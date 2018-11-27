Обзор OnePlus 6T 6/128GB. Преимущества и недостатки

В начале ноября стартовали официальные продажи смартфона OnePlus 6T, выход которого стал ожидаемым. Напомним, компания уже в течение нескольких поколений придерживается графика с выпуском двух моделей на базе флагманской платформы Qualcomm Snapdragon. Версия с индексом «Т» предлагает дополнительные улучшения и свежие инженерные решения. Так в новинке впервые появился встроенный в экран дактилоскопический сенсор, новые технологии съемки и улучшились показатели автономной работы.

OnePlus 6T обзор

В Европе продажи стартовали с 6 ноября, анонс на российском рынке и официальный старт продаж еще только ожидается. Мы активно эксплуатируем новинку уже в течение недели и сегодня готовы поделиться результатами теста с вами.

Комплектация

Поставляется в коробке из светлого картона с традиционным минималистичным оформлением. Комплект включает зарядное устройство, кабель USB Type-C, переходник на аудиоразъем, силиконовый защитный чехол, скрепку для лотка SIM и техническую документацию.

Внешний вид

Доступен сейчас OnePlus 6T в трех расцветках корпуса: Mirror Black, Midnight Black и Thunder Purple. Можно ожидать, что и дальше будут выходить лимитированные серии. Визуально он повторяет внешний вид оригинальной «шестёрки».

Металлический каркас и закаленное стекло Gorilla Glass 6. Жесткость у корпуса высокая, переживет он и падения с небольшой высоты, но злоупотреблять этим не стоит.

Официально нет защиты от пыли и влаги. Но согласно информации доступной в сети, печатная плата в нем со специальным покрытием. Есть ролики, в которых смартфон погружают полностью в воду на 5 минут и это не приводит к фатальным последствиям. В реальной эксплуатации стоит рассматривать это скорее только как брызгозащиту.

На нижнем торце выведен USB Type-C, по краям от которого аккуратные круглые отверстия, скрывающие микрофон и динамик. Звучит смартфон хорошо, громкость высокая, есть эффект объемной сцены.

Аудиоразъему на корпусе места не нашлось. Сам производитель это объясняет необходимость выделения дополнительного пространства под аккумулятор. Под проводные наушники пользователь сможет использовать комплектный переходник.

На верхней грани микрофон шумоподавления. Слева выдвижной лоток под две nanoSIM. Расширение при помощи карты памяти не поддерживается.

Кнопки управления распределены следующим образом: справа – переключатель режимов оповещения и кнопка включения, слева качелька регулировки громкости. При обычном хвате они находятся в пределах быстрой доступности.

Основная камера у OnePlus 6T расположена по центру, она немного выступает за пределы основной плоскости крышки. Ниже двойная светодиодная вспышка.

Сканер отпечатка пальца встроен в экран. При его активации выводится эффектная анимация на экран. Сканирует точно, но требует больше времени чем отдельно устанавливаемый сканер.

Поддерживается технология разблокировки Face Unlock. Работает она корректно при разном уровне освещения, включая ночное время.

Активная зона экрана занимает 86% площади лицевой стороны. В верхней зоне находится каплевидный вырез с объективом фронтальной камеры.

Общие габариты составляют 157.5 x 74.8 x 8.2 мм при весе в 185 граммов. В руке лежит удобно. Придраться можно к подверженности загрязнению следами пальцев.

Экран

Изображение выводится на 6.41 дюймовый Optic-AMOLED дисплей с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Не самая высокая плотность пикселей среди флагманов. Экран OnePlus 6T отличается высоким уровнем яркости. Подсветка равномерна по всей площади, она мерцает с частотой 240 Гц.

Смартфоном можно комфортно пользоваться под прямыми солнечными лучами. Углы обзора широкие. Хорошая настройка цветопередачи на заводских настройках, в последующем пользователь сможет изменить цветовую температуру. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Начинка

Установлена флагманская платформа Qualcomm Snapdragon 845 с графикой Adreno 630. Поддерживаются все актуальные API. Смартфон занимает верхние строчки рейтингов синтетических тестов. Уровня быстродействия тут с запасом, он с легкостью справляется с играми и рабочими приложениями. Проекты со сложной графикой работают на высоких настройках графики. Есть отдельный игровой режим, заключающийся в оптимизации имеющихся ресурсов.

