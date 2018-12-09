Обзор Oklick 220M. Беспроводная клавиатура и мышка

Сегодня героем обзора будет недорогой беспроводной набор, состоящий из клавиатуры и мыши. Этот комбо комплект подойдет для эксплуатации в паре с настольным компьютером, ноутбуком, а также Android приставками и планшетами. В центре внимания Oklick 220M, представленная в конце осени текущего года.

Oklick 220M обзор

К моменту публикации он уже стал доступен в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением периферии и общими данными по спецификациям. Комплект включает две батарейки, клаватуру и мышь.

Внешний вид

Клавиатура Oklick 220M питается от одной батарейки формата ААА. Находится отсек в ножке, защищен съемной крышкой. Рядом же расположен пенал под USB-адаптер.

Выполнена она в пластиковом корпусе. Внешние поверхности с матовым покрытием, оно не подвержено загрязнению следами пальцев.

На борту традиционный набор клавиш с цифровым блоком. Оба SHIFT полноразмерные, ENTER двурядный.

Символы на кнопки нанесены краской. Шрифт хорошо читаем. За время тестирования тенденции к стиранию выявлено не было.

Справа ряд из нескольких светодиодных индикаторов, отображающих активные в данный момент режимы. На ПРОБЕЛ нанесен логотип производителя.

На нижней стороне помимо наклейки с техническими данными расположен валикообразный, выполняющий функцию ножки. Возможности регулировки угла наклона не предусмотрено.

Есть пять резиновых ножек, обеспечивающих отсутствие скольжения. Общие габариты составляют 448 x 129 x 29 мм при весе в 408 граммов.

В набор входит компактная беспроводная мышка Oklick 220M. Выполнена она в корпусе симметричной формы.

Колесико с прорезиненной накладкой. На спинку краской нанесен логотип производителя.

Снизу окошко сенсора и кнопка PUSH. Четыре компактные пластиковые ножки. Для кнопок заявлен ресурс в 3 миллиона нажатий.

Тесты

Итоги по Oklick 220M

Спинка съемная. Под ней находится отсек под пальчиковую батарейку и дополнительный пенал. Адаптер подключения во время транспортировки можно будет хранить как в клавиатуре, так и мышке.Для подключения используется USB-адаптер. Беспроводное соединение на частоте 2.4 ГГц. Корректно передается сигнал от мышки и клавиатуры на расстоянии до 10 метров. Для работы с Windows, Mac и Android не требуется установка дополнительного программного обеспечения.Сенсор мышки работает с постоянным уровнем чувствительности в 1000 DPI. Для рабочих приложений и повседневных задач его вполне хватает. За время эксплуатации в течение пары недель нам не удалось разрядить батарейки ААА и АА.Oklick 220M – добротной и недорогой беспроводной набор из клавиатуры и мышки, поддерживающий все распространённые платформы. Сбоев и проблем выявлено не было.