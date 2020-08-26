Обзор Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP (PA-GTX1650SUPER GP 4G). Тест видеокарты

Рекомендованная стоимость составляет 14600 для старшей и 14300 для младшей версий. Продажи уже стартовали.
Комплектация
Упакована в компактную коробку из плотного картона. На обратной стороне приведены основные особенности этого ускорителя. Комплект включает руководство пользователя.
Внешний видВидеокарта выполнена в компактном корпусе. Длина кожуха не превышает 17 сантиметров. Его можно рассматривать для установки в mini-ITX корпуса.
Занимает ровно два слота расширения на материнской плате. Ширина не превышает 115 мм.
Кожух выполнен из пластика. Внешний вид строгий и аскетичный. Тут отсутствуют элементы с подсветкой.
За охлаждение отвечает два вентилятора. Скорость вращения регулируется в зависимости от создаваемой нагрузки.
Поддерживается режим полной остановки вентиляторов при температуре ниже 60 градусов.
На панели разъемов у Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP расположены два DisplayPort и один HDMI. Остальная часть стенки представляет собой вентиляционную решетку.
Обратная сторона печатной платы открыта. Усиливающая пластина в конструкции не применяется.
Дополнительное питание подается через 6-пиновый разъем на боковой грани. Для этой видеокарты рекомендуются источники питания от 350W и выше.
Построена на базе ядра TU116-250 из семейства Turing. Работает на частоте 1530 МГц/ 1725 МГц. 4 Гбайт графической памяти GDDR6. 128 битная шина.
ТестыЗа время тестов температура ядра не превышала отметку в 62 градуса. Большую часть времени работает в полупассивном режиме, обеспечивая отсутствие шума.
Температура
FireStrike Extreme
TimeSpy
3DMark
Тесты в играх Palit GeForce GTX 1650 SUPER GPМы проводили тестирование с актуальными версиями драйверов и последними обновлениями в играх. В мониторинге запись велась в разрешении Full HD с Ultra настройками графики.
Far Cry New Dawn: Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP vs GeForce GTX 1650 KalmX
World of Tanks: Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP vs GeForce GTX 1650 KalmX
Batman AK: Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP vs GeForce GTX 1650 KalmX
Rise of Tomb Raider: Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP vs GeForce GTX 1650 KalmX
Rainbow Six Siege: Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP vs GeForce GTX 1650 KalmX
Metro Exodus: Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP vs GeForce GTX 1650 KalmXИгра Metro Exodus для комфортной игры требует снижение качества графики. В Ultra настройках частота неиграбельна.
СофтС официального сайта для Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP можно загрузить фирменную утилиту ThunderMaster. Ее интерфейс претерпел заметные улучшения в лучшую сторону. С помощью нее можно будет провести разгон графической памяти и ядра. Настройки можно распределить по шести разным профилям.
Разгон
Дополнительно мы провели разгон по ядру и памяти. Для ядра была получена стабильная частота в режиме Boost на отметке в 2010 МГц и в обычной 1675 МГц.
Память разогнана до 15000 МГц. Температура при этом не выходила за пределы выше 65 градусов.
Итоги по Palit GeForce GTX 1650 SUPER GPPalit GeForce GTX 1650 SUPER GP – компактная видеокарта с эффективной системой охлаждения, обеспечивающая достаточный уровень быстродействия и плавности в современных играх. Она продемонстрировала низкий уровень шума и температуры даже при выходе за пределы заводских частот. Ее владелец сможет получить заметную прибавку по частоте памяти и ядра в режиме разгона.
Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".