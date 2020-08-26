Обзор Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP (PA-GTX1650SUPER GP 4G). Тест видеокарты

Не так давно компания Palit пополнила семейство видеокарт GeForce GTX 1650 Super выпустив линейку GamingPro. Она включает две версии: GamingPro и GamingPro OC. Старшую отличают повышенные тактовые частоты в Boost режиме, 1770 МГц против 1725 МГц. Новинки можно будет использовать в компактных корпусах mini-ITX.

Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP

Рекомендованная стоимость составляет 14600 для старшей и 14300 для младшей версий. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP

Упакована в компактную коробку из плотного картона. На обратной стороне приведены основные особенности этого ускорителя. Комплект включает руководство пользователя.

Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP

Внешний вид

Видеокарта выполнена в компактном корпусе. Длина кожуха не превышает 17 сантиметров. Его можно рассматривать для установки в mini-ITX корпуса.

Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP

Занимает ровно два слота расширения на материнской плате. Ширина не превышает 115 мм.

Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP

Кожух выполнен из пластика. Внешний вид строгий и аскетичный. Тут отсутствуют элементы с подсветкой.

Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP

За охлаждение отвечает два вентилятора. Скорость вращения регулируется в зависимости от создаваемой нагрузки.

Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP

Поддерживается режим полной остановки вентиляторов при температуре ниже 60 градусов.

Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP

На панели разъемов у Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP расположены два DisplayPort и один HDMI. Остальная часть стенки представляет собой вентиляционную решетку.

Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP

Обратная сторона печатной платы открыта. Усиливающая пластина в конструкции не применяется.

Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP

Дополