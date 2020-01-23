Обзор OPPO Reno Ace 8/128GB. Смартфон с четырьмя камерами и быстрой зарядкой 65 Вт

2020-01-23, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - OPPO Reno Ace; [40]
В конце года состоялся анонс смартфона OPPO Reno Ace с четырьмя камерами, процессором Qualcomm Snapdragon 855 Plus и 6.5-дюймовым AMOLED дисплеем. Помимо этого, новинка получила поддержку высокоскоростной зарядки SuperVOOC Fast Charge 2.0 мощностью 65 Вт, восстанавливающая заряд 4000 мАч батарейки за 30 минут. Есть бесконтактные платежи.

OPPO Reno Ace

На момент выхода обзора его продажи в России еще не стартовали. Версия объемом 8/128 Гбайт на Aliexpress доступна за 30000 рублей.

OPPO Reno Ace обзор

Комплектация

Поставляется смартфон в вытянутой коробке. Комплект включает защитное стекло, силиконовый чехол, быстрый зарядник, кабель USB.

Внешний вид

Младшая версия объемом 128 Гбайт доступна только в синем и сиреневом вариантах исполнения. Старший объемом 256 Гбайт есть еще и в интересной расцветке под аниме Gundam.

OPPO Reno Ace

Крышка с градиентом. Выглядит привлекательно. Выполнена из закаленного стекла. По центру расположен блок основной камеры с четырьмя объективами.

OPPO Reno Ace

Модуль немного выступает за пределы основной плоскости, повышая риск повреждения оптики при неаккуратном обращении. Рядом расположена светодиодная вспышка.

OPPO Reno Ace

Сохранена возможность подключения проводных наушников. Аудиоразъем на нижнем торце. Зарядка проводится через USB Type-C.

OPPO Reno Ace

Рамки вокруг дисплея узкие. Лицевая сторона OPPO Reno Ace защищена стеклом шестого поколения с эффектом 2.5D, нанесено олеофобное покрытие.

OPPO Reno Ace

В верхней зоне каплевидный вырез с модулем фронтальной камеры. Есть микрофон шумоподавления.

OPPO Reno Ace

По качеству сборки нареканий нет. Визуально смартфон производит приятное впечатление.

OPPO Reno Ace

Расположение элементов классическое. На правой грани кнопка включения, слева раздельная качелька громкости.

OPPO Reno Ace

Экран

Изображение выводится на 6.5 дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 1080 на 2400 пикселей. Яркость у экрана высокая. Изображение хорошо читается под разными углами обзора.

OPPO Reno Ace

Из отличительных особенностей стоит отметить частоту обновления в 90 Гц и режим HDR.

OPPO Reno Ace

Начинка

В качестве платформы выбран флагманский Qualcomm Snapdragon 855 Plus с восемью ядрами Kryo и графикой Adreno 640. Предлагаются вариантами с объемами оперативной памяти по 8 или 12 Гбайт, внутренний накопитель объемами 128 или 256 Гбайт. Используется тип памяти LPDDR4x и накопитель UFS 3.0. Максимальный уровень быстродействия среди Android смартфонов.

Связь

OPPO Reno Ace поддерживает бесконтактные платежи. Работает система корректно, за время тестов проблем выявлено не было. Сети LTE, Wi-Fi в двух диапазонах и Bluetooth 5.0 с кодеком aptX HD.

Аккумулятор

Установлена несъемная батарейка с емкостью 4000 мАч. С постоянно работающим экраном в смешанных сценариях проработает около 6.5 часов. В комплекте идет зарядное устройство мощностью 65 Вт с технологией SuperVOOC. Заряжает батарейку за полчаса.

OPPO Reno Ace

Камера

В телефоне используется основной модуль с четырьмя объективами. Это 48 МП, f/1.7, 26 мм, 1/2.0", PDAF, OIS + 13 МП f/2.4 телевик, 1/3.4", 1.0µm, PDAF + 8 МП, f/2.2, 13 мм ширик, 116° 1/3.2", 1.4µm + 2 МП f/2.4, 1/5", 1.75µm. Переключение между камерами быстрое. Снимает отлично. Есть творческие режимы съемки.

OPPO Reno Ace

OPPO Reno Ace

OPPO Reno Ace

OPPO Reno Ace

OPPO Reno Ace

OPPO Reno Ace

OPPO Reno Ace

Фронтальная камера с 16 МП с диафрагмой f/2.0. Предлагаются режимы украшения лица.

OPPO Reno Ace

OPPO Reno Ace

С рядом модулей у камеры работает система стабилизации при видеосъемке. Между всеми четырьмя камерами можно также переключаться одним кликом.

Пример съемки OPPO Reno Ace

Софт

Работает смартфон на базе операционной системы Android 9.0 с оболочкой ColorOS 6.1. Детально эту систему мы уже рассматривали ранее.

Итоги по OPPO Reno Ace

OPPO Reno Ace хорошо сбалансированный смартфон с акцентом на фото и видеосъемку. Аккуратный внешний вид, интересные расцветки крышки, бесконтактные платежи, быстрая 65 Вт зарядка, флагманская платформа. Из недостатков отметим ограниченное время автономной работы.

Комментарии и отзывы OPPO Reno Ace
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