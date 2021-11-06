Обзор OKLICK 890S Grey USB. Беспроводная клавиатура с ножничными переключателями

Относится к недорогому ценовому сегменту. Средняя стоимость на момент публикации составляет 1360 рублей.
Основная рабочая плоскость расположена под углом. Регулировки угла наклона в этой модели не предусмотрено.
Задняя часть корпуса с утолщением в виде валика. Несмотря на пластик, корпус не продавливается под давлением рук.
На основании расположены тумблер питания и отсек под две ААА-батарейки. По периметру распределены компактные прорезиненные ножки. В центре наклейка с техническими данными.
Установлен набор клавиш с цифровым блоком. Низкопрофильные с небольшим углублением в центральной части. Поверхность матовая
Латинские символы нанесены белой краской, кириллица золотистым. Шрифт хорошо читаем в дневное и ночное время.
В правом верхнем углу выведены дополнительные клавиши, используемые для управления громкостью и воспроизведением.
Кнопки у OKLICK 890S стабилизированы, движение равномерное. Удлиненные клавиши нажимаются равномерно.
Общее качество исполнения высокое. Проблем в ходе эксплуатации выявлено не было.
Используемый радиоканал, стабильнее Bluetooth и с ним уменьшены задержки между нажатием и выполнением команды. С ней не было проблем с быстрой слепой печатью. Времени на адаптацию не требуется.
Нажимаются кнопки бесшумно. Нет щелчков и сам ход кнопок у клавиш короткий. Отдельно информации по ресурсу службы
Комплектный набор из двух батареек обеспечивает длительное время автономной работы. Отказ от аккумулятора избавляет от возможных проблем в будущем.