Обзор OPPO RX17 Neo. Смартфон с экранным сканером и «каплей» вместо «челки»

Недавно, компания OPPO представила в России «сладкую» парочку смартфонов RX17 Pro и RX17 Neo. Первый можно смело назвать топовым решением со множеством инновационных идей, второй телефон – проще, но стоит он почти вдвое меньше, а отличий от старшего собрата тут не так уж и много.

Комплектация

У OPPO RX17 Neo экран, которому могут позавидовать многие смартфоны, яркий дизайн, идентификация по лицу и экранный сканер отпечатков пальцев. Он определенно заслуживает внимания и подробного обзора.Комплектация у OPPO RX17 Neo традиционно приятна. Силиконовый чехол защитит гаджет от падений, а уже бережно наклеенная пленка – от неприятных царапин на экране (даром, что Gorilla Glass 5 – при эксплуатации микроповреждения возникают на любом стекле).

Фирменная гарнитура – в наличии, причем очень качественная, не зря же одно из подразделений компании занимается как раз производством наушников. «Скрепка» и документация тоже в наличии. А вот на зарядном устройстве OPPO, видимо, решила сэкономить: оно совершенно обычное (2А/5В), без поддержки ускоренной зарядки, да еще и кабель microUSB.

Дизайн

Тренд последнего сезона высокотехнологичной моды – градиентный дизайн. В нашем случае цвета перетекают от красного к темно-бордовому, есть еще сине-сиреневый вариант.

О вкусах, конечно, не спорят, но такой телефон всегда сможет привлечь к себе внимание. К сожалению, за все нужно платить, и глянцевая поверхность задней панели прекрасно собирает отпечатки пальцев. Спасает только чехол.

В том, что корпус смартфона изготовлен из пластика нет ничего плохого: на морозе он не обожжет руку, а при падении – шансы на «выживание» гораздо выше. Кроме того, использование этого материала позволило сделать телефон довольно легким (156 грамм).

На задней панели слева сверху расположились вспышка и сдвоенный объектив камеры в золотой окантовке, которая подчеркивает яркую внешность девайса, по центру – логотип OPPO.

На боковой рамке справа находится клавиша включения, слева – раздельные кнопки громкости трехпозиционный лоток для карт (2 nanoSIM + microSD), снизу – динамик, разъем microUSB, микрофон и любимый всеми аудио-разъем (в старшей версии его, кстати, убрали), сверху – отверстие второго микрофона. Грани корпуса аккуратно скруглены, в результате чего Neo комфортно лежит в руке.

Все органы управления находятся точно на своих местах, а качество сборки не вызывает вопросов.

Как известно, «челка» у современных смартфонов часто мешает просмотру контента, а когда производитель решает полностью «залить» лицевую панель экраном, то приходится выдумывать выезжающие камеры и прочие дорогие «костыли».

В OPPO RX17 Neo использовано, на мой взгляд, наиболее рациональное решение с вырезом под камеру: маленькая «капелька» совсем не мешает получению информации, а объектив фронтальной камеры, вместе с датчиками приближения и освещения чувствуют себя внутри нее прекрасно.

Благодаря такому подходу и тонким рамкам, удалось выделить экрану 91% фронтальной поверхности.

Экран

RX17 Neo имеет дисплей с диагональю 6,4 дюйма при соотношении сторон 19.5:9. Его разрешение составляет 2340x1080 точек, что дает плотность пикселей 403 ppi. В аппарате используется AMOLED-матрица с отличной цветопередачей, высокой контрастностью, хорошим балансом белого и, конечно, «чернейшим» черным.

Железо

При большом желании, настройки отображения можно изменить, а также выбрать один из ночных режимов, в котором цвета станут более бледные или вовсе изображение станет черно-белым. Опция Always on Display позволяет на выключенный экран выводить дату, время и уведомления, а благодаря AMOLED-матрице, это не сильно повлияет на автономность.Система построена на базе 8-ядерного процессора Qualcomm 660 и графического ядра Adreno 512. Оперативной памяти тут 4 ГБ, постоянной – 128 ГБ, есть поддержка карт памяти до 256 ГБ. В тесте AnTuTu смартфон набрал 133 000 «попугая».

Интерфейс работает плавно, без лагов, приложения запускаются шустро, а после не «вылетают» из памяти. Такие игры, как PUBG Mobile, WoT: Blitz, Боги арены, M&M: Стражи стихий и другие идут на высоких настройках графики без проседания FPS.

Возможно, в этом «виновата» утилита Game Space, которая оптимизирует работу игр, при необходимости, разгоняет процессор и графику и блокирует уведомления и подстройку яркости. Как в тестах, так и в играх, смартфон нагревался очень слабо, тротлинг отсутствовал.

Идентификация

Камеры

Если говорить о беспроводных соединениях, то тут все стандартно: LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS, поддерживается OTG, а вот модуль NFC, конечно, сюда не поставили. Динамик довольно громкий и качественный, но из-за того, что он один, добиться объемного звучания не получится. При прослушивании через проводные наушники, качество звучания очень хорошее: появляется объем и становится доступен «улучшайзер», позволяющий подогнать звучание под свой вкус. Владельцев беспроводных «ушей» тоже не обидели: поддерживаются кодеки aptX, aptX HD и LDAC.Помимо традиционного пароля, RX17 Neo поддерживает идентификацию пользователя по лицу и отпечатку пальца. С первым все в порядке: распознавание происходит в буквальном смысле мгновенно, даже при плохом освещении. Дактилоскопический сканер расположен здесь под экраном. Это новая технология, и работает она пока не идеально: на распознавание может уходить более 2с. «Фишка» же RX17 Neo заключается в том, что две эти технологии работают одновременно, и на практике пользоваться ими очень даже удобно. Выставляем в опциях «включение при поднятии» и теперь, беря смартфон со стола, достаточно лишь бросить беглый взгляд на камеру и сразу же откроется интерфейс, ничего даже не требуется нажимать. Если же смотреть на камеру не удобно, то прикладываем палец к специальной подсвеченной зоне на экране, и добиваемся того же эффекта, только спустя пару секунд. К сожалению, банковские приложения пока почему-то не поддерживают работу с экранным сканером, но, надеюсь, это лишь дело времени.Следуя велению моды, OPPO RX17 Neo обладает сдвоенной основной камерой: главный модуль на 16 Мп с диафрагмой f/1.7, а вспомогательный – на 2 Мп, служащий для размытия фона. Как по мне, вполне качественной реализации данного эффекта можно добиться и с помощью программной реализации. Для среднего ценового сегмента камера снимает довольно хорошо: цветопередача правильная, шумодав работает исправно, детали не замылены. Даже ночью можно получить отличные снимки, а при контровом свете неплохо справляется режим HDR. Главная проблема камеры – странная работа автофокуса: на фото он не всегда попадает точно, а на видео, которое тут можно писать в разрешении до 4K, постоянно пытается подстроится, в результате чего, ролик получается дерганным. Надеюсь, эту проблему решат в ближайшем апдейте. Не добавляет качество и отсутствие оптической стабилизации.

С фронтальной камерой все несколько иначе: не смотря на большое разрешение (25 Мп), качество снимков здесь хуже, чем у основного модуля: при слишком большом количестве света бывают пересветы, HDR-режим не всегда справляется, а при недостаточном освещении довольно много шумов. Но не стоит думать, что фронталка здесь годится исключительно для веб-звонков: для соцсетей ее возможностей тоже вполне достаточно (а для чего еще нужна фронтальная камера). Видео она пишет в разрешении FullHD.

Автономность

Программное обеспечение

Для основной камеры доступны следующие режимы: «Эксперт» (позволяет вручную выбрать все параметры), «Панорама», «Стикеры» (всякие ушки, рожки и прочая милота), «Портрет» (размытие заднего фона), «Фото», «Видео» и «Ускоренная» (получается красивый эффект для медленно текущих процессов). Доступны различные фильтры, режимы освещения и «улучшайзер», причем последний с поддержкой ИИ (функция AI Beauty 2.0). У фронтальной камеры все тоже самое, только нет режима «Эксперт» и «Портрет», но появляется опция «Размыть фон» при режиме «Фото», а у «улучшайзера» пропадает интеллект. Интерфейс камеры простой и интуитивно понятный. Делать снимки можно клавишей громкости.С автономностью у RX17 Neo все в полном порядке. Внутри установлен аккумулятор на 3600 мАч, который в сочетании с AMOLED-матрицей и энергоэффективным «железом» позволяет смартфону работать в интенсивном режиме более суток без подзарядки. Просмотром видео можно наслаждаться примерно 13 часов без перерыва, или же посвятить 6 часов своей жизни играм. PCMark Battery Life (при включенной функции энергосбережения) разряжает смартфон со 100% до 20% за 16 часов эмуляции интенсивной работы! К сожалению, гаджет не только расходует, но и восстанавливает заряд медленно (около 3 часов).OPPO RX17 Neo работает под управлением фирменной оболочки ColorOS 5.2 на основе Android 8.1 Oreo. Она быстрая, красивая и удобная, а также обладает множеством полезных «фишек». Управление жестами позволяет убрать надоедливые клавиши Android. Если не нравятся жесты – можно заменить их смарт-кнопкой. Работает автоответ при поднесении к уху, отключение звука переворотом, включение экрана при поднятии, управление музыкой на выключенном экране и так далее.

В последней версии оболочки улучшили смарт-панель, которая вызывается свайпом от края дисплея. Тут можно запустить мессенджеры или галерею в отдельном окошке, вызвать часто используемые приложения, сделать скриншот, отключить уведомления или записать происходящее на экране.

Выводы

При проигрывании видео, теперь можно отключить экран - звук останется (к сожалению такая «фишка» проходит пока только с базовым проигрывателем). Долгим удержанием клавиши включения запускается голосовой помощник Google. Ну и куда же без смарт-экрана, на котором «OPPO Ассистент» соберет все самое актуальное с вашего телефона.Как и ожидалось, OPPO RX17 Neo получился весьма интересным, хотя и не однозначным устройством: с одной стороны, тут сочетание передовых технологий, таких как идентификация по лицу и экранный сканер отпечатков пальцев, великолепный безрамочный экран с «каплей» вместо «челки», с другой – красивый дизайн, достаточно мощное железо и неплохая основная камера, множество интеллектуальных функций, с третьей – не идеальная фронтальная камера, проблемы с автофокусом у основной и отсутствие модуля NFC. Если вы готовы мириться с этими недостатками и вы не ярый противник пластиковых корпусов, то RX17 Neo станет неплохим выбором за 29 990 рублей, а если вы не приемлите компромиссов, хотите более мощное «железо» и одну из лучших камер, то советую доплатить 20 000 рублей и приобрести флагман OPPO RX17 Pro.