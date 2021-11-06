Обзор OKLICK 890S Grey USB. Беспроводная клавиатура с ножничными переключателями

В центре внимания сегодня будет беспроводная клавиатура OKLICK 890S с переключателями ножничного типа. Ориентирована она на работу с офисным софтом и выполнение типовых задач. Поддерживает разные типы платформ и может использоваться с ПК и моноблоками.

Комплектация

Относится к недорогому ценовому сегменту. Средняя стоимость на момент публикации составляет 1360 рублей.Комплект включает две ААА-батарейки, адаптер, руководство пользователя. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по характеристикам.

Внешний вид

Выполнена в корпусе из пластика. Верхняя панель окрашена в серый цвет. Внешне похоже на металл.

Основная рабочая плоскость расположена под углом. Регулировки угла наклона в этой модели не предусмотрено.

Задняя часть корпуса с утолщением в виде валика. Несмотря на пластик, корпус не продавливается под давлением рук.

На основании расположены тумблер питания и отсек под две ААА-батарейки. По периметру распределены компактные прорезиненные ножки. В центре наклейка с техническими данными.

Установлен набор клавиш с цифровым блоком. Низкопрофильные с небольшим углублением в центральной части. Поверхность матовая

Латинские символы нанесены белой краской, кириллица золотистым. Шрифт хорошо читаем в дневное и ночное время.

В правом верхнем углу выведены дополнительные клавиши, используемые для управления громкостью и воспроизведением.

Кнопки у OKLICK 890S стабилизированы, движение равномерное. Удлиненные клавиши нажимаются равномерно.

Тесты

Общее качество исполнения высокое. Проблем в ходе эксплуатации выявлено не было.Клавиатура не требует предварительной настройки. Определяется и подключается автоматически. Для соединения используется радиоканал, связь идет через USB-адаптер. Достаточно его подключить к свободному разъему и включить питание на клавиатуре. Помимо системы Windows, мы проверяли работу подключаясь к MacOS, но с этой платформы может не хватать специализированных клавиш.

Используемый радиоканал, стабильнее Bluetooth и с ним уменьшены задержки между нажатием и выполнением команды. С ней не было проблем с быстрой слепой печатью. Времени на адаптацию не требуется.

Нажимаются кнопки бесшумно. Нет щелчков и сам ход кнопок у клавиш короткий. Отдельно информации по ресурсу службы

Итоги

Комплектный набор из двух батареек обеспечивает длительное время автономной работы. Отказ от аккумулятора избавляет от возможных проблем в будущем.OKLICK 890S – беспроводная клавиатура для офиса и дома, под выполнение типовых рабочих задач, браузер и печать. Аккуратный внешний вид, бесшумные переключатели, длительное время автономной работы.