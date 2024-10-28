Беспроводная клавиатура для дома и офиса. Обзор Оклик K225W

Недорогая беспроводная клавиатура Оклик K225W оснащена 113 мембранными переключателями, включая мультимедийные клавиши. Создавалась для удобной работы дома и в офисе.

Комплектация

Коробка из плотного картона. В ее комплект входит пара батареек ААА, адаптер подключения, руководство пользователя.

Внешний вид

Доступна в черном и белом вариантах исполнения. Компактный корпус из пластика с традиционной формой.

С внутренней стороны он усилен рёбрами жесткости. Есть несколько отверстий, используемый для отвода случайно пролитой жидкости. В верхней части отсек для установки двух ААА-батареек, обеспечивающих автономную работу. Пара откидных ножек меняет угол наклона рабочей плоскости. Нанесена наклейка с техническими данными.

Цифровой блок и раскладка, включающая 104 клавиш. ENTER двурядный, оба SHIFT полноразмерные. Он также включает дополнительный ряд из 9 клавиш, расположенных на верхней грани.

Эти кнопки используются для управления мультимедиа воспроизведением, громкостью, а также запуска почтового клиента и открытия домашней страницы. В правом углу ряд из трех светодиодных индикаторов.

Тесты

Для подключения Оклик K225W использует радиочастотный диапазон на частоте 2.4 ГГц. Достаточно подключить комплектный адаптер к USB-разъему и соединение пройдет автоматически, без необходимости установки драйвера. Поддерживает различные операционные системы и типы устройств.

Установленные здесь переключатели нажимаются тихо. Ход ровный, кнопки не дребезжат. Клавиатура позволяла быстро печатать. Хорошо показала себя при типовой работе за ПК.

Итоги

Оклик K225W – беспроводная клавиатура для домашней и офисной работы. Аккуратное исполнение, влагозащита, длительное время автономной работы, мультемедийные клавиши.Реклама. ООО "Мерлион", ИНН 7719269331, erid:LjN8KWHbu