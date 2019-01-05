Обзор Oklick 400MR Black USB. Офисная клавиатура с круглыми кнопками

В конце прошлого года компания OKLICK сообщила о старте продаж недорогой проводной клавиатуры OKLICK 400MR. Одной из её особенностей стали круглые колпачки клавиш. Визуально она напоминает старый пишущие машинки. Рекомендованная стоимость новинки составляет 590 рублей.

OKLICK 400MR обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением клавиатуры. Комплект включает только техническую документацию.

Внешний вид

Несмотря на невысокую стоимость выглядит Oklick 400MR аккуратно и стильно. Вышла в нескольких цветовых расцветках: черной, бело-розовой и бело-салатовой.

Два последних варианта явно ориентированы на женскую аудиторию. Белый корпус отлично сочетается как с розовыми, так и салатовыми колпачками.

Общие габариты составляют 440x25x136 мм с весом в 439 граммов. Это проводная клавиатура. Претензий по качеству сборки нет.

На борту классический набор клавиш с цифровым блоком. Символы на кнопки нанесены краской. На ПРОБЕЛе логотип производителя.

Снизу есть валикообразный выступ, в нем с двух сторон находятся откидные ножки. Есть два варианта угла наклона рабочей плоскости клавиатуры.

Нанесена наклейка с техническими данными. Корпус собран при помощи группы винтов. Пара силиконовых ножек.

Тесты

Кабель подключения у Oklick 400MR смещен правее относительно центра. Место выхода кабеля усиленно и защищено от перегибов. Длина кабеля 1.5 метра.В этой клавиатуре установлены переключатели с трехслойной мембраной. Нажимаются бесшумно, хорошо амортизируют. Ход короткий. Расположение традиционное.

Итоги по Oklick 400MR

Срабатывание переключателей происходит при полном нажатии. С ней не затруднительна быстрая печать. Количество ложных нажатий сведено к минимуму. Распознается до шести одновременных нажатий.Oklick 400MR станет хорошим выбором при поиске недорогой клавиатуры с проводным подключением. Версии с белоснежным корпусом можно также рассматривать в качестве недорогого и полезного подарка. В целом же это добротная офисная клавиатура под работу с приложениями и печать.