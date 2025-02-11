Ocypus Iota C70 ARGB обзор корпуса, тесты и сборка

Изучаемый сегодня корпус Ocypus Iota C70 ARGB сочетает в себе стиль с соединенными между собой в стык двумя панелями из закаленного стекла, компактные габариты, а также продуманное внутреннее пространство с гибким подходом к подбору компонентов. С завода оснащается сразу шестью 120мм вентиляторами с эффектной подсветкой.

Комплектация

Упаковка из неокрашенного картона со схематичным изображением конструкции и данными по техническим характеристикам. Внутри надежно упаковано и защищено от тряски при перевозке. Комплект включает пластиковые стяжки, клипсы для кабелей, пакетик с винтами, руководство по сборке.

Внешний вид

Выполнен в типоразмере Mid-Tower. У корпуса эффектное внешнее исполнение, позволяющее сделать акцент на собранную внутри систему. Две его основные стенки это закаленное стекло соединенное в стык без зазоров.

Здесь это еще дополнительно подчеркивается группой из шести вентиляторов с эффектной реализацией подсветки. Когда дополнительно освещается внутреннее пространство с общим эффектом и синхронизацией с остальными компонентами.

Вдоль левой стороны лицевой стороны полоска из в цвет корпуса, в нижней ее части логотип бренда, а сверху островок LED-дисплеем. На нем в зависимости от выбранных настроек выводится температура процессора или видеокарты.

На верхней грани большую часть площади занимает вентиляционная решетка с направляющими на вентиляторы или радиатор жидкостного охлаждения. Противопылевой фильтр с магнитным креплением.

Панель разъемов включает USB-C, два USB 3.0, спаренный аудиоразъем, кнопка переключения эффектов подсветки для встроенного контроллера и включения.

Правая стенка у Ocypus Iota C70 ARGB из стали. На ней две вентиляционные решетки. Одна соответствует расположению стойки на боковых вентиляторах и вторая в районе блока питания. На всех есть противопылевой фильтр с магнитным креплением.

На задней компоновка отлична от привычного для корпусов. Блок питания развернут на 90 градусов и перемещен за стойку материнской платы. За счет этого уменьшается высота корпуса, но он стал шире. Подобная компоновка хороша под сеттинги, предполагающие размещение корпуса рядом с монитором на рабочем столе. Доступны семь съемных заглушек под платы расширения с общей прижимной планкой.

Внутренняя часть

Две продольные ножки из стали с прорезиненными накладками. С этой стороны доступ к шасси с предустановленными вентиляторами и тут также есть фильтр от пыли, хотя и необходимости в нем нет, все они работают на выдув.Современное шасси в котором учтены новые тренды со скрытым расположением разъемов и видеокарт. Здесь поддерживаются такие материнские платы, достаточно как места для подключения коннекторов, так и сами окошки сделаны максимально универсально, поддерживая решения от разных производителя.

Видеокарты длиной до 400 мм. Башенные конструкции для отвода тепла от процессора высотой до 175 мм. Жидкостное охлаждение с радиаторами 420 или 280 мм на верхнюю или нижнюю стенку.

Все шесть комплектных вентиляторов можно подключить к встроенному контроллеру, это касается как разъемов ARGB, так и 4-пиновых PWM. При этом переключать эффекты подсветки можно переключать без установки программного обеспечения просто нажимая кнопку на лицевой панели корпуса.

Такая компоновка корпуса дает большой запас по месту для укладки кабелей в скрытой части. Тут много пространства, даже при установке модульного блока питания будет оставаться свободный доступ и место для укладки кабелей. В верхней части расположен металлический контейнер на два накопителя типоразмеров 2.5 или 3.5 дюймов.

Сборка

Собран тестовый стенд с материнской платой Z890 AORUS ELITE X ICE, процессор Intel Core Ultra 5 245K. Башенное охлаждение Ocypus Iota A62 BK. Для мониторинга температуры необходимо будет подключиться к USB разъему на материнской плате и установить небольшую утилиту.

Корпус удобен для монтажа, предлагает гибкий подход к проведению сборки и подбору компонентов.

Тесты

Тест с нагревом проводился в условиях закрытых боковых стенок.

Замер уровня шума при обычной работе с офисными приложениями.

Замер при максимальных оборотах вентиляторов. Комплектные высокого качества и ресурса службы.

Итоги

Ocypus Iota C70 ARGB подойдет под сборку систему разного уровня, обеспечив эффективный отвод тепла, умеренный шум, гибкий подбор компонентов, возможности аккуратной сборки и все это с акцентированием визуальной привлекательности собранной системы. Защита от пыли, поддержка материнских плат со скрытыми разъемами, место под габаритные жидкостные системы с габаритными радиаторами, сразу шесть вентиляторов в комплекте.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".