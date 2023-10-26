Беспроводные детские наушники. Обзор Onanoff BuddyPhones POP Fun

При этом «из коробки» предлагается дополнительная возможность индивидуализации внешнего вида устройства с помощью четырех различных стилизованных наклеек, наносящихся на чашки.
Корпус наушников легок, их вес составляет 110 граммов. Ключевым материалом выступает безопасный пластик с преимущественно матовым покрытием, не подверженный загрязнению следами от пальцев и пылью.
Для удобства переноски и хранения чашки Onanoff BuddyPhones POP Fun складываются, дополнительно уменьшая габариты и помещаясь свободно даже в компактном детском рюкзаке.
На внутренней стороне оголовья мягкая вставка. Предусмотрена регулировка оголовья наушников по длине, что позволяет подобрать оптимальную посадку детям и подросткам разного возраста.
Чашки наушников круглой формы. На левой сгруппирован набор элементов управления воспроизведением и громкостью: они прорезинены, хорошо определяются слепым методом.
В основании имеется аудиоразъем, который может использоваться для проводного подключение к источнику сигнала или последовательного подключения вторых наушников, что дает возможность прослушивания контента совместно с другим ребенком или с родителем.
На правой чашке находится USB-разъем, задействуемый для зарядки встроенного аккумулятора. У комплектных зарядного и аудиокабеля оплетка выполнена в цвет гарнитуры.
Детские наушники Onanoff BuddyPhones POP Fun удобно сидят на голове. Есть все необходимые корректировки, при этом за счет небольшого веса и тканевых амбушюр с мягким наполнителем, в этих наушниках можно проводить длительное время, не испытывая дискомфорта – уши не сдавливаются и не запотевают.
За воспроизведение звука в детских наушниках отвечают 40 мм динамические излучатели. Частотный диапазон от 20 д 20 000 Гц. Поддерживается два режима работы: Pop с ограничением громкости до отметки 94дБ и Safe с ограничением до 85 дБ. Данная модель поддерживает систему SafeAudio, защищающую нежный слух детей.
На борту встроенный микрофон, который будет актуален для общения в мессенджерах и участии в дистанционном обучении. Качество передачи голоса хорошее, оценить его можно в отдельном ролике.