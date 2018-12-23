Обзор OKLICK 721G SHERIFF. Мембранная клавиатура с подсветкой

На прошлой неделе мы проводили тестирование OKLICK 700G, мембранной клавиатуры с подсветкой, сегодня в этой серии рассмотрим OKLICK 721G SHERIFF. Она схожа по исполнению и набору функций. Стоит недорого, приобрести можно за 990 рублей, к моменту публикации она уже доступна для покупки.

OKLICK 721G SHERIFF обзор

Насколько она хороша в реальной эксплуатации, предлагаем разобраться в ходе детального тестирования.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением клавиатуры и данными по техническим характеристикам. В комплекте есть техническая документация.

Внешний вид

Выполнена OKLICK 721G SHERIFF в полноразмерном формате с цифровым блоком. Это клавиатура с мембранными переключателями.

Общие габариты 470x196x38мм, при весе в 645 граммов. Основным материалом корпуса выступает матовый пластик.

Эта модель оснащена многоцветной подсветкой. Цвета заданы статично для каждой из зон, эффектов и смены режимов нет.

Дополнительно подсвечиваются вставки на боковых зонах и три индикатора в верхнем правом углу, а также логотип на верхнем торце.

Раскладка традиционная. Блок F1-F12 в паре с зажатой кнопкой FN. Можно управлять громкостью воспроизведения, переключать треки и ставить на паузу.

Корпус OKLICK 721G SHERIFF защищен от попадания влаги, в корпусе есть несколько сливных отверстий. Случайно пролитый кофе или газировка не приведут к фатальным последствиям.

На нижней поверхности четыре резиновые ножки. Есть возможность регулировки угла наклона при помощи двух откидных ножек.

Кабель подключения смещен правее. Место выхода кабеля усилено и защищено от перегиба и излома. Он без дополнительной оплетки, на конце фигурный коннектор.

Тесты

Символы на клавиши нанесены методом лазерной гравировки. Кириллические символы и латинские читаемы. Латиница подсвечивается меньше кириллицы. Центральная часть кнопок с углублением. Ход кнопок короткий. Нажимаются кнопки бесшумно.

Одновременно OKLICK 721G SHERIFF распознает нажатие до 9 кнопок. Нажатия передает корректно. По эргономике нареканий нет, есть небольшая подставка под запястья. Сборка проведена без огрехов.

Итоги по OKLICK 721G SHERIFF

OKLICK 721G SHERIFF полностью обрабатывает свою невысокую стоимость. Подсветка кнопок, защита от воды, качественная сборка.