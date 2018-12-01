Обзор OPPO RX17 Neo. Смартфон с экранным сканером и «каплей» вместо «челки»

2018-12-01, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - OPPO RX17 Neo; [475]
Недавно, компания OPPO представила в России «сладкую» парочку смартфонов RX17 Pro и RX17 Neo. Первый можно смело назвать топовым решением со множеством инновационных идей, второй телефон – проще, но стоит он почти вдвое меньше, а отличий от старшего собрата тут не так уж и много.

OPPO RX17 Neo

У OPPO RX17 Neo экран, которому могут позавидовать многие смартфоны, яркий дизайн, идентификация по лицу и экранный сканер отпечатков пальцев. Он определенно заслуживает внимания и подробного обзора.

Комплектация

Комплектация у OPPO RX17 Neo традиционно приятна. Силиконовый чехол защитит гаджет от падений, а уже бережно наклеенная пленка – от неприятных царапин на экране (даром, что Gorilla Glass 5 – при эксплуатации микроповреждения возникают на любом стекле).

OPPO RX17 Neo

Фирменная гарнитура – в наличии, причем очень качественная, не зря же одно из подразделений компании занимается как раз производством наушников. «Скрепка» и документация тоже в наличии. А вот на зарядном устройстве OPPO, видимо, решила сэкономить: оно совершенно обычное (2А/5В), без поддержки ускоренной зарядки, да еще и кабель microUSB.

OPPO RX17 Neo

Дизайн

Тренд последнего сезона высокотехнологичной моды – градиентный дизайн. В нашем случае цвета перетекают от красного к темно-бордовому, есть еще сине-сиреневый вариант.

OPPO RX17 Neo

О вкусах, конечно, не спорят, но такой телефон всегда сможет привлечь к себе внимание. К сожалению, за все нужно платить, и глянцевая поверхность задней панели прекрасно собирает отпечатки пальцев. Спасает только чехол.

OPPO RX17 Neo

В том, что корпус смартфона изготовлен из пластика нет ничего плохого: на морозе он не обожжет руку, а при падении – шансы на «выживание» гораздо выше. Кроме того, использование этого материала позволило сделать телефон довольно легким (156 грамм).

OPPO RX17 Neo

На задней панели слева сверху расположились вспышка и сдвоенный объектив камеры в золотой окантовке, которая подчеркивает яркую внешность девайса, по центру – логотип OPPO.

OPPO RX17 Neo

На боковой рамке справа находится клавиша включения, слева – раздельные кнопки громкости трехпозиционный лоток для карт (2 nanoSIM + microSD), снизу – динамик, разъем microUSB, микрофон и любимый всеми аудио-разъем (в старшей версии его, кстати, убрали), сверху – отверстие второго микрофона. Грани корпуса аккуратно скруглены, в результате чего Neo комфортно лежит в руке.

OPPO RX17 Neo

Все органы управления находятся точно на своих местах, а качество сборки не вызывает вопросов.

OPPO RX17 Neo

Как известно, «челка» у современных смартфонов часто мешает просмотру контента, а когда производитель решает полностью «залить» лицевую панель экраном, то приходится выдумывать выезжающие камеры и прочие дорогие «костыли».

OPPO RX17 Neo

В OPPO RX17 Neo использовано, на мой взгляд, наиболее рациональное решение с вырезом под камеру: маленькая «капелька» совсем не мешает получению информации, а объектив фронтальной камеры, вместе с датчиками приближения и освещения чувствуют себя внутри нее прекрасно.

OPPO RX17 Neo

Благодаря такому подходу и тонким рамкам, удалось выделить экрану 91% фронтальной поверхности.

OPPO RX17 Neo

Экран

RX17 Neo имеет дисплей с диагональю 6,4 дюйма при соотношении сторон 19.5:9. Его разрешение составляет 2340x1080 точек, что дает плотность пикселей 403 ppi. В аппарате используется AMOLED-матрица с отличной цветопередачей, высокой контрастностью, хорошим балансом белого и, конечно, «чернейшим» черным.

