Обзор OKLICK 890S Grey USB. Беспроводная клавиатура с ножничными переключателями

В центре внимания сегодня будет беспроводная клавиатура OKLICK 890S с переключателями ножничного типа. Ориентирована она на работу с офисным софтом и выполнение типовых задач. Поддерживает разные типы платформ и может использоваться с ПК и моноблоками.

OKLICK 890S

Относится к недорогому ценовому сегменту. Средняя стоимость на момент публикации составляет 1360 рублей.

Комплектация

Комплект включает две ААА-батарейки, адаптер, руководство пользователя. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по характеристикам.

OKLICK 890S

Внешний вид

Выполнена в корпусе из пластика. Верхняя панель окрашена в серый цвет. Внешне похоже на металл.

OKLICK 890S

Основная рабочая плоскость расположена под углом. Регулировки угла наклона в этой модели не предусмотрено.

OKLICK 890S

Задняя часть корпуса с утолщением в виде валика. Несмотря на пластик, корпус не продавливается под давлением рук.

OKLICK 890S

На основании расположены тумблер питания и отсек под две ААА-батарейки. По периметру распределены компактные прорезиненные ножки. В центре наклейка с техническими данными.

OKLICK 890S

Установлен набор клавиш с цифровым блоком. Низкопрофильные с небольшим углублением в центральной части. Поверхность матовая

OKLICK 890S

Латинские символы нанесены белой краской, кириллица золотистым. Шрифт хорошо читаем в дневное и ночное время.

OKLICK 890S

В правом верхнем углу выведены дополнительные клавиши, используемые для управления громкостью и воспроизведением.

OKLICK 890S

Кнопки у OKLICK 890S стабилизированы, движение равномерное. Удлиненные клавиши нажимаются равномерно.

OKLICK 890S

Общее качество исполнения высокое. Проблем в ходе эксплуатации выявлено не было.

Тесты

Клавиатура не требует предварительной настройки. Определяется и подключается автоматически. Для соединения используется радиоканал, связь идет через USB-адаптер. Достаточно его подключить к свободному разъему и включить питание на клавиатуре. Помимо системы Windows, мы проверяли работу подключаясь к MacOS, но с этой платформы может не хватать специализированных клавиш.

OKLICK 890S

Используемый радиоканал, стабильнее Bluetooth и с ним уменьшены задержки между нажатием и выполнением команды. С ней не было проблем с быстрой слепой печатью. Времени на адаптацию не требуется.

OKLICK 890S

Нажимаются кнопки бесшумно. Нет щелчков и сам ход кнопок у клавиш короткий. Отдельно информации по ресурсу службы

OKLICK 890S

Комплектный набор из двух батареек обеспечивает длительное время автономной работы. Отказ от аккумулятора избавляет от возможных проблем в будущем.

Итоги

OKLICK 890S – беспроводная клавиатура для офиса и дома, под выполнение типовых рабочих задач, браузер и печать. Аккуратный внешний вид, бесшумные переключатели, длительное время автономной работы.
Комментарии и отзывы OKLICK 890S
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