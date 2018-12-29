Обзор Oklick 880S Black USB. Недорогая беспроводная клавиатура

Сегодня мы рассмотрим недорогую беспроводную клавиатуру Oklick 880S, ориентированную на использование в рабочих приложениях и набора текста. Это полноразмерное решение с цифровым блоком. Для неё заявлен ресурс в 10 миллионов кликов. Стоит она недорого, продажи уже стартовали.

Oklick 880S обзор

Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает Oklick 880S в коробке из картона, окрашенного в синий цвет. Изучив информацию на коробке, можно будет составить полное представление по особенностям её работы. Комплект включает инструкцию и батарейку.

Внешний вид

Выполнена она в корпусе из пластика с матовым покрытием. Общие габариты составляют 448×129×29 мм.

Выглядит аккуратно. Проблем в качестве сборки и подгонке отдельных элементов не наблюдается.

В задней части валикообразный выступ, он выполняет функцию подставки. У Oklick 880S только одно рабочее положении.

В центральной части расположен скрытый отсек под одну батарейку. Здесь же в пенале находится беспроводной адаптер подключения.

На наклейке нанесен серийный номер, техническая информация и название модели. Есть три резиновые ножки.

Кнопки с низким профилем. Поверхность с двумя плоскостями, соединяющимися по диагонали.

Символы на кнопки нанесены белой краской. Они хорошо читаются, но вероятнее всего при активной эксплуатации будут стираться.

Пара SHIFT полноразмерные, ENTER двурядный. Блок F1-F12 выполняет дополнительное действие с зажатой кнопкой FN.

В верхнем правом углу находится ряж светодиодных индикаторов. Есть индикатор аккумулятора.

Тесты

Для начала работы Oklick 880S не требует установки программного обеспечения. Поддерживается работа с разными операционными системами, включая Android приставки и смартфоны. Для соединения используется частотный диапазон 2.4 ГГц.

Итоги по Oklick 880S

За питание отвечает одна мизинчиковая батарейка. Хватает её на долго. За время тестирования разрядить нам её не удалось.Oklick 880S «звезд с неба не хватает», но честно отрабатывает свою невысокую стоимость. Хороший вариант в качестве офисной клавиатуры, позволяющий освободить рабочий стол от лишних проводов.