Обзор Oklick 990G RAGE. Недорогая игровая клавиатура

В центре внимания сегодня недорогая игровая клавиатура Oklick 990G RAGE для которой заявлены определение неограниченного числа нажатых клавиш, дизайн скелетон, верхняя панель из металла, многоцветная подсветка с регулируемой яркостью. Оснащается переключателями Outemu Blue с ресурсом службы в 10 миллионов кликов.

Комплектация

Средняя стоимость составляет 1 950 рублей.Упакована в коробку из плотного картона, оформленную в игровой стилистике. На ней приведены данные по техническим характеристикам и особенностям на русском языке. Комплект включает руководство пользователя.

Внешний вид

Корпус переключателей расположен выше основной плоскости, за счет этого частично создается эффект фоновой подсветки.

Верхняя панель выполнена из окрашенного в черный цвет металла. По периметру аккуратный шлиц. За счет металла повышается жесткость и предотвращается прогиб при сильных нажатиях.

Рамки вокруг блока клавиш не выражены. Нет выраженной зоны, выступающей подставкой под запястья.

За счет этого клавиатура занимает меньше места на рабочем столе. При этом тут полноценный набор из 104 клавиш, включая цифровой блок.

Отдельных кнопок для макросов и управления мультимедиа у Oklick 990G RAGE нет. Вместо этого используется сочетание с зажатием кнопки FN.

Это действия для управления воспроизведением и открытия ряда системных программ. Штатными инструментами не предусмотрена возможность записи и активации макросов.

Установлены переключатели из пластика с матовым покрытием. По центру углубление. Расположение клавиш традиционное.

На кейкапы нанесены как латинские, так и кириллические символы. Габариты у них сопоставимы. Трудностей с читаемостью не возникает.

Есть многоцветная подсветка. Выбор из постоянного свечения и пульсирования. Также можно отрегулировать ее яркость.

Отдельно идет зона вдоль всего периметра, она дает эффектное свечение на рабочем столе вокруг клавиатуры.

Основание в Oklick 990G RAGE выполнено из пластика. Отдельные элементы подогнаны между собой плотно.

По периметру резиновые ножки, предотвращающие скольжение по поверхности стола. Есть две откидные ножки для изменения угла наклона.

Тесты

Подключается при помощи кабеля с USB-коннектором. Он без нейлоновой оплетки.Клавиатура для работы не требует установки драйвера. Работает сразу после подключения и поддерживает разные типы операционных систем. Длина интерфейсного кабеля 1.8 метра. Дальности достаточно, не подвержен запутыванию.

Установленные переключатели являются аналогом CHERRY MX Blue, но с меньшим ресурсом службы. Хотя и 10 миллионов кликов даст несколько лет беспроблемной эксплуатации.

Тест шума Oklick 990G RAGE

Итоги

Клавиатуру использовали для игры в Battlefield 2042 и не испытывали проблем со скоростью исполнения команд. С помощью нее набирали текст и работали с браузером. При нажатии хорошо слышимый щелчок.Oklick 990G RAGE – недорогая механическая клавиатура для игр. Подсветка с регулируемой яркостью, металл в конструкции, регулируемый угол наклона, управление воспроизведением.