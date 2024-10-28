Беспроводная клавиатура для дома и офиса. Обзор Оклик K225W…

С внутренней стороны он усилен рёбрами жесткости. Есть несколько отверстий, используемый для отвода случайно пролитой жидкости. В верхней части отсек для установки двух ААА-батареек, обеспечивающих автономную работу. Пара откидных ножек меняет угол наклона рабочей плоскости. Нанесена наклейка с техническими данными.
Цифровой блок и раскладка, включающая 104 клавиш. ENTER двурядный, оба SHIFT полноразмерные. Он также включает дополнительный ряд из 9 клавиш, расположенных на верхней грани.
Эти кнопки используются для управления мультимедиа воспроизведением, громкостью, а также запуска почтового клиента и открытия домашней страницы. В правом углу ряд из трех светодиодных индикаторов.
Для подключения Оклик K225W использует радиочастотный диапазон на частоте 2.4 ГГц. Достаточно подключить комплектный адаптер к USB-разъему и соединение пройдет автоматически, без необходимости установки драйвера. Поддерживает различные операционные системы и типы устройств.
Установленные здесь переключатели нажимаются тихо. Ход ровный, кнопки не дребезжат. Клавиатура позволяла быстро печатать. Хорошо показала себя при типовой работе за ПК.