Обзор OPPO Reno Ace 8/128GB. Смартфон с четырьмя камерами и быстрой зарядкой 65 Вт

В конце года состоялся анонс смартфона OPPO Reno Ace с четырьмя камерами, процессором Qualcomm Snapdragon 855 Plus и 6.5-дюймовым AMOLED дисплеем. Помимо этого, новинка получила поддержку высокоскоростной зарядки SuperVOOC Fast Charge 2.0 мощностью 65 Вт, восстанавливающая заряд 4000 мАч батарейки за 30 минут. Есть бесконтактные платежи.

OPPO Reno Ace обзор

На момент выхода обзора его продажи в России еще не стартовали. Версия объемом 8/128 Гбайт на Aliexpress доступна за 30000 рублей.

Комплектация

Внешний вид

Поставляется смартфон в вытянутой коробке. Комплект включает защитное стекло, силиконовый чехол, быстрый зарядник, кабель USB.Младшая версия объемом 128 Гбайт доступна только в синем и сиреневом вариантах исполнения. Старший объемом 256 Гбайт есть еще и в интересной расцветке под аниме Gundam.

Крышка с градиентом. Выглядит привлекательно. Выполнена из закаленного стекла. По центру расположен блок основной камеры с четырьмя объективами.

Модуль немного выступает за пределы основной плоскости, повышая риск повреждения оптики при неаккуратном обращении. Рядом расположена светодиодная вспышка.

Сохранена возможность подключения проводных наушников. Аудиоразъем на нижнем торце. Зарядка проводится через USB Type-C.

Рамки вокруг дисплея узкие. Лицевая сторона OPPO Reno Ace защищена стеклом шестого поколения с эффектом 2.5D, нанесено олеофобное покрытие.

В верхней зоне каплевидный вырез с модулем фронтальной камеры. Есть микрофон шумоподавления.

По качеству сборки нареканий нет. Визуально смартфон производит приятное впечатление.

Расположение элементов классическое. На правой грани кнопка включения, слева раздельная качелька громкости.

Экран

Изображение выводится на 6.5 дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 1080 на 2400 пикселей. Яркость у экрана высокая. Изображение хорошо читается под разными углами обзора.

Из отличительных особенностей стоит отметить частоту обновления в 90 Гц и режим HDR.

Начинка

В качестве платформы выбран флагманский Qualcomm Snapdragon 855 Plus с восемью ядрами Kryo и графикой Adreno 640. Предлагаются вариантами с объемами оперативной памяти по 8 или 12 Гбайт, внутренний накопитель объемами 128 или 256 Гбайт. Используется тип памяти LPDDR4x и накопитель UFS 3.0. Максимальный уровень быстродействия среди Android смартфонов.

Связь

Аккумулятор

OPPO Reno Ace поддерживает бесконтактные платежи. Работает система корректно, за время тестов проблем выявлено не было. Сети LTE, Wi-Fi в двух диапазонах и Bluetooth 5.0 с кодеком aptX HD.Установлена несъемная батарейка с емкостью 4000 мАч. С постоянно работающим экраном в смешанных сценариях проработает около 6.5 часов. В комплекте идет зарядное устройство мощностью 65 Вт с технологией SuperVOOC. Заряжает батарейку за полчаса.

Камера

В телефоне используется основной модуль с четырьмя объективами. Это 48 МП, f/1.7, 26 мм, 1/2.0", PDAF, OIS + 13 МП f/2.4 телевик, 1/3.4", 1.0µm, PDAF + 8 МП, f/2.2, 13 мм ширик, 116° 1/3.2", 1.4µm + 2 МП f/2.4, 1/5", 1.75µm. Переключение между камерами быстрое. Снимает отлично. Есть творческие режимы съемки.

Фронтальная камера с 16 МП с диафрагмой f/2.0. Предлагаются режимы украшения лица.

Пример съемки OPPO Reno Ace

С рядом модулей у камеры работает система стабилизации при видеосъемке. Между всеми четырьмя камерами можно также переключаться одним кликом.

Софт

Итоги по OPPO Reno Ace

Работает смартфон на базе операционной системы Android 9.0 с оболочкой ColorOS 6.1. Детально эту систему мы уже рассматривали ранее.OPPO Reno Ace хорошо сбалансированный смартфон с акцентом на фото и видеосъемку. Аккуратный внешний вид, интересные расцветки крышки, бесконтактные платежи, быстрая 65 Вт зарядка, флагманская платформа. Из недостатков отметим ограниченное время автономной работы.