Обзор Oklick 222M. Недорогой набор беспроводной периферии для дома и офиса

Классический набор периферии для работы с ПК включает клавиатуру и мышку. Они дают возможность взаимодействовать с элементами управления операционной системы, набирать текст и даже играть. Тестируемый сегодня набор Oklick 222M использует беспроводной способ соединения, позволяя избавиться от лишних кабелей на столе, а также разместить саму периферию на расстояние до 10 метров, например, подключив к телевизору со SMART TV.

Oklick 222M

В среднем доступен за 1400 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Oklick 222M

Упакован беспроводной набор в коробку из плотного картона вытянутой формы с изображением элементов. Комплект включает набор батареек, адаптер подключения, клавиатуру, мышку и руководство пользователя на русском языке.

Oklick 222M

Внешний вид

Мышка выполнена в симметричном корпусе из черного пластика. У нее относительно компактные габариты и легкий вес.

Oklick 222M

Основные клавиши у нее переходят в спинку без видимых границ. Между клавишами зафиксировано скролл с продольными насечками. За ней дополниетльная клавиша.

Oklick 222M

Боковые грани справа и слева заужены. Есть текстурный рисунок, призванный улучшить сцепление в руках.

Oklick 222M

На внутренней части ограниченные по площади ножки скольжения. Окошко сенсора смещено в бок. Здесь же скрывается отсек под батарейку, обеспечивающую питание манипулятора.

Oklick 222M

Клавиатура в наборе Oklick 222M полноразмерная с выраженной подставкой под запястья и цифровым блоком.

Oklick 222M

У нее цельная плоскость, упрощая обслуживание и повышая общую прочность. Кейкапы низкопрофильные.

Oklick 222M

Символы на кнопки нанесены белой краской. Кириллица и латиница читаемы. Подсветки у нее нет.

Oklick 222M

В верхнем правом углу индикаторы рабочих состояний. Оба SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный.

Oklick 222M

На основании две откидные ножки, позволяющие изменить угол наклона рабочей плоскости. Есть резиновые ножки.

Oklick 222M

Тесты

Oklick 222M

Для соединения клавиатура и мышка у Oklick 222M используют общий USB-ресивер. Конфигурация и настройка не требуются, определяются сразу после подключения. Скорость передачи сигнала приемлемая, при быстром наборе текста не было заметной рассинхронизации.

Oklick 222M

Кнопки на клавиатуре нажимаются бесшумно. При сильном нажатии в центральной части корпус не прогибается. Мышка в руке лежит удобно, подходит под ладонный хват. В ней используется оптический сенсор с максимальной разрешающей способностью до 1000 DPI.

Oklick 222M

Питание клавиатуры обеспечивают две ААА-батарейки, мышки одна АА. За время эксплуатации в течение 3 недель разрядить их не удалось. По информации в сети этого набора хватит на полгода активной эксплуатации.

Oklick 222M

Итоги

На выходе получаем недорогой набор под решение типовых задач при работе с ПК или моноблоком. Oklick 222M поддерживает разные операционные системы, не требует установки драйвера, имеет в комплекте необходимый набор батареек и работает бесшумно. Отдельно отметим возможность подключения к телевизору со Smart TV, упрощая работу с интерфейсом и особенно набор текста при поиске.
Комментарии и отзывы Oklick 222M
Thermaltake выпустила клавиатуру ARGENT K6 RGB…
Termaltake, ведущая премиальная компания, объявила о продаже первой низкопрофильной механической клавиат…
Представлена низкопрофильная клавиатура Razer Ornata V3…
Компания Razer выпустила обновленную клавиатуру Razer Ornata V3 в эргономичном дизайне и гибридными перек…
Представлена механическая клавиатура Keychron Q85…
Keychron представила новейшую механическую клавиатуру Keychron Q85. Keychron Q85 — это изготовленная на з…
AJAZZ представила механическую клавиатуру AC067…
1 июня - День защиты детей - отметить этот день решил производитель клавиатур AJAZZ, выпустив специальный…
IOGEAR представила механическую клавиатуру HVER STEALTH…
Производитель игровой периферии компания IOGEAR расширяет ассортимент устройств представив механическую к…
SCUF Gaming сотрудничает с Coca-Cola для создания ограниченн…
Компания SCUF Gaming, разработчик высокопроизводительных игровых аксессуаров, сегодня объявила о сотрудни…
JamesDonkey анонсирует беспроводную клавиатуру RS4 RGB TKL с…
Известный производитель периферийных устройств из Китая JamesDonkey анонсирует беспроводную клавиатуру RS…
Angry Miao выпустила механическую клавиатуру CYBERBOARD Term…
Angry Miao официально выпустила CYBERBOARD Terminal, новую нестандартную механическую клавиатуру, вдохнов…
Обзор SVEN KB-G9500. Недорогая механическая клавиатура с макросамиОбзор SVEN KB-G9500. Недорогая механическая клавиатура с макросами
Обзор A4Tech Fstyler FBX51C. Недорогая альтернатива Apple Magic KeyBoardОбзор A4Tech Fstyler FBX51C. Недорогая альтернатива Apple Magic KeyBoard
Обзор A4Tech Bloody B820N. Игровая клавиатура с оптическими переключателямиОбзор A4Tech Bloody B820N. Игровая клавиатура с оптическими переключателями
Обзор Keychron K7. Низкопрофильная механическая клавиатура 65%Обзор Keychron K7. Низкопрофильная механическая клавиатура 65%
Обзор Oklick 990G RAGE. Недорогая игровая клавиатура Обзор Oklick 990G RAGE. Недорогая игровая клавиатура
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor