять громкостью воспроизведения, переключать треки и ставить на паузу.

OKLICK 721G SHERIFF

Корпус OKLICK 721G SHERIFF защищен от попадания влаги, в корпусе есть несколько сливных отверстий. Случайно пролитый кофе или газировка не приведут к фатальным последствиям.

OKLICK 721G SHERIFF

На нижней поверхности четыре резиновые ножки. Есть возможность регулировки угла наклона при помощи двух откидных ножек.

OKLICK 721G SHERIFF

Кабель подключения смещен правее. Место выхода кабеля усилено и защищено от перегиба и излома. Он без дополнительной оплетки, на конце фигурный коннектор.

OKLICK 721G SHERIFF

Тесты

OKLICK 721G SHERIFF

Символы на клавиши нанесены методом лазерной гравировки. Кириллические символы и латинские читаемы. Латиница подсвечивается меньше кириллицы. Центральная часть кнопок с углублением. Ход кнопок короткий. Нажимаются кнопки бесшумно.

OKLICK 721G SHERIFF

Одновременно OKLICK 721G SHERIFF распознает нажатие до 9 кнопок. Нажатия передает корректно. По эргономике нареканий нет, есть небольшая подставка под запястья. Сборка проведена без огрехов.

OKLICK 721G SHERIFF

Итоги по OKLICK 721G SHERIFF

OKLICK 721G SHERIFF полностью обрабатывает свою невысокую стоимость. Подсветка кнопок, защита от воды, качественная сборка.

Комментарии:
Обзор NAVITEL R600 QUAD HD. Обновленный ...
Обзор NAVITEL R600 QUAD HD. Обновленный Не так давно компания NAVITEL обновила видеорегистратор серии R600, добавив поддержку съемку в Super HD р...
Nokia 9 PureView и его функция...
Nokia 9 PureView и его функцияКомпания Nokia выпустила смартфон бюджетного варианта. Топовый смартфон Nokia 9 PureView базируется на мо...
OnePlus 7 смартфон среднего уровня ...
OnePlus 7 смартфон среднего уровня Компания OnePlus выпустила смартфон с мощной характеристикой. Электронная начинка устройства основана на ...
Бюджетный флагман Xiaomi Pocophone F2 по...
Бюджетный флагман Xiaomi Pocophone F2 поВ сети появились первые компьютерные изображения смартфона Xiaomi Pocophone F2, который придет на смену х...
Флагман Huawei P30 Pro получит камеру с ...
Флагман Huawei P30 Pro получит камеру с Несколько дней назад авторитетный искатель утечек Эван Бласс сообщил, что смартфон Huawei P30 получит осн...
Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 5A обнов...
Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 5A обновСетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi выпустила обновление MIUI 10 Stable на основе опера...
Топовый смартфон Honor V20 показали на в...
Топовый смартфон Honor V20 показали на вКомпания Honor продолжает раскрывать подробности о своем топовом смартфоне Honor V20, полноценный анонс к...
В сеть утекли фото и характеристики дост...
В сеть утекли фото и характеристики достПрофильное издание Slashleaks поделилось живыми фотографиями смартфона Xiaomi Mi Play, который был извлеч...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор NAVITEL R600 QUAD HD. Обновленный видеорегистраторОбзор NAVITEL R600 QUAD HD. Обновленный видеорегистратор
Обзор OKLICK 721G SHERIFF. Мембранная клавиатура с подсветкойОбзор OKLICK 721G SHERIFF. Мембранная клавиатура с подсветкой
Обзор AXPER Uni. Full HD видеорегистратор с двумя вариантами крепленияОбзор AXPER Uni. Full HD видеорегистратор с двумя вариантами крепления
Обзор Digma Z4 BT 16Gb. MP3-плеер с Bluetooth и FLACОбзор Digma Z4 BT 16Gb. MP3-плеер с Bluetooth и FLAC
Обзор Thermaltake Premium A500 TG CA-1L3-00M9WN-00. Корпус из алюминия и стеклаОбзор Thermaltake Premium A500 TG CA-1L3-00M9WN-00. Корпус из алюминия и стекла
Предварительный обзор LG UltraWide 49WL9...
Предварительный обзор LG UltraWide 49WL9В последнее время производители стали выпускать какие-то совершенно невероятные мониторы, которые поразят...
Предварительный обзор Lenovo S5 Pro GT. ...
Предварительный обзор Lenovo S5 Pro GT. В последнее время мы привыкли к тому, что большинство флагманов или даже продуктов среднего класса стоят ...
Предварительный обзор Lenovo Z5 Pro GT. ...
Предварительный обзор Lenovo Z5 Pro GT. Какое-то время назад аналитики мобильного рынка говорили, что китайские компании совсем скоро не только д...
Обзор Mutant Year Zero: Road to Eden. Кр...
Обзор Mutant Year Zero: Road to Eden. КрЯ не являюсь большим поклонником тактических игр, где нужно пошагово продумывать свои действия и побеждат...
Обзор Godly Corp. Спасаем этот мир...
Обзор Godly Corp. Спасаем этот мирИногда к нам на обзор попадают интересные игры, иногда – необычные. В последнее время чаще всего выходят ...
Предварительный обзор Thermaltake Level ...
Предварительный обзор Thermaltake Level Компьютерные корпусы давно перестали быть просто платформой для сборки вашего компьютера. Сейчас пользова...
Предварительный обзор Huawei MateBook 13...
Предварительный обзор Huawei MateBook 13Многие уверены, что на рынке ноутбуков есть только один сильный игрок — MacBook и всего его модели. Это в...
Во всех смартфонах BQ дороже 7-8000 тепе...
Во всех смартфонах BQ дороже 7-8000 тепеВ преддверии Нового года, российский бренд мобильной техники BQ отчитался о своих успехах. ...
Обзор Clinically Dead. Что-то очень стра...
Обзор Clinically Dead. Что-то очень страИногда к нам на обзор попадают крайне необычные игры, о которых хочется рассказать хотя бы потому, что он...
Предварительный обзор SilentiumPC Gladiu...
Предварительный обзор SilentiumPC GladiuВ последнее время вышло очень много интересных корпусов, которые могут вас заинтересовать. Нужно понимать...
Обзор Battle Royale Tycoon. Строим свой ...
Обзор Battle Royale Tycoon. Строим свой Геймеры любят игры, в которых можно отдыхать и получать удовольствие от процесса без какого-то соревноват...
Предварительный обзор LG 32QK500-W. Идеа...
Предварительный обзор LG 32QK500-W. ИдеаБольшой монитор позволяет получать больше радости и комфорта во время работы, изучения интернета или обще...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor