Обзор Oklick 222M. Недорогой набор беспроводной периферии для дома и офиса

Классический набор периферии для работы с ПК включает клавиатуру и мышку. Они дают возможность взаимодействовать с элементами управления операционной системы, набирать текст и даже играть. Тестируемый сегодня набор Oklick 222M использует беспроводной способ соединения, позволяя избавиться от лишних кабелей на столе, а также разместить саму периферию на расстояние до 10 метров, например, подключив к телевизору со SMART TV.

Комплектация

В среднем доступен за 1400 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Упакован беспроводной набор в коробку из плотного картона вытянутой формы с изображением элементов. Комплект включает набор батареек, адаптер подключения, клавиатуру, мышку и руководство пользователя на русском языке.

Внешний вид

Мышка выполнена в симметричном корпусе из черного пластика. У нее относительно компактные габариты и легкий вес.

Основные клавиши у нее переходят в спинку без видимых границ. Между клавишами зафиксировано скролл с продольными насечками. За ней дополниетльная клавиша.

Боковые грани справа и слева заужены. Есть текстурный рисунок, призванный улучшить сцепление в руках.

На внутренней части ограниченные по площади ножки скольжения. Окошко сенсора смещено в бок. Здесь же скрывается отсек под батарейку, обеспечивающую питание манипулятора.

Клавиатура в наборе Oklick 222M полноразмерная с выраженной подставкой под запястья и цифровым блоком.

У нее цельная плоскость, упрощая обслуживание и повышая общую прочность. Кейкапы низкопрофильные.

Символы на кнопки нанесены белой краской. Кириллица и латиница читаемы. Подсветки у нее нет.

В верхнем правом углу индикаторы рабочих состояний. Оба SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный.

На основании две откидные ножки, позволяющие изменить угол наклона рабочей плоскости. Есть резиновые ножки.

Тесты

Для соединения клавиатура и мышка у Oklick 222M используют общий USB-ресивер. Конфигурация и настройка не требуются, определяются сразу после подключения. Скорость передачи сигнала приемлемая, при быстром наборе текста не было заметной рассинхронизации.

Кнопки на клавиатуре нажимаются бесшумно. При сильном нажатии в центральной части корпус не прогибается. Мышка в руке лежит удобно, подходит под ладонный хват. В ней используется оптический сенсор с максимальной разрешающей способностью до 1000 DPI.

Питание клавиатуры обеспечивают две ААА-батарейки, мышки одна АА. За время эксплуатации в течение 3 недель разрядить их не удалось. По информации в сети этого набора хватит на полгода активной эксплуатации.

Итоги

На выходе получаем недорогой набор под решение типовых задач при работе с ПК или моноблоком. Oklick 222M поддерживает разные операционные системы, не требует установки драйвера, имеет в комплекте необходимый набор батареек и работает бесшумно. Отдельно отметим возможность подключения к телевизору со Smart TV, упрощая работу с интерфейсом и особенно набор текста при поиске.