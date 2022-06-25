Обзор Oklick 222M. Недорогой набор беспроводной периферии для дома и офиса

В среднем доступен за 1400 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Упакован беспроводной набор в коробку из плотного картона вытянутой формы с изображением элементов. Комплект включает набор батареек, адаптер подключения, клавиатуру, мышку и руководство пользователя на русском языке.
Основные клавиши у нее переходят в спинку без видимых границ. Между клавишами зафиксировано скролл с продольными насечками. За ней дополниетльная клавиша.
Боковые грани справа и слева заужены. Есть текстурный рисунок, призванный улучшить сцепление в руках.
На внутренней части ограниченные по площади ножки скольжения. Окошко сенсора смещено в бок. Здесь же скрывается отсек под батарейку, обеспечивающую питание манипулятора.
Клавиатура в наборе Oklick 222M полноразмерная с выраженной подставкой под запястья и цифровым блоком.
У нее цельная плоскость, упрощая обслуживание и повышая общую прочность. Кейкапы низкопрофильные.
Символы на кнопки нанесены белой краской. Кириллица и латиница читаемы. Подсветки у нее нет.
В верхнем правом углу индикаторы рабочих состояний. Оба SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный.
На основании две откидные ножки, позволяющие изменить угол наклона рабочей плоскости. Есть резиновые ножки.
Для соединения клавиатура и мышка у Oklick 222M используют общий USB-ресивер. Конфигурация и настройка не требуются, определяются сразу после подключения. Скорость передачи сигнала приемлемая, при быстром наборе текста не было заметной рассинхронизации.
Кнопки на клавиатуре нажимаются бесшумно. При сильном нажатии в центральной части корпус не прогибается. Мышка в руке лежит удобно, подходит под ладонный хват. В ней используется оптический сенсор с максимальной разрешающей способностью до 1000 DPI.
Питание клавиатуры обеспечивают две ААА-батарейки, мышки одна АА. За время эксплуатации в течение 3 недель разрядить их не удалось. По информации в сети этого набора хватит на полгода активной эксплуатации.