Беспроводные детские наушники. Обзор Onanoff BuddyPhones POP Fun

Наушники используют не только взрослые, но и дети - они слушают в них музыку, просматривают мультфильмы и кино, а также используют для обучения. Но, в отличие от взрослых, у детей слух еще формируется и более чувствителен, поэтому важно подбирать специализированные модели, в которых ограничивается максимальная громкость. Например, изучаемые сегодня Onanoff BuddyPhones POP Fun созданы специально для юных слушателей, с поддержкой системы защиты слуха SafeAudio.

Onanoff BuddyPhones POP Fun

Комплектация

Поставляются в коробке, на обратной стороне которой описаны режимы работы и особенности исполнения. Комплект включает четыре пары наклеек для чашек, аудиокабель, USB-кабель и различную документацию.

Onanoff BuddyPhones POP Fun

Внешний вид

Доступны четыре разные цветовые модификации: синие, зеленые, желтые и белые наушники. Можно будет подобрать наушники для девочек и мальчиков.

Onanoff BuddyPhones POP Fun

При этом «из коробки» предлагается дополнительная возможность индивидуализации внешнего вида устройства с помощью четырех различных стилизованных наклеек, наносящихся на чашки.

Onanoff BuddyPhones POP Fun

Корпус наушников легок, их вес составляет 110 граммов. Ключевым материалом выступает безопасный пластик с преимущественно матовым покрытием, не подверженный загрязнению следами от пальцев и пылью.

Onanoff BuddyPhones POP Fun

Для удобства переноски и хранения чашки Onanoff BuddyPhones POP Fun складываются, дополнительно уменьшая габариты и помещаясь свободно даже в компактном детском рюкзаке.

Onanoff BuddyPhones POP Fun

На внутренней стороне оголовья мягкая вставка. Предусмотрена регулировка оголовья наушников по длине, что позволяет подобрать оптимальную посадку детям и подросткам разного возраста.

Onanoff BuddyPhones POP Fun

Чашки наушников круглой формы. На левой сгруппирован набор элементов управления воспроизведением и громкостью: они прорезинены, хорошо определяются слепым методом.

Onanoff BuddyPhones POP Fun

В основании имеется аудиоразъем, который может использоваться для проводного подключение к источнику сигнала или последовательного подключения вторых наушников, что дает возможность прослушивания контента совместно с другим ребенком или с родителем.

Onanoff BuddyPhones POP Fun

На правой чашке находится USB-разъем, задействуемый для зарядки встроенного аккумулятора. У комплектных зарядного и аудиокабеля оплетка выполнена в цвет гарнитуры.

Тесты

В течение нескольких недель Onanoff BuddyPhones POP Fun эксплуатировали девочки возраста 7 лет, подключаясь с помощью Bluetooth к планшету. Настройка и первичное добавление проходило привычным способом, в дальнейшем гарнитура соединяется с источником сигнала автоматически при включении. За время тестов проблем с качеством соединения и стабильностью передачи звука не было.

Onanoff BuddyPhones POP Fun

Детские наушники Onanoff BuddyPhones POP Fun удобно сидят на голове. Есть все необходимые корректировки, при этом за счет небольшого веса и тканевых амбушюр с мягким наполнителем, в этих наушниках можно проводить длительное время, не испытывая дискомфорта – уши не сдавливаются и не запотевают.

Onanoff BuddyPhones POP Fun

За воспроизведение звука в детских наушниках отвечают 40 мм динамические излучатели. Частотный диапазон от 20 д 20 000 Гц. Поддерживается два режима работы: Pop с ограничением громкости до отметки 94дБ и Safe с ограничением до 85 дБ. Данная модель поддерживает систему SafeAudio, защищающую нежный слух детей.

Onanoff BuddyPhones POP Fun

На борту встроенный микрофон, который будет актуален для общения в мессенджерах и участии в дистанционном обучении. Качество передачи голоса хорошее, оценить его можно в отдельном ролике.

Тест микрофона Onanoff BuddyPhones POP Fun

При работе на среднем уровне громкости встроенного аккумулятора хватало на 8 часов беспрерывного воспроизведения звука и около суток в режиме ожидания. Полный цикл зарядки занимал 2 часа.

Onanoff BuddyPhones POP Fun

Итоги

Onanoff BuddyPhones POP Fun – недорогие детские наушники с безопасным воспроизведением звука, микрофона и ярким внешним исполнением. Плюсы данной модели - комплектный набор наклеек для индивидуализации, элементы управления, два режима работы, кабель USB-C для зарядки, аудиоразъем с режимом совместного прослушивания, хорошие показатели автономной работы, компактная складная конструкция.
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