Обзор Oklick 950G IRON EDGE. Механическая клавиатура с макросами и подсветкой

Механические клавиатуры считаются лучшим вариантом для игр, предлагая пользователям молниеносную реакцию, тактильную отдачу, полный контроль и возможность одновременного нажатия клавиш. При всех своих плюсах они стоит дороже, чем мембранные и гибридные решения, доступны далеко не каждому. Но есть и достойные решения в более доступном ценовом сегменте, что не мало важно, не уступающие по ключевым параметрам именитым брендам. Одной из таких новинок является Oklick 950G IRON EDGE с настраиваемой подсветкой и поддержкой макросов.

Oklick 950G IRON EDGE обзор

Сам производитель заявляет о том, что она сможет удовлетворить потребности профессиональных игроков и опытных геймеров. Насколько обещания соответствуют действительности, разберемся в ходе её детального тестирования. Средняя стоимость на момент публикации составляет 4490 рублей. Кстати, мы ранее уже тестировали её младшую версию Oklick 920G IRON EDGE.

Комплектация

Поставляется Oklick 950G в коробке, напоминающей оружейный кейс. Есть удобная ручка для транспортировки. Подробно описаны технические характеристики и возможности данной клавиатуры.

В комплект входит только техническая документация.

Внешний вид

Верхняя панель клавиатуры Oklick 950G представляет собой цельную металлическую пластину. Так обеспечивается хороший уровень общей жесткости конструкции и необходимый вес для устойчивого расположения на ровной поверхности.

Основная часть корпуса пластиковая, собраны части без зазоров, аккуратно. Внешне производит приятное впечатление.

На борту традиционный набор клавиш. В центре кейкапа небольшое углубление. Символы нанесены методом лазерной гравировки.

Латинские и кириллические символы подсвечиваются равномерно. Также частично подсвечивается зона между клавишами.

Подсветка RGB, в память клавиатуры записан набор эффектов. Переключаться между эффектами можно без необходимости установки программного обеспечения, соответствующие подсказки нанесены на клавиши.

Дополнительно к выбору эффекта, пользователь может менять общую яркость в нескольких диапазонах и скорость эффекта.

Кейкапы находятся в подвешенном состоянии, относительно основной плоскости. Так исключаются возможные проблемы с загрязнением и обслуживание.

Полный набор клавиш с цифровым блоком. SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный. Часть клавиш выполняет дополнительные действия при зажатой кнопки FN.

Над блоком стрелок нанесен логотип производителя. В верхнем углу три светодиодных индикатора.

Владелец Oklick 950G сможет изменять угол расположения с помощью пары откидных ножек, расположенных на нижней грани.

Тесты

Подключается при помощи кабеля длиной 1.8 метра с тканевой оплеткой. На конце ферритовая защита и позолоченный коннектор.С помощью программного обеспечения можно распределить настройки между тремя профилями. Каждый профиль может работать со своим отдельным режимом подсветки. С помощью софта её можно детально настроить её работу, режим и яркость. Из интересного отметим возможность выбора нужного цвета для каждой клавиши в отдельности.

В плане тактильных ощущений и эргономики претензий и вопросов к Oklick 950G. Это добротная механическая клавиатура с предсказуемыми переключателями. Шум во время работы умеренный.

Распознается неограниченное количество нажатых клавиш. Она хорошо себя показала в играх требующих быстрой реакции от геймера.

Итоги по Oklick 950G

Oklick 950G станет отличным вариантом при поиске механической клавиатуры с ограниченным бюджетом на покупку. При этом не уступает по ключевым параметрам более дорогим решениям от конкурентов. К плюсам отнесем металлическую крышку, дизайн «склетон», настраиваемая подсветка, поддержка программного обеспечения, кабель в защитной оплетке, качественную сборку.