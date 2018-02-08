Обзор видеокарты PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC (VCGGTX10606XGPB-OC)

Можно ли говорить о том, что рынок видеокарт сейчас на подъеме и пользователям доступна масса интересных решений на любой вкус и кошелек? С одной стороны, да, есть конкуренция между ключевыми игроками рынка, растет уровень быстродействия, появляется поддержка новых технологий, но с другой на видеокарты мы можем только смотреть в каталогах и читать о выходе очередной новинки. Сложившаяся ситуация на рынке, фактически ограничила возможности для сборки игровой системы, возможно уже в ближайшем будущем нас ждет откат в вопросах стоимости и доступности видеокарт, но пока к сожалению, это только наши рассуждения. У нас появилась возможность изучить и поделиться с вами опытом эксплуатации сразу нескольких видеокарт, среди которых в частности PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC.

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC обзор

Видеокарты под этим брендам хорошо известны энтузиастам и профессионалам, но выпускают они и игровые видеокарты. Стоит ли сейчас продолжать изучать видеокарты и делиться данными полученными в синтетических тестах и играх? Или тесты ограничить расчетом хешей и заработка на каждой конкретной видеокарте?

Комплектация

Поставляется PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC в коробке с темным оформлением, близкой по стилистике к референсному оформлению NVIDIA.

Комплект включает только набор документации.

Внешний вид

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC получила фирменное охлаждение. Кожух системы выполнен из металла.

По стилистике, чем-то напоминает игру Resident Evil. Красные вставки по краям и декоративные наклейки на вентиляторах.

Есть выступающий блок с названием видеокарты. Не забыли про усиливающую пластину, закрывающую всю площадь печатной платы.

Габариты у видеокарты компактные. Длина составляет 233 мм, проблем с установкой её в большинство корпусов возникнуть не должно.

Дополнительное питание подается через восьмипиновый разъем на боковой грани. Напомним, что эта серия не поддерживает режим SLI.

Установлено два вентилятора с прозрачными лопастями. За вентиляторами скрывается печатная плата со светодиодами.

Цвет подсветки у PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC меняется в зависимости от создаваемой нагрузки и температуры графического ядра.

Под кожухом скрывается массивный алюминиевый радиатора с двумя дополнительными медными трубками, осуществляющими прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора.

Начинка

На тыльную стенку выведены: три DisplayPort, один HDMI, один DVI-D. Остальную площадь занимает вентиляционная решетка.Графическое ядро разгонано до 1582/1797 МГц. Шина 192-бит, заявленный TDP 120W. Графическая память GDDR5 объемом 6 Гбайт. Разгон памяти не проводился. На плате распаяны чипы Micron.

Тесты PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

Температура в нагрузке

Шум в нагрузке

TimeSpy

FireStrike

The Witcher 3

Middle-Earth Shadow of War

DeusEx Mankind Divided

BattleField 1

Rise of the Tomb Raider

GTA 5

Destiny 2

Разгон

Итоги по PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC продемонстрировала хороший потенциал для дальнейшего разгона. Нам удалось зафиксировать стабильную частоту в режиме BOOST 3.0 – 2062 МГц. Память разогнали с 8000 до 9200 МГц.PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC выступает отличной альтернативой видеокартам от знакомых для российских пользователей брендов. К её преймуществам отнесем компактные габариты, эффективное и тихое охлаждения, дизайн, наличие информативной подсветки и потенциал для дальнейшего ручного разгона. Не устроить может отсутствие заводского разгона памяти.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".