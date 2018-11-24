Сравнительный обзор OnePlus 5T 64GB и OnePlus 6T 6/128GB. Никогда не соглашайтесь на меньшее

На следующей неделе мы поделимся детальным обзором и тестом нового смартфона OnePlus 6T. Наверняка среди читателей и подписчиков, есть люди, которые рассматривают возможность апгрейда с ранних версий смартфонов OnePlus. И у нас есть возможность провести сравнение OnePlus 5T и OnePlus 6T, изучив качество фото и видео съемки, проверив уровень быстродействия, автономности, поделиться общим мнение по эргономике и впечатлениям от эксплуатации.

Сравнительный обзор OnePlus 5T и OnePlus 6T

К моменту публикации в России официально доступны только OnePlus 5T и OnePlus 6, дату старта продаж 6T будет известна позже.

Комплектация

Внешний вид

Комплектация у двух смартфонов схожая. Покупатель получает фирменный зарядник, кабель USB Type-C, скрепку для лотка SIM и техническую документацию. В коробке OnePlus 6T также можно будет найти простенький защитный бампер.Металл и стекло – какой из этих материалов практичней? Спорить можно долго, у этих двух вариантов есть как свои сильные, так и слабые стороны.

OnePlus 6T из стекла с закругленными краями. Этот материал приятен тактильно, выглядит эффектно, но подвержен загрязнению следами пальцев.

Стекло устойчиво к появлению царапинам и повреждениям. К концу ноября уже доступно три варианта цветового исполнения, часть из них только под определенный набор памяти.

OnePlus 5T стал последним в линейке с металлическим корпусом. Визуально выглядит проще, чем 6T.

Обе модели имеют защиту от попадания воды и пыли, но не подтвержденную официально. Рисковать владельцу, целенаправленно погружая в воду не стоит. Но как показала практика эксплуатации, дождь не приводил к фатальным последствиям.

Объектив основной камеры сместился с левой грани на центр. Выступ относительно основной плоскости уменьшился, но по-прежнему имеется.

Отдельно устанавливаемый сканер отпечатка пальца заменен на встраиваемый в экран дактилоскопический сенсор. Скорость срабатывания и точность выше у OnePlus 5T, OnePlus 6T требует дополнительных действий от пользователя по активации этого способа разблокировки.

Оба телефона поддерживают технологию Face Unlock. Работает такая разблокировка корректно, обмануть фотографиями и снимками на экране не удается.

Спорным моментом стал отказ от аудиторазъема и вместе с ним от проводных наушников. Предлагается использовать переходник с USB Type-C или беспроводные решения. Минус это условный.

А вот отказ от светодиодного индикатора может понравиться уже не каждому. Ему не нашлось места на каплевидном вырезе.

Ширина рамок уменьшилась, за счет этого при увеличении диагонали экрана с 6.01 до 6.41 общие габариты изменились незанчительно.

Экран

Сравнение экрана OnePlus 5T и OnePlus 6T

Соотношение сторон 18:9 против 19.5:9. Разрешение экрана по вертикали 2160 против 2340 пикселей. Optic AMOLED матрица с отличным качеством исполнения. Экран с высоким уровнем яркости. Защитное стекло Gorilla Glass 5 против Gorilla Glass 6.

Начинка

Одним из заметных изменений стал отказ от версии с накопителем объемом 64 Гбайт, минимально OnePlus 6T предлагает объем в 128 Гбайт. Версии с 6 и 8 Гбайт оперативной памяти. Уровень быстродействия ожидаемо вырос с переходом на платформу Qualcomm Snapdragon 845. Но нельзя сказать, что OnePlus 5T перестал быть актуальным, он поддерживает актуальные игры на высоких настройках графики и его уровня быстродействия будет достаточно и на ближайшие несколько лет.

Связь

Аккумулятор

Камера

OnePlus 5T: 16 МП Sony IMX398 f/1.7 + 20 МП Sony IMX376K f/1.7.

OnePlus 6T: 16 МП Sony IMX519 f/1.7 OIS + 20 МП Sony IMX376K f/1.7.

Хорошим набор модулей с поддержкой бесконтактных платежей и двухдиапазонного Wi-Fi. У OnePlus 6T выросла скорость LTE модуля с 600 до 1050 Мбит/с.Улучшились показатели автономной работы, за счет улучшения энергоэффективности используемой платформы и увеличения емкости аккуамулятора с 3300 мА·ч до 3800 мА·ч. В среднем это плюс 20-25% по разным режимам работы. Максимально с включенным экраном и режимом энергосбережения OnePlus 6T дает около 14 часов работы. По опыту эксплуатации, у OnePlus 5T к вечеру остается 20%, у OnePlus 6T в районе 35-40%. Оба телефона потребуют сеанс зарядки в конце дня. Поддерживается технология быстрой зарядки, которая переименована с Dash Charge на Fast Charge. Комплектный адаптер восстановит заряд за 1 час. Поддержки беспроводной зарядки не появилось.

Оценить работу основных камер можно на примерах снимков, сделанных в одинаковых условиях. Архив с исходными файлами доступен по ссылке.

Фронтальная камера не претерпела изменений. Это модуль 16 МП, f/2.0, Sony IMX371.

Дневная съемка. Сравнение OnePlus 5T и OnePlus 6T

Также предлагаем оценить съемку в дневное и ночное время.

Ночная съемка. Сравнение OnePlus 5T и OnePlus 6T

Замедленная съемка OnePlus 5T и OnePlus 6T

OnePlus 6T получил улучшенную поддержку режима замедленной съемки, появился режим Full HD со скоростью 240 кадров в секунду. Ниже представлен пример работы этого режима в 720p.

Замедленная HD съемка OnePlus 5T Замедленная HD съемка OnePlus 6T

Софт

Что выбрать - OnePlus 5T или OnePlus 6T?

Новинка на старте идет с Android 9.0, OnePlus 5T должен получить обновление к концу года. С обновлениями производитель не тянет, предлагая хорошую поддержку ранее вышедших моделей. Система не перегружена софтом и украшениями.Имея на руках OnePlus 5T обновление до OnePlus 6T будет интересно в вопросах увеличения размеров дисплея, увеличения времени автономной работы и улучшения качества снимков основной камеры. Этот вариант также будет оправдан если требуется увеличить место под хранения данных, с купленной версии объемом с 64 Гбайт до 128/256 Гбайт. Приобретая новый смартфон, выбор в пользу OnePlus 6T будет оптимальным, OnePlus 5T стоит рассматривать только желая сэкономить.