Обзор Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream (PA-GTX1070Ti Super Jetstream 8G). Видеокарта для Full HD и 2K

2018-02-15, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream; [374]
В конце прошлого года компания NVIDIA представила новую GeForce GTX 1070 Ti, ставшую ответом на выход серии AMD Radeon RX VEGA 56, заняв промежуточное положение между GTX 1070 и GTX 1080. Базируется на графическом чипе GP104 с одним деактивированным блоком SM. Доступно 2432 потоковых вычислительных ядра и 152 текстурных блоков. На 25% больше чем у GTX 1070 и на 5% меньше чем у GTX 1080. Еще одним отличием от старшей версии в модельной линейки, стало использование памяти GDDR5 с шиной 256 Бит, объемом 8 Гбайт.

Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream

В рамках «Лаборатории», мы из-за общей сложности с доступностью видеокарт на рынке и взлетевшими ценниками, этот релиз пропустили. На середину февраля ситуация в целом остается сложной, но мы заполним имеющийся пробел изучив Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream (PA-GTX1070Ti Super Jetstream 8G).

Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с традиционным для этой серии оформлении. На обратной стороне подробно описаны инструменты и фирменные технологии, а также рассмотрена конструкция радиатора охлаждения.

Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream

Комплект включает диск с программным обеспечение, переходник питания, наклейку с логотипом, буклет.

Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream

Внешний вид

Дизайн Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream не претерпел изменений, мы его уже детально рассматривали во время теста PALIT GeForce GTX 1080 Super JetStream. Это один из самых удачных дизайнов 10 серии из доступных на рынке.

Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream

Строгий стиль, сочетается с эффективным отводом тепла от графического ядра. Кстати, она относится еще и к одной из самых тихих.

Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream

В оформлении используется сочетание черного матового пластика и металлических пластин. Боковая сторона с зоной подсветкой, цвет которой можно изменить при помощи программного обеспечения.

Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream

Поведение подсветки можно привязать к нагрузке на графическое ядро или температуре ядра. Или выбрав цвет в зависимости от подсветки других компонентов.

Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream

Обратную сторону закрывает усиливающая пластина. Открытой остается только зона напротив графического процессора.

Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream

Питание подается через 8- и 6-контактные разъемы. На обратную сторону выведены три DisplayPort, один DVI-D, один HDMI.

Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream

На печатной плате присутствуют точки замера напряжений и предусмотрены возможности увеличения напряжения. Присутствует переключатель версии BIOS.

Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream

Длина видеокарты 285 мм, она поместится в большинство доступных корпусов. На материнской плате Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream занимает сразу три слота.

Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream

Система охлаждения состоит из двух массивных секций, соединенных медными трубками. Зона контакта с ядром с медным основанием. Осуществляется также контакт с чипами памяти и силовыми элементами.

Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream

Система питания восьмифазная, отдельная линия на видеопамяти. Используются чипы памяти Micron.

Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream

Работает ядро на частоте 1607/8192 МГц, память на частоте 8000 МГц.

Тесты PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC

Температура в нагрузке

Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream

TimeSpy

Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream

FireStrike

Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream

The Witcher 3

Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStreamC

Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream

Middle-Earth Shadow of War

Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream

Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream

DeusEx Mankind Divided

Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream

Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream

BattleField 1

Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream

Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream

Rise of the Tomb Raider

Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream

Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream

GTA 5

Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream

Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream

Destiny 2

Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream

Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream

Разгон

Дополнительно мы изучаем возможности дальнейшего повышения частот ядра и памяти. В режиме BOOST 3.0 с помощью средств мониторинга мы могли зафиксировать частоту 2140 МГц. Память разогнана до частоты 9200 МГц. Температура процессора не превышала 69 градусов.

Итоги по Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream

Золото. Выбор редакции MegaObzorОтбросив вопросы стоимости и доступности, Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream выступает оптимальным вариантом при поиске видеокарты в этой серии. Уровня её быстродействия достаточно для актуальных игр с высокими настройками графики в Full HD и 2K разрешениях. К плюсам тестируемой видеокарты отнесем эффективное и тихое охлаждение, наличие подсветки, строгий дизайн, использование высококачественных компонентов, возможность ручного разгона. Не устроить может высота видеокарты.
Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream (PA-GTX1070Ti Super Jetstream 8G). Видеокарта для Full HD и 2KОбзор Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream (PA-GTX1070Ti Super Jetstream 8G). Видеокарта для Full HD и 2K
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