Обзор Oklick 990G RAGE. Недорогая игровая клавиатура

В центре внимания сегодня недорогая игровая клавиатура Oklick 990G RAGE для которой заявлены определение неограниченного числа нажатых клавиш, дизайн скелетон, верхняя панель из металла, многоцветная подсветка с регулируемой яркостью. Оснащается переключателями Outemu Blue с ресурсом службы в 10 миллионов кликов.

Oklick 990G RAGE

Средняя стоимость составляет 1 950 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона, оформленную в игровой стилистике. На ней приведены данные по техническим характеристикам и особенностям на русском языке. Комплект включает руководство пользователя.

Oklick 990G RAGE

Внешний вид

Корпус переключателей расположен выше основной плоскости, за счет этого частично создается эффект фоновой подсветки.

Oklick 990G RAGE

Верхняя панель выполнена из окрашенного в черный цвет металла. По периметру аккуратный шлиц. За счет металла повышается жесткость и предотвращается прогиб при сильных нажатиях.

Oklick 990G RAGE

Рамки вокруг блока клавиш не выражены. Нет выраженной зоны, выступающей подставкой под запястья.

Oklick 990G RAGE

За счет этого клавиатура занимает меньше места на рабочем столе. При этом тут полноценный набор из 104 клавиш, включая цифровой блок.

Oklick 990G RAGE

Отдельных кнопок для макросов и управления мультимедиа у Oklick 990G RAGE нет. Вместо этого используется сочетание с зажатием кнопки FN.

Oklick 990G RAGE

Это действия для управления воспроизведением и открытия ряда системных программ. Штатными инструментами не предусмотрена возможность записи и активации макросов.

Oklick 990G RAGE

Установлены переключатели из пластика с матовым покрытием. По центру углубление. Расположение клавиш традиционное.

Oklick 990G RAGE

На кейкапы нанесены как латинские, так и кириллические символы. Габариты у них сопоставимы. Трудностей с читаемостью не возникает.

Oklick 990G RAGE

Есть многоцветная подсветка. Выбор из постоянного свечения и пульсирования. Также можно отрегулировать ее яркость.

Oklick 990G RAGE

Отдельно идет зона вдоль всего периметра, она дает эффектное свечение на рабочем столе вокруг клавиатуры.

Oklick 990G RAGE

Основание в Oklick 990G RAGE выполнено из пластика. Отдельные элементы подогнаны между собой плотно.

Oklick 990G RAGE

По периметру резиновые ножки, предотвращающие скольжение по поверхности стола. Есть две откидные ножки для изменения угла наклона.

Oklick 990G RAGE

Подключается при помощи кабеля с USB-коннектором. Он без нейлоновой оплетки.

Тесты

Клавиатура для работы не требует установки драйвера. Работает сразу после подключения и поддерживает разные типы операционных систем. Длина интерфейсного кабеля 1.8 метра. Дальности достаточно, не подвержен запутыванию.

Oklick 990G RAGE

Установленные переключатели являются аналогом CHERRY MX Blue, но с меньшим ресурсом службы. Хотя и 10 миллионов кликов даст несколько лет беспроблемной эксплуатации.

Oklick 990G RAGE

Клавиатуру использовали для игры в Battlefield 2042 и не испытывали проблем со скоростью исполнения команд. С помощью нее набирали текст и работали с браузером. При нажатии хорошо слышимый щелчок.

Тест шума Oklick 990G RAGE

Итоги

Oklick 990G RAGE – недорогая механическая клавиатура для игр. Подсветка с регулируемой яркостью, металл в конструкции, регулируемый угол наклона, управление воспроизведением.
Комментарии и отзывы Oklick 990G RAGE
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