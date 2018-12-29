Обзор Oklick 880S Black USB. Недорогая беспроводная клавиатура

Сегодня мы рассмотрим недорогую беспроводную клавиатуру Oklick 880S, ориентированную на использование в рабочих приложениях и набора текста. Это полноразмерное решение с цифровым блоком. Для неё заявлен ресурс в 10 миллионов кликов. Стоит она недорого, продажи уже стартовали.
Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Oklick 880S обзор
КомплектацияПокупатель получает Oklick 880S в коробке из картона, окрашенного в синий цвет. Изучив информацию на коробке, можно будет составить полное представление по особенностям её работы. Комплект включает инструкцию и батарейку.
Внешний видВыполнена она в корпусе из пластика с матовым покрытием. Общие габариты составляют 448×129×29 мм.
Выглядит аккуратно. Проблем в качестве сборки и подгонке отдельных элементов не наблюдается.
В задней части валикообразный выступ, он выполняет функцию подставки. У Oklick 880S только одно рабочее положении.
В центральной части расположен скрытый отсек под одну батарейку. Здесь же в пенале находится беспроводной адаптер подключения.
На наклейке нанесен серийный номер, техническая информация и название модели. Есть три резиновые ножки.
Кнопки с низким профилем. Поверхность с двумя плоскостями, соединяющимися по диагонали.
Символы на кнопки нанесены белой краской. Они хорошо читаются, но вероятнее всего при активной эксплуатации будут стираться.
Пара SHIFT полноразмерные, ENTER двурядный. Блок F1-F12 выполняет дополнительное действие с зажатой кнопкой FN.
В верхнем правом углу находится ряж светодиодных индикаторов. Есть индикатор аккумулятора.
ТестыДля начала работы Oklick 880S не требует установки программного обеспечения. Поддерживается работа с разными операционными системами, включая Android приставки и смартфоны. Для соединения используется частотный диапазон 2.4 ГГц.
За питание отвечает одна мизинчиковая батарейка. Хватает её на долго. За время тестирования разрядить нам её не удалось.