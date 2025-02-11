Ocypus Iota C70 ARGB обзор корпуса, тесты и сборка

Упаковка из неокрашенного картона со схематичным изображением конструкции и данными по техническим характеристикам. Внутри надежно упаковано и защищено от тряски при перевозке. Комплект включает пластиковые стяжки, клипсы для кабелей, пакетик с винтами, руководство по сборке.
Здесь это еще дополнительно подчеркивается группой из шести вентиляторов с эффектной реализацией подсветки. Когда дополнительно освещается внутреннее пространство с общим эффектом и синхронизацией с остальными компонентами.
Вдоль левой стороны лицевой стороны полоска из в цвет корпуса, в нижней ее части логотип бренда, а сверху островок LED-дисплеем. На нем в зависимости от выбранных настроек выводится температура процессора или видеокарты.
На верхней грани большую часть площади занимает вентиляционная решетка с направляющими на вентиляторы или радиатор жидкостного охлаждения. Противопылевой фильтр с магнитным креплением.
Панель разъемов включает USB-C, два USB 3.0, спаренный аудиоразъем, кнопка переключения эффектов подсветки для встроенного контроллера и включения.
Правая стенка у Ocypus Iota C70 ARGB из стали. На ней две вентиляционные решетки. Одна соответствует расположению стойки на боковых вентиляторах и вторая в районе блока питания. На всех есть противопылевой фильтр с магнитным креплением.
На задней компоновка отлична от привычного для корпусов. Блок питания развернут на 90 градусов и перемещен за стойку материнской платы. За счет этого уменьшается высота корпуса, но он стал шире. Подобная компоновка хороша под сеттинги, предполагающие размещение корпуса рядом с монитором на рабочем столе. Доступны семь съемных заглушек под платы расширения с общей прижимной планкой.
Две продольные ножки из стали с прорезиненными накладками. С этой стороны доступ к шасси с предустановленными вентиляторами и тут также есть фильтр от пыли, хотя и необходимости в нем нет, все они работают на выдув.
Видеокарты длиной до 400 мм. Башенные конструкции для отвода тепла от процессора высотой до 175 мм. Жидкостное охлаждение с радиаторами 420 или 280 мм на верхнюю или нижнюю стенку.
Все шесть комплектных вентиляторов можно подключить к встроенному контроллеру, это касается как разъемов ARGB, так и 4-пиновых PWM. При этом переключать эффекты подсветки можно переключать без установки программного обеспечения просто нажимая кнопку на лицевой панели корпуса.
Такая компоновка корпуса дает большой запас по месту для укладки кабелей в скрытой части. Тут много пространства, даже при установке модульного блока питания будет оставаться свободный доступ и место для укладки кабелей. В верхней части расположен металлический контейнер на два накопителя типоразмеров 2.5 или 3.5 дюймов.
Корпус удобен для монтажа, предлагает гибкий подход к проведению сборки и подбору компонентов.
Тест с нагревом проводился в условиях закрытых боковых стенок.
Замер уровня шума при обычной работе с офисными приложениями.
Замер при максимальных оборотах вентиляторов. Комплектные высокого качества и ресурса службы.