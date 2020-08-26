Обзор Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP (PA-GTX1650SUPER GP 4G). Тест видеокарты

Не так давно компания Palit пополнила семейство видеокарт GeForce GTX 1650 Super выпустив линейку GamingPro. Она включает две версии: GamingPro и GamingPro OC. Старшую отличают повышенные тактовые частоты в Boost режиме, 1770 МГц против 1725 МГц. Новинки можно будет использовать в компактных корпусах mini-ITX.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 14600 для старшей и 14300 для младшей версий. Продажи уже стартовали.

Упакована в компактную коробку из плотного картона. На обратной стороне приведены основные особенности этого ускорителя. Комплект включает руководство пользователя.

Внешний вид

Видеокарта выполнена в компактном корпусе. Длина кожуха не превышает 17 сантиметров. Его можно рассматривать для установки в mini-ITX корпуса.

Занимает ровно два слота расширения на материнской плате. Ширина не превышает 115 мм.

Кожух выполнен из пластика. Внешний вид строгий и аскетичный. Тут отсутствуют элементы с подсветкой.

За охлаждение отвечает два вентилятора. Скорость вращения регулируется в зависимости от создаваемой нагрузки.

Поддерживается режим полной остановки вентиляторов при температуре ниже 60 градусов.

На панели разъемов у Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP расположены два DisplayPort и один HDMI. Остальная часть стенки представляет собой вентиляционную решетку.

Обратная сторона печатной платы открыта. Усиливающая пластина в конструкции не применяется.

Дополнительное питание подается через 6-пиновый разъем на боковой грани. Для этой видеокарты рекомендуются источники питания от 350W и выше.

Тесты

Температура

Построена на базе ядра TU116-250 из семейства Turing. Работает на частоте 1530 МГц/ 1725 МГц. 4 Гбайт графической памяти GDDR6. 128 битная шина.За время тестов температура ядра не превышала отметку в 62 градуса. Большую часть времени работает в полупассивном режиме, обеспечивая отсутствие шума.

FireStrike Extreme

TimeSpy

3DMark

Тесты в играх Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP

Far Cry New Dawn: Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP vs GeForce GTX 1650 KalmX

Мы проводили тестирование с актуальными версиями драйверов и последними обновлениями в играх. В мониторинге запись велась в разрешении Full HD с Ultra настройками графики.

World of Tanks: Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP vs GeForce GTX 1650 KalmX

Batman AK: Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP vs GeForce GTX 1650 KalmX

Rise of Tomb Raider: Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP vs GeForce GTX 1650 KalmX

Rainbow Six Siege: Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP vs GeForce GTX 1650 KalmX

Metro Exodus: Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP vs GeForce GTX 1650 KalmX

Софт

Игра Metro Exodus для комфортной игры требует снижение качества графики. В Ultra настройках частота неиграбельна.С официального сайта для Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP можно загрузить фирменную утилиту ThunderMaster. Ее интерфейс претерпел заметные улучшения в лучшую сторону. С помощью нее можно будет провести разгон графической памяти и ядра. Настройки можно распределить по шести разным профилям.

Разгон

Дополнительно мы провели разгон по ядру и памяти. Для ядра была получена стабильная частота в режиме Boost на отметке в 2010 МГц и в обычной 1675 МГц.

Память разогнана до 15000 МГц. Температура при этом не выходила за пределы выше 65 градусов.

Итоги по Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP

Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP – компактная видеокарта с эффективной системой охлаждения, обеспечивающая достаточный уровень быстродействия и плавности в современных играх. Она продемонстрировала низкий уровень шума и температуры даже при выходе за пределы заводских частот. Ее владелец сможет получить заметную прибавку по частоте памяти и ядра в режиме разгона.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".