OPPO RX17 Neo

При большом желании, настройки отображения можно изменить, а также выбрать один из ночных режимов, в котором цвета станут более бледные или вовсе изображение станет черно-белым. Опция Always on Display позволяет на выключенный экран выводить дату, время и уведомления, а благодаря AMOLED-матрице, это не сильно повлияет на автономность.

Железо

Система построена на базе 8-ядерного процессора Qualcomm 660 и графического ядра Adreno 512. Оперативной памяти тут 4 ГБ, постоянной – 128 ГБ, есть поддержка карт памяти до 256 ГБ. В тесте AnTuTu смартфон набрал 133 000 «попугая».

OPPO RX17 NeoOPPO RX17 Neo

Интерфейс работает плавно, без лагов, приложения запускаются шустро, а после не «вылетают» из памяти. Такие игры, как PUBG Mobile, WoT: Blitz, Боги арены, M&M: Стражи стихий и другие идут на высоких настройках графики без проседания FPS.

OPPO RX17 Neo

OPPO RX17 Neo

OPPO RX17 Neo

Возможно, в этом «виновата» утилита Game Space, которая оптимизирует работу игр, при необходимости, разгоняет процессор и графику и блокирует уведомления и подстройку яркости. Как в тестах, так и в играх, смартфон нагревался очень слабо, тротлинг отсутствовал.

OPPO RX17 NeoOPPO RX17 Neo

OPPO RX17 NeoOPPO RX17 Neo

Если говорить о беспроводных соединениях, то тут все стандартно: LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS, поддерживается OTG, а вот модуль NFC, конечно, сюда не поставили. Динамик довольно громкий и качественный, но из-за того, что он один, добиться объемного звучания не получится. При прослушивании через проводные наушники, качество звучания очень хорошее: появляется объем и становится доступен «улучшайзер», позволяющий подогнать звучание под свой вкус. Владельцев беспроводных «ушей» тоже не обидели: поддерживаются кодеки aptX, aptX HD и LDAC.

Идентификация

Помимо традиционного пароля, RX17 Neo поддерживает идентификацию пользователя по лицу и отпечатку пальца. С первым все в порядке: распознавание происходит в буквальном смысле мгновенно, даже при плохом освещении. Дактилоскопический сканер расположен здесь под экраном. Это новая технология, и работает она пока не идеально: на распознавание может уходить более 2с. «Фишка» же RX17 Neo заключается в том, что две эти технологии работают одновременно, и на практике пользоваться ими очень даже удобно. Выставляем в опциях «включение при поднятии» и теперь, беря смартфон со стола, достаточно лишь бросить беглый взгляд на камеру и сразу же откроется интерфейс, ничего даже не требуется нажимать. Если же смотреть на камеру не удобно, то прикладываем палец к специальной подсвеченной зоне на экране, и добиваемся того же эффекта, только спустя пару секунд. К сожалению, банковские приложения пока почему-то не поддерживают работу с экранным сканером, но, надеюсь, это лишь дело времени.

Камеры

Следуя велению моды, OPPO RX17 Neo обладает сдвоенной основной камерой: главный модуль на 16 Мп с диафрагмой f/1.7, а вспомогательный – на 2 Мп, служащий для размытия фона. Как по мне, вполне качественной реализации данного эффекта можно добиться и с помощью программной реализации. Для среднего ценового сегмента камера снимает довольно хорошо: цветопередача правильная, шумодав работает исправно, детали не замылены. Даже ночью можно получить отличные снимки, а при контровом свете неплохо справляется режим HDR. Главная проблема камеры – странная работа автофокуса: на фото он не всегда попадает точно, а на видео, которое тут можно писать в разрешении до 4K, постоянно пытается подстроится, в результате чего, ролик получается дерганным. Надеюсь, эту проблему решат в ближайшем апдейте. Не добавляет качество и отсутствие оптической стабилизации.

