Обзор PRO-EXPERT V9. Вертикальный пылесос с четырьмя насадками

С необходимостью уборки, так или иначе, сталкивается каждый из нас. Неудивительно, что бытовые пылесосы получили широкое распространение, и как показала практика эксплуатации, оптимальным вариантом выступают аккумуляторные вертикальные пылесосы. Они не занимают много места, просты в эксплуатации и не привязаны к розетке. Сегодня героем нашего обзора будет именно такая модель – PRO-EXPERT V9.

PRO-EXPERT V9 обзор

Занимает она средний ценовой сегмент. PRO-EXPERT V9 обойдется в 14 990 рублей, его модификация с дополнительной батарейкой 18 990 рублей.

Комплектация

Комплект включает удлинительную трубу, аккумулятор, турбо-щетку, узкую щелевую насадку, плоскую насадку, моторизированную турбо-щетку для текстиля, блок питания, кронштейн на стену, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.

Внешний вид

Корпус пылесоса изготовлен из серебристого пластика. Часть элементов окрашена в синий цвет. Выглядит стильно и технологично.

Вес легкий, составляет 1.45 кг без насадок. Плюс для удобства хвата ручка расположена под углом в 65 градусов.

В основании находится кнопка включения. Здесь нет фиксатора нажатого положения, но и необходимости в нем тоже нет. Нажатием переводится в активное состояние, следующим нажатием останавливается.

Еще одна кнопка расположена на боковой грани. Она отвечает за переключение мощности всасывания. Доступны три уровня.

Накопительный бак у PRO-EXPERT V9 цилиндрической формы. Выполнен из полупрозрачного пластика, позволяющего контролировать уровень наполнения.

Снизу откидная крышка. Исключается контакт с пылью при очистке. Периметр с уплотнителем.

Внутри мультициклонный фильтр. Применена четырехступенчатая система фильтрации, улавливающая 99.5% микрочастиц. HEPA фильтр класса Н12.

Аккумулятор съемный. Проводить сеанс зарядки можно как с установленным аккумулятором, так и отдельно. Также это дает возможность в будущем приобрести дополнительный или при длительной эксплуатации заменить на новый без обращения в сервисный центр.

Алюминиевая труба в той же расцветке. Концы пластиковые. Длина примерно 60 см. Она не телескопическая. Соединения с защелками.

Насадки

Турбо-щетка

Есть кронштейн для удобного хранения пылесоса и насадок на стене. Фиксируется при помощи дюбелей.В комплекте владелец PRO-EXPERT V9 получает четыре насадки под разные типы задач и сценариев уборки.Трубо-щетка с мягким вращающимся валиком. По периметру жесткие щетинки, эффективно очищающие въевшиеся загрязнения. Длина рабочей зоны 255 мм. Специальная конструкция предотвращает наматывание волос. Верхняя крышка у блока прозрачная.

Соединение подвижное, допускающее отклонение по вертикали и поворота в стороны. Обеспечивается плотное прижимание щетки к половому покрытию. За счет использования гибкой гофры достигается герметичность. Подсветка отсутствует.

Турбо-щетка для текстиля

Есть еще одна комплектная моторизированная щетка. Она меньше по ширине – 165 мм. Внутри расположен вращающийся валик с нейлоновыми щетками. Есть резиновая вставка, повышающая эффективность уборки.

Насадка 2-в-1 плоская

Плоская насадка с выдвижным блоком. Предназначена для уборки мелких загрязнений на рабочих поверхностях.

Насадка 2-в-1 щелевая

Насадка для уборки труднодоступных мест и углов. Она также идет с выдвижным блоком.

Тесты

Управление PRO-EXPERT V9 простое и интуитивно понятное. Три режима работы: Normal, Turbo и Max. В зависимости от степени загрязнения и типа покрытия, можно будет переключаться между ними. На максимальном уровне его мощность соответствует проводным пылесосам с мощностью 2000 Ватт. При этом мощности стандартного режима, в котором модель proexpert v9 работает 50 мин, а proexpert v9+ с 2-мя батареями 100 мин, хватит для обычной уборки дома, в том числе мусора, песка и пыли при ежедневной эксплуатации, турбо-режим потребуется для уборки текстиля и ковровых покрытий. В нем время работы составит 27 мин (модель proexpert v9) и 54 мин (proexpert v9+), а режим максимальной мощности крайне пригодится, чтобы выбить пыль из ковров с длинным ворсом, качественно очистить стыки подушек дивана или достать грязь, застрявшую между половицами паркета. Важно отметить, что максимальный режим потребуется лишь для очень сложных загрязнений. В большинстве случаев достаточно стандартного режима и режима ТУРБО.

Шум во время работы на удивление НИЗКИЙ. В стандартном режиме мощности он практически не мешает разговаривать. Мы наметили 64 дБ. Обычный пылесос работает значительно более шумно.

В процессе уборки со своей задачей справлялся хорошо. Электрощетка маневренная, подходит для разных типов покрытий, включая деликатные. Проходит практически во все зазоры между полом и диваном.

Отсутствие привязки к розетке дает возможность взять с собой пылесос на улицу для уборки салона автомобиля. Компактная моторизированная турбо-щетка эффективно выбивает загрязнения с ковриков и сидений.

Мусор в пылесборнике хорошо виден. Во время уборки можно наглядно контролировать степень наполнения стакана. По опыту, его емкости хватает для уборки трехкомнатной квартиры. Очистка контейнера быстрая. В последующем валик и фильтры можно будет снять для полного ухода.

Используемая тут система многоступенчатой фильтрации позволяет рассматривать этот пылесос для эффективной уборки помещений с аллергиками и детьми. Хорошо подойдет для уборки за кошками и собаками.

Итоги по PRO-EXPERT V9

PRO-EXPERT V9 предлагает качество исполнения и техническое оснащение, характерное для моделей более высокого ценового сегмента. Высокая мощность, инверторный мотор, съемный аккумулятор Samsung, несколько режимов мощности всасывания, удобная очистка контейнера, четыре комплектные насадки, настенное крепление, легкий вес и аккуратный внешний вид, низкий уровень шума, 2 года гарантии, возможность заряжать аккумулятор как отдельно, так и вместе с пылесосом. Не устроить может отсутствие подсветки на моторизированной насадке.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".