Беспроводная мышка и клавиатура для офиса и дома. Обзор Оклик S290W

Изучаемый сегодня набор Оклик S290W включает беспроводную мышь и клавиатуру. Ориентирован он на использование в офисе и на работе, позволяя проводить длительное время работая или выполняя типовые задачи.

Оклик S290W

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона, на обратной стороне которой приведены данные по техническим характеристикам комплектующих. Комплект помимо самой периферии включает руководство пользователя и адаптер подключения.

Оклик S290W

Внешний вид

Клавиатура с мембранными переключателями включает 114 клавиш. Это традиционная раскладка с цифровым блоком, дополненная рядом дополнительных в верхней зоне.

Оклик S290W

Часть из них дублирует действия, которые выполняет ряд F1-F12 с зажатием кнопки FN, но при этом только на них только одиночные нажатия, что может быть удобнее. Так ведется управление воспроизведением, открытие домашней страницы, почтового клиента, калькулятора или строки поиска.

Оклик S290W

Корпус клавиатуры выполнен из пластика. В нижней части выраженная подставка под запястья с матовой текстурой. Это монолитная конструкция, не продавливается при сильных нажатиях в центральной части. В верхнем правом углу тумблер питания и ряд светодиодных индикаторов режимов работы. А также отдельный который сигнализирует о необходимости замены аккумуляторов.

Оклик S290W

Отсек под две пальчиковые батарейки на внутренней стороне корпуса, тут же есть пенал для хранения адаптера подключения при перевозке. Пара откидных ножек даст возможность владельцу Оклик S290W выбрать между двумя вариантами наклона рабочей плоскости.

Оклик S290W

Мышка компактна, выполнена в эргономичном корпусе, рассчитанным под правшей. Внешние поверхности софт-тач.

Оклик S290W

Выступающая спинка и основные клавиши с тактильным щелчком. В серебристом островке по центру кнопки переключения чувствительности сенсора, а также колесико прокрутки.

Оклик S290W

Левая сторона заужена под удобный хват. В верхней зоне две дополнительные клавиши, определяемые тактильно. Выполняют действие ВПЕРЕД и НАЗАД.

Оклик S290W

На основании четыре ножки скольжения, тумблер питания, окошко сенсора. Под крышкой ставится две батарейки и здесь также есть пенал в котором можно хранить адаптер. Весь набор батареек изначально входит в комплект и их хватит надолго.

Тесты

Оклик S290W

Для соединения Оклик S290W использует радиочастоту 2.4 ГГц. Двухстороннее исполнение комплектного адаптера, с одной из сторон полноразмерный USB, с противоположной USB-C. Будет удобно эксплуатировать с современными ноутбуками, моноблоками и мини-ПК. Достаточно подключить адаптер к системе и включить периферию, она автоматически соединяется и определяется системой. Мы проверили работу с Windows, macOS, Android.

Оклик S290W

Клавиатура с мембранными переключателями, нажатия бесшумные. Ход до точки срабатывания примерно 3 мм. Быстрая печать не вызывала проблем, корпус у клавиатуры удобный в том числе за счет наличия подставки под запястья.

Оклик S290W

Хорошо показал себя сенсор в мышке. Курсор не срывало, не было заметной акселерации. Доступно три профиля чувствительности – 800, 1200 и 1600 DPI. С этой мышкой можно работать в пространстве с несколькими мониторами.

Итоги

Тот самый вариант который можно брать для ежедневной работы дома или в офисе. Беспроводная клавиатура и мышка Оклик S290W порадуют владельца эргономикой, длительным временем автономной работы и стабильностью беспроводного соединения.
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