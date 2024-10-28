Беспроводная клавиатура для дома и офиса. Обзор Оклик K225W

Недорогая беспроводная клавиатура Оклик K225W оснащена 113 мембранными переключателями, включая мультимедийные клавиши. Создавалась для удобной работы дома и в офисе.

Оклик K225W

Комплектация

Коробка из плотного картона. В ее комплект входит пара батареек ААА, адаптер подключения, руководство пользователя.

Оклик K225W

Внешний вид

Доступна в черном и белом вариантах исполнения. Компактный корпус из пластика с традиционной формой.

Оклик K225W

С внутренней стороны он усилен рёбрами жесткости. Есть несколько отверстий, используемый для отвода случайно пролитой жидкости. В верхней части отсек для установки двух ААА-батареек, обеспечивающих автономную работу. Пара откидных ножек меняет угол наклона рабочей плоскости. Нанесена наклейка с техническими данными.

Оклик K225W

Цифровой блок и раскладка, включающая 104 клавиш. ENTER двурядный, оба SHIFT полноразмерные. Он также включает дополнительный ряд из 9 клавиш, расположенных на верхней грани.

Оклик K225W

Эти кнопки используются для управления мультимедиа воспроизведением, громкостью, а также запуска почтового клиента и открытия домашней страницы. В правом углу ряд из трех светодиодных индикаторов.

Оклик K225W

Тесты

Оклик K225W

Для подключения Оклик K225W использует радиочастотный диапазон на частоте 2.4 ГГц. Достаточно подключить комплектный адаптер к USB-разъему и соединение пройдет автоматически, без необходимости установки драйвера. Поддерживает различные операционные системы и типы устройств.

Оклик K225W

Установленные здесь переключатели нажимаются тихо. Ход ровный, кнопки не дребезжат. Клавиатура позволяла быстро печатать. Хорошо показала себя при типовой работе за ПК.

Оклик K225W

Итоги

Оклик K225W – беспроводная клавиатура для домашней и офисной работы. Аккуратное исполнение, влагозащита, длительное время автономной работы, мультемедийные клавиши.
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