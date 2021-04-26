Обзор OPPO Reno 5 4G 8/128GB. Среднебюджетник с NFC и быстрой зарядкой на 50 Вт

Прошло время, когда быстрый процессор, качественная камера и яркий дисплей были прерогативой исключительно флагманских смартфонов. К нам на тест попал OPPO Reno5, который при своей цене в 29 990 рублей обладает всеми этими качествами и, ко всему прочему, может за 50 минут зарядиться до 100%, имеет NFC и симпатичный дизайн. Обошлось ли без подводных камней? Выясним в этом обзоре.

Комплектация

OPPO Reno5 поставляется в черно-белой коробке. Внутри нее находятся сам смартфон, прозрачный силиконовый чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, проводные наушники и небольшая документация.

Внешний вид

Дизайн OPPO Reno5 представляет собой совокупность из всех последних удачных тенденций среди смартфонов: тонкий глянцевый корпус, безрамочный дисплей с почти симметричными рамками и аккуратный блок из четырех камер на задней крышке.

Отличается же данная модель от всего множества других смартфонов, в первую очередь, интересными цветами: черный с дымчатым градиентом и серебристый с яркими переливами.

Задняя крышка глянцевая, поэтому следы от пальцев на ней собираются довольно быстро.

На правую грань смартфона вынесена кнопка включения, а качелька громкости размещена на противоположной стороне, что является крайне удобным решением.

Выдвижной лоток тройной. В ней можно одновременно разместить две SIM-карты и MicroSD карту памяти объемом до 256 Гбайт.

На нижней грани нашлось место для разъема под наушники, USB Type-C, микрофона и основного динамика.

Экран

OPPO Reno5 оснастили дисплеем на 6,43 дюйма с разрешением 2400x1080 пикселей. В нем установлена AMOLED-матрица, поэтому цвета отображаются максимально насыщенными. Интерфейс в смартфоне довольно плавный за счет повышенной частоты обновления дисплея в 90 Гц. Запас яркости крайне приличный и находится на отметке в 600 нит. Плотность пикселей составляет 411 ppi.

В настройках в разделе «Экран и яркость» можно включить функцию защиты зрения от вредного синего света. Также есть возможность выставить на свое усмотрение уровень цветовой температуры экрана.

Сканер отпечатков пальцев находится под дисплеем. Работает достаточно быстро и точно, впрочем, как и во всех других свежих смартфонах. Естественно, разблокировать смартфон можно также и с помощью фронтальной камеры через систему распознавания лица.

Начинка

В качестве процессора в OPPO Reno5 был выбран Qualcomm Snapdragon 720G, работающий на частоте до 2,33 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 8 Гбайт, а внутренней 128 Гбайт или 256 Гбайт. Также есть версия смартфона на 12/256 Гбайт. Во всех популярных бенчмарках результаты довольно неплохие. Единственное, что в стресс тесте CPU Throttling Test замечен небольшой троттлинг, но это некритично.

Запаса производительности в Reno5 более чем достаточно, чтобы запускать PUBG Mobile или любую другую стоповую игру на высоком уровне графике с уверенным запасом fps.

Система работает на ОС Android 11 с установленной сверху оболочкой ColorOS 11. Все функционирует шустро и плавно. Есть пару фишек в виде бокового меню, функции разделения экрана и приложения OPPO Relax для расслабления. Присутствует поддержка бесконтактной оплаты NFC.

Камера

В OPPO Reno 5 камера состоит из четырех модулей: основной на 64 Мпикс с диафрагмой f/1.7, широкоугольный на 8 Мпикс с диафрагмой f/2.2, макрообъектив на 2 Мпикс, с диафрагмой f/2.4 и датчик глубины на 2 Мпикс с диафрагмой f/2.4. Основная камера по умолчанию снимает при разрешении в 16 Мпикс, а максимальное разрешение доступно в отдельном режиме Extra HD. Есть поддержка HDR, который повышает общую детализацию и красочность фотографий.

Если говорить о съемке в темное время суток, то с ней все не так плохо, как это порой бывает в данном ценовой сегменте. В этом плане помогает ночном режим, который делает снимок с выдержкой до 8 секунд и сильно повышает четкость изображения.

Фронтальная камера на 32 Мпикс со светосилой f/2.4 делает резкие снимки. При желании можно включить портретный режим, который способен реалистично размыть задний фон, контуры лица при этом определяются вполне точно.

Смартфон умеет записывать видео при максимальном разрешении в 4K 30 кадров/сек, но какая-либо стабилизация отсутствует, поэтому картинка выходит не плавной. В целом, даже при таких данных получаемой картинки хватает для любительских задач.



Аккумулятор

Емкость батареи в OPPO Reno5 составляет 4310 мАч. Его с лихвой хватает на сутки использования, но не более. Есть поддержка фирменной технологии быстрой зарядки VOOC 4.0. Благодаря ней смартфон за 15 минут заряжается до 50%, а за 50 минут до 100%.

Итоги

OPPO Reno5 показал себя, как добротный смартфон в средне-ценовом сегменте. За стоимость в 29 990 рублей вы получаете приятный дизайн, яркий дисплей на 90 Гц, неплохой запас производительности для всех нужд, качественную камеру и одну из самых быстрых зарядок. Также стоит отметить наличие разъема под наушники, слота для MicroSD карт памяти, быструю работу интерфейса и полезные системные фишки. К минусам же мы отнесли маркий корпус и отсутствие стабилизации при съемки видео.
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