Обзор Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream (PA-GTX1070Ti Super Jetstream 8G). Видеокарта для Full HD и 2K

В конце прошлого года компания NVIDIA представила новую GeForce GTX 1070 Ti, ставшую ответом на выход серии AMD Radeon RX VEGA 56, заняв промежуточное положение между GTX 1070 и GTX 1080. Базируется на графическом чипе GP104 с одним деактивированным блоком SM. Доступно 2432 потоковых вычислительных ядра и 152 текстурных блоков. На 25% больше чем у GTX 1070 и на 5% меньше чем у GTX 1080. Еще одним отличием от старшей версии в модельной линейки, стало использование памяти GDDR5 с шиной 256 Бит, объемом 8 Гбайт.

Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream обзор

В рамках «Лаборатории», мы из-за общей сложности с доступностью видеокарт на рынке и взлетевшими ценниками, этот релиз пропустили. На середину февраля ситуация в целом остается сложной, но мы заполним имеющийся пробел изучив Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream (PA-GTX1070Ti Super Jetstream 8G).

Комплектация

Поставляется в коробке с традиционным для этой серии оформлении. На обратной стороне подробно описаны инструменты и фирменные технологии, а также рассмотрена конструкция радиатора охлаждения.

Комплект включает диск с программным обеспечение, переходник питания, наклейку с логотипом, буклет.

Внешний вид

Дизайн Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream не претерпел изменений, мы его уже детально рассматривали во время теста PALIT GeForce GTX 1080 Super JetStream. Это один из самых удачных дизайнов 10 серии из доступных на рынке.

Строгий стиль, сочетается с эффективным отводом тепла от графического ядра. Кстати, она относится еще и к одной из самых тихих.

В оформлении используется сочетание черного матового пластика и металлических пластин. Боковая сторона с зоной подсветкой, цвет которой можно изменить при помощи программного обеспечения.

Поведение подсветки можно привязать к нагрузке на графическое ядро или температуре ядра. Или выбрав цвет в зависимости от подсветки других компонентов.

Обратную сторону закрывает усиливающая пластина. Открытой остается только зона напротив графического процессора.

Питание подается через 8- и 6-контактные разъемы. На обратную сторону выведены три DisplayPort, один DVI-D, один HDMI.

На печатной плате присутствуют точки замера напряжений и предусмотрены возможности увеличения напряжения. Присутствует переключатель версии BIOS.

Длина видеокарты 285 мм, она поместится в большинство доступных корпусов. На материнской плате Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream занимает сразу три слота.

Система охлаждения состоит из двух массивных секций, соединенных медными трубками. Зона контакта с ядром с медным основанием. Осуществляется также контакт с чипами памяти и силовыми элементами.

Система питания восьмифазная, отдельная линия на видеопамяти. Используются чипы памяти Micron.

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Температура в нагрузке

Работает ядро на частоте 1607/8192 МГц, память на частоте 8000 МГц.

TimeSpy

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Разгон

Итоги по Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream

Дополнительно мы изучаем возможности дальнейшего повышения частот ядра и памяти. В режиме BOOST 3.0 с помощью средств мониторинга мы могли зафиксировать частоту 2140 МГц. Память разогнана до частоты 9200 МГц. Температура процессора не превышала 69 градусов.Отбросив вопросы стоимости и доступности, Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream выступает оптимальным вариантом при поиске видеокарты в этой серии. Уровня её быстродействия достаточно для актуальных игр с высокими настройками графики в Full HD и 2K разрешениях. К плюсам тестируемой видеокарты отнесем эффективное и тихое охлаждение, наличие подсветки, строгий дизайн, использование высококачественных компонентов, возможность ручного разгона. Не устроить может высота видеокарты.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".