Доступны 6 или 8 Гбайт оперативной памяти. 128 или 256 Гбайт встроенной памяти. Оценить быстродействие можно в комплексе проведенных тестов.

Связь

Аккумулятор

Камера

Поддерживаются технологии VoLTE и VoWiFi. LTE-модуль со всем спектром используемых в России частот. Связь принимает уверенно, скорость загрузки файлов высокая. За время тестов проблем замечено не было. Голос передается чистым, собеседников слышно отчетливо. Wi-Fi работает в двух диапазонах. Bluetooth 5.0 с поддержкой передачи звука в HD-качестве. На холодный старт требуется минимальное время, точность позиционирования позволит эксплуатировать его в качестве пешеходного и автомобильного навигатора.В OnePlus 6T хорошо поработали над временем автономной работы. По этому параметру он обходит не только «шестёрку» и 5T, но и большинство выпущенных флагманов конкурентов. В смешанном сценарии с максимальной яркостью экрана работает около 10 часов. Емкость батареи составляет 3700 мАч. На полную зарядку потребуется 80-85 минут, поддерживается технология Dash Charge. При активации режима энергосбережения сеанс зарядки потребуется через 14 часов.Фронтальная камера не претерпела изменений, это уже знакомый сенсор SONY IMX 371 с разрешением 16 Мп. В приложении камеры доступны режимы украшения лица.

А вот по основным камерам изменения и по программной обработке, и по самим сенсорам. Стоит связка из SONY IMX 376 и IMX519 с оптической стабилизацией. Высокая резкость и точная работа автофокуса.

Но со съемкой при хорошем освещении справляются многие модели, OnePlus 6T демонстрирует достойное качество съемки при недостатке света. Отдельно доступен режим «НОЧЬ», в ходе которого проводится серия снимков с последующим интеллектуальным сведением.

Дневная запись OnePlus 6T

Есть режим профессиональной съемки с ручным выбором параметров.

Ночная запись Oneplus 6T

Фронтальная камера ночь OnePlus 6T

Фронтальная камера Hohem Isteady Mobile с OnePlus 6T

Замедленное видео 720p 480 кадров. ONEPLUS 6T

Видео пишутся в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Такие ролики идут с ограничением в 5 минут.

Замедленная съемка Full HD 240 кадров OnePlus 6T

Вечерняя замедленная съёмка OnePlus 6T. Хаски

Вечерняя замедленная съёмка OnePlus 6T. Хаски

Не забыли про поддержку замедленной съемки: HD со скоростью 480 кадров и Full HD со скоростью 240 кадров. В редакторе можно будет задать участок, который будет воспроизводиться с обычной скоростью и какие замедляться.

Софт

Вечерняя замедленная съёмка OnePlus 6T. Хаски

Загрузить исходные файлы можно с Яндекс.Диск - https://yadi.sk/d/9yD8-jdjNDkvdw Предустановлена операционная система Android 9 с оболочкой Oxygen OS. Интерфейс претерпел косметические изменения. Добавлены новые жесты, новая панель управления громкостью, мелкие коcместические изменения по строке состояния и иконкам управления. Сохранена возможность перехода на темный интерфейс.

Итоги по OnePlus 6T

Сама оболочка не раздражает, она близка к оригинальному исполнению Android. Обновления выходят регулярно. Оперативно выпускаются патчи безопасности.OnePlus 6T – добротный смартфон с начинкой флагманского уровня, сочетающий высокий уровень быстродействия, изящный дизайн и отличные показатели автономности. Из особенностей отметим каплевидный вырез и встроенный в экран дактилоскопический сенсор. На борту актуальный набор модулей связи, поддержка быстрой зарядки, большой объем памяти. Не устроить в нем могут отсутствие аудиоразъема и поддержки бесконтактной зарядки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".