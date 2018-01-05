Обзор Oklick 950G IRON EDGE. Механическая клавиатура с макросами и подсветкой

2018-01-05, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Oklick 950G IRON EDGE; [1414]
Механические клавиатуры считаются лучшим вариантом для игр, предлагая пользователям молниеносную реакцию, тактильную отдачу, полный контроль и возможность одновременного нажатия клавиш. При всех своих плюсах они стоит дороже, чем мембранные и гибридные решения, доступны далеко не каждому. Но есть и достойные решения в более доступном ценовом сегменте, что не мало важно, не уступающие по ключевым параметрам именитым брендам. Одной из таких новинок является Oklick 950G IRON EDGE с настраиваемой подсветкой и поддержкой макросов.

Oklick 950G IRON EDGE

Сам производитель заявляет о том, что она сможет удовлетворить потребности профессиональных игроков и опытных геймеров. Насколько обещания соответствуют действительности, разберемся в ходе её детального тестирования. Средняя стоимость на момент публикации составляет 4490 рублей. Кстати, мы ранее уже тестировали её младшую версию Oklick 920G IRON EDGE.

Oklick 950G IRON EDGE обзор

Комплектация

Поставляется Oklick 950G в коробке, напоминающей оружейный кейс. Есть удобная ручка для транспортировки. Подробно описаны технические характеристики и возможности данной клавиатуры.

Oklick 950G IRON EDGE

В комплект входит только техническая документация.

Oklick 950G IRON EDGE

Внешний вид

Верхняя панель клавиатуры Oklick 950G представляет собой цельную металлическую пластину. Так обеспечивается хороший уровень общей жесткости конструкции и необходимый вес для устойчивого расположения на ровной поверхности.

Oklick 950G IRON EDGE

Основная часть корпуса пластиковая, собраны части без зазоров, аккуратно. Внешне производит приятное впечатление.

Oklick 950G IRON EDGE

На борту традиционный набор клавиш. В центре кейкапа небольшое углубление. Символы нанесены методом лазерной гравировки.

Oklick 950G IRON EDGE

Латинские и кириллические символы подсвечиваются равномерно. Также частично подсвечивается зона между клавишами.

Oklick 950G IRON EDGE

Подсветка RGB, в память клавиатуры записан набор эффектов. Переключаться между эффектами можно без необходимости установки программного обеспечения, соответствующие подсказки нанесены на клавиши.

Oklick 950G IRON EDGE

Дополнительно к выбору эффекта, пользователь может менять общую яркость в нескольких диапазонах и скорость эффекта.

Oklick 950G IRON EDGE

Кейкапы находятся в подвешенном состоянии, относительно основной плоскости. Так исключаются возможные проблемы с загрязнением и обслуживание.

Oklick 950G IRON EDGE

Полный набор клавиш с цифровым блоком. SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный. Часть клавиш выполняет дополнительные действия при зажатой кнопки FN.

Oklick 950G IRON EDGE

Над блоком стрелок нанесен логотип производителя. В верхнем углу три светодиодных индикатора.

Oklick 950G IRON EDGE

Владелец Oklick 950G сможет изменять угол расположения с помощью пары откидных ножек, расположенных на нижней грани.

Oklick 950G IRON EDGE

Подключается при помощи кабеля длиной 1.8 метра с тканевой оплеткой. На конце ферритовая защита и позолоченный коннектор.

Тесты

С помощью программного обеспечения можно распределить настройки между тремя профилями. Каждый профиль может работать со своим отдельным режимом подсветки. С помощью софта её можно детально настроить её работу, режим и яркость. Из интересного отметим возможность выбора нужного цвета для каждой клавиши в отдельности.

Oklick 950G IRON EDGE

В плане тактильных ощущений и эргономики претензий и вопросов к Oklick 950G. Это добротная механическая клавиатура с предсказуемыми переключателями. Шум во время работы умеренный.

Oklick 950G IRON EDGE

Распознается неограниченное количество нажатых клавиш. Она хорошо себя показала в играх требующих быстрой реакции от геймера.

Oklick 950G IRON EDGE

Итоги по Oklick 950G

Oklick 950G станет отличным вариантом при поиске механической клавиатуры с ограниченным бюджетом на покупку. При этом не уступает по ключевым параметрам более дорогим решениям от конкурентов. К плюсам отнесем металлическую крышку, дизайн «склетон», настраиваемая подсветка, поддержка программного обеспечения, кабель в защитной оплетке, качественную сборку.

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