OPPO RX17 Neo

OPPO RX17 Neo

OPPO RX17 Neo

OPPO RX17 Neo

OPPO RX17 Neo

OPPO RX17 Neo

OPPO RX17 Neo

OPPO RX17 Neo

OPPO RX17 Neo

OPPO RX17 Neo

С фронтальной камерой все несколько иначе: не смотря на большое разрешение (25 Мп), качество снимков здесь хуже, чем у основного модуля: при слишком большом количестве света бывают пересветы, HDR-режим не всегда справляется, а при недостаточном освещении довольно много шумов. Но не стоит думать, что фронталка здесь годится исключительно для веб-звонков: для соцсетей ее возможностей тоже вполне достаточно (а для чего еще нужна фронтальная камера). Видео она пишет в разрешении FullHD.

OPPO RX17 Neo

OPPO RX17 Neo

OPPO RX17 Neo

Для основной камеры доступны следующие режимы: «Эксперт» (позволяет вручную выбрать все параметры), «Панорама», «Стикеры» (всякие ушки, рожки и прочая милота), «Портрет» (размытие заднего фона), «Фото», «Видео» и «Ускоренная» (получается красивый эффект для медленно текущих процессов). Доступны различные фильтры, режимы освещения и «улучшайзер», причем последний с поддержкой ИИ (функция AI Beauty 2.0). У фронтальной камеры все тоже самое, только нет режима «Эксперт» и «Портрет», но появляется опция «Размыть фон» при режиме «Фото», а у «улучшайзера» пропадает интеллект. Интерфейс камеры простой и интуитивно понятный. Делать снимки можно клавишей громкости.

Автономность

С автономностью у RX17 Neo все в полном порядке. Внутри установлен аккумулятор на 3600 мАч, который в сочетании с AMOLED-матрицей и энергоэффективным «железом» позволяет смартфону работать в интенсивном режиме более суток без подзарядки. Просмотром видео можно наслаждаться примерно 13 часов без перерыва, или же посвятить 6 часов своей жизни играм. PCMark Battery Life (при включенной функции энергосбережения) разряжает смартфон со 100% до 20% за 16 часов эмуляции интенсивной работы! К сожалению, гаджет не только расходует, но и восстанавливает заряд медленно (около 3 часов).

Программное обеспечение

OPPO RX17 Neo работает под управлением фирменной оболочки ColorOS 5.2 на основе Android 8.1 Oreo. Она быстрая, красивая и удобная, а также обладает множеством полезных «фишек». Управление жестами позволяет убрать надоедливые клавиши Android. Если не нравятся жесты – можно заменить их смарт-кнопкой. Работает автоответ при поднесении к уху, отключение звука переворотом, включение экрана при поднятии, управление музыкой на выключенном экране и так далее.

OPPO RX17 Neo

В последней версии оболочки улучшили смарт-панель, которая вызывается свайпом от края дисплея. Тут можно запустить мессенджеры или галерею в отдельном окошке, вызвать часто используемые приложения, сделать скриншот, отключить уведомления или записать происходящее на экране.

OPPO RX17 Neo

При проигрывании видео, теперь можно отключить экран - звук останется (к сожалению такая «фишка» проходит пока только с базовым проигрывателем). Долгим удержанием клавиши включения запускается голосовой помощник Google. Ну и куда же без смарт-экрана, на котором «OPPO Ассистент» соберет все самое актуальное с вашего телефона.

Выводы

Как и ожидалось, OPPO RX17 Neo получился весьма интересным, хотя и не однозначным устройством: с одной стороны, тут сочетание передовых технологий, таких как идентификация по лицу и экранный сканер отпечатков пальцев, великолепный безрамочный экран с «каплей» вместо «челки», с другой – красивый дизайн, достаточно мощное железо и неплохая основная камера, множество интеллектуальных функций, с третьей – не идеальная фронтальная камера, проблемы с автофокусом у основной и отсутствие модуля NFC. Если вы готовы мириться с этими недостатками и вы не ярый противник пластиковых корпусов, то RX17 Neo станет неплохим выбором за 29 990 рублей, а если вы не приемлите компромиссов, хотите более мощное «железо» и одну из лучших камер, то советую доплатить 20 000 рублей и приобрести флагман OPPO RX17 Pro.

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