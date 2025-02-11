Ocypus Iota C70 ARGB обзор корпуса, тесты и сборка

Изучаемый сегодня корпус Ocypus Iota C70 ARGB сочетает в себе стиль с соединенными между собой в стык двумя панелями из закаленного стекла, компактные габариты, а также продуманное внутреннее пространство с гибким подходом к подбору компонентов. С завода оснащается сразу шестью 120мм вентиляторами с эффектной подсветкой.

Ocypus Iota C70 ARGB

Комплектация

Ocypus Iota C70 ARGB

Упаковка из неокрашенного картона со схематичным изображением конструкции и данными по техническим характеристикам. Внутри надежно упаковано и защищено от тряски при перевозке. Комплект включает пластиковые стяжки, клипсы для кабелей, пакетик с винтами, руководство по сборке.

Ocypus Iota C70 ARGB

Внешний вид

Выполнен в типоразмере Mid-Tower. У корпуса эффектное внешнее исполнение, позволяющее сделать акцент на собранную внутри систему. Две его основные стенки это закаленное стекло соединенное в стык без зазоров.

Ocypus Iota C70 ARGB

Здесь это еще дополнительно подчеркивается группой из шести вентиляторов с эффектной реализацией подсветки. Когда дополнительно освещается внутреннее пространство с общим эффектом и синхронизацией с остальными компонентами.

Ocypus Iota C70 ARGB

Вдоль левой стороны лицевой стороны полоска из в цвет корпуса, в нижней ее части логотип бренда, а сверху островок LED-дисплеем. На нем в зависимости от выбранных настроек выводится температура процессора или видеокарты.

Ocypus Iota C70 ARGB

На верхней грани большую часть площади занимает вентиляционная решетка с направляющими на вентиляторы или радиатор жидкостного охлаждения. Противопылевой фильтр с магнитным креплением.

Ocypus Iota C70 ARGB

Панель разъемов включает USB-C, два USB 3.0, спаренный аудиоразъем, кнопка переключения эффектов подсветки для встроенного контроллера и включения.

Ocypus Iota C70 ARGB

Правая стенка у Ocypus Iota C70 ARGB из стали. На ней две вентиляционные решетки. Одна соответствует расположению стойки на боковых вентиляторах и вторая в районе блока питания. На всех есть противопылевой фильтр с магнитным креплением.

Ocypus Iota C70 ARGB

На задней компоновка отлична от привычного для корпусов. Блок питания развернут на 90 градусов и перемещен за стойку материнской платы. За счет этого уменьшается высота корпуса, но он стал шире. Подобная компоновка хороша под сеттинги, предполагающие размещение корпуса рядом с монитором на рабочем столе. Доступны семь съемных заглушек под платы расширения с общей прижимной планкой.

Ocypus Iota C70 ARGB

Две продольные ножки из стали с прорезиненными накладками. С этой стороны доступ к шасси с предустановленными вентиляторами и тут также есть фильтр от пыли, хотя и необходимости в нем нет, все они работают на выдув.

Внутренняя часть

Современное шасси в котором учтены новые тренды со скрытым расположением разъемов и видеокарт. Здесь поддерживаются такие материнские платы, достаточно как места для подключения коннекторов, так и сами окошки сделаны максимально универсально, поддерживая решения от разных производителя.

Ocypus Iota C70 ARGB

Видеокарты длиной до 400 мм. Башенные конструкции для отвода тепла от процессора высотой до 175 мм. Жидкостное охлаждение с радиаторами 420 или 280 мм на верхнюю или нижнюю стенку.

Ocypus Iota C70 ARGB

Все шесть комплектных вентиляторов можно подключить к встроенному контроллеру, это касается как разъемов ARGB, так и 4-пиновых PWM. При этом переключать эффекты подсветки можно переключать без установки программного обеспечения просто нажимая кнопку на лицевой панели корпуса.

Ocypus Iota C70 ARGB

Такая компоновка корпуса дает большой запас по месту для укладки кабелей в скрытой части. Тут много пространства, даже при установке модульного блока питания будет оставаться свободный доступ и место для укладки кабелей. В верхней части расположен металлический контейнер на два накопителя типоразмеров 2.5 или 3.5 дюймов.

Ocypus Iota C70 ARGB

Сборка

Собран тестовый стенд с материнской платой Z890 AORUS ELITE X ICE, процессор Intel Core Ultra 5 245K. Башенное охлаждение Ocypus Iota A62 BK. Для мониторинга температуры необходимо будет подключиться к USB разъему на материнской плате и установить небольшую утилиту.

Ocypus Iota C70 ARGB

Корпус удобен для монтажа, предлагает гибкий подход к проведению сборки и подбору компонентов.

Ocypus Iota C70 ARGB

Тесты

Ocypus Iota C70 ARGB

Тест с нагревом проводился в условиях закрытых боковых стенок.

Ocypus Iota C70 ARGB

Замер уровня шума при обычной работе с офисными приложениями.

Ocypus Iota C70 ARGB

Замер при максимальных оборотах вентиляторов. Комплектные высокого качества и ресурса службы.

Ocypus Iota C70 ARGB

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorOcypus Iota C70 ARGB подойдет под сборку систему разного уровня, обеспечив эффективный отвод тепла, умеренный шум, гибкий подбор компонентов, возможности аккуратной сборки и все это с акцентированием визуальной привлекательности собранной системы. Защита от пыли, поддержка материнских плат со скрытыми разъемами, место под габаритные жидкостные системы с габаритными радиаторами, сразу шесть вентиляторов в комплекте.
Ocypus Iota C70 ARGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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