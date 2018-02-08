Обзор видеокарты PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC (VCGGTX10606XGPB-OC)

2018-02-08, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC; [168]
Можно ли говорить о том, что рынок видеокарт сейчас на подъеме и пользователям доступна масса интересных решений на любой вкус и кошелек? С одной стороны, да, есть конкуренция между ключевыми игроками рынка, растет уровень быстродействия, появляется поддержка новых технологий, но с другой на видеокарты мы можем только смотреть в каталогах и читать о выходе очередной новинки. Сложившаяся ситуация на рынке, фактически ограничила возможности для сборки игровой системы, возможно уже в ближайшем будущем нас ждет откат в вопросах стоимости и доступности видеокарт, но пока к сожалению, это только наши рассуждения. У нас появилась возможность изучить и поделиться с вами опытом эксплуатации сразу нескольких видеокарт, среди которых в частности PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC.

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

Видеокарты под этим брендам хорошо известны энтузиастам и профессионалам, но выпускают они и игровые видеокарты. Стоит ли сейчас продолжать изучать видеокарты и делиться данными полученными в синтетических тестах и играх? Или тесты ограничить расчетом хешей и заработка на каждой конкретной видеокарте?

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC обзор

Комплектация

Поставляется PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC в коробке с темным оформлением, близкой по стилистике к референсному оформлению NVIDIA.

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

Комплект включает только набор документации.

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

Внешний вид

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC получила фирменное охлаждение. Кожух системы выполнен из металла.

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

По стилистике, чем-то напоминает игру Resident Evil. Красные вставки по краям и декоративные наклейки на вентиляторах.

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

Есть выступающий блок с названием видеокарты. Не забыли про усиливающую пластину, закрывающую всю площадь печатной платы.

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

Габариты у видеокарты компактные. Длина составляет 233 мм, проблем с установкой её в большинство корпусов возникнуть не должно.

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

Дополнительное питание подается через восьмипиновый разъем на боковой грани. Напомним, что эта серия не поддерживает режим SLI.

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

Установлено два вентилятора с прозрачными лопастями. За вентиляторами скрывается печатная плата со светодиодами.

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

Цвет подсветки у PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC меняется в зависимости от создаваемой нагрузки и температуры графического ядра.

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

Под кожухом скрывается массивный алюминиевый радиатора с двумя дополнительными медными трубками, осуществляющими прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора.

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

На тыльную стенку выведены: три DisplayPort, один HDMI, один DVI-D. Остальную площадь занимает вентиляционная решетка.

Начинка

Графическое ядро разгонано до 1582/1797 МГц. Шина 192-бит, заявленный TDP 120W. Графическая память GDDR5 объемом 6 Гбайт. Разгон памяти не проводился. На плате распаяны чипы Micron.

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

Тесты PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

Температура в нагрузке

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

Шум в нагрузке

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

TimeSpy

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

FireStrike

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

The Witcher 3

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

Middle-Earth Shadow of War

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

DeusEx Mankind Divided

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

BattleField 1

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

Rise of the Tomb Raider

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

GTA 5

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

Destiny 2

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

Разгон

PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC продемонстрировала хороший потенциал для дальнейшего разгона. Нам удалось зафиксировать стабильную частоту в режиме BOOST 3.0 – 2062 МГц. Память разогнали с 8000 до 9200 МГц.

Итоги по PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

Золото. Выбор редакции MegaObzorPNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC выступает отличной альтернативой видеокартам от знакомых для российских пользователей брендов. К её преймуществам отнесем компактные габариты, эффективное и тихое охлаждения, дизайн, наличие информативной подсветки и потенциал для дальнейшего ручного разгона. Не устроить может отсутствие заводского разгона памяти.
PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор видеокарты PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC (VCGGTX10606XGPB-OC)Обзор видеокарты PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC (VCGGTX10606XGPB-OC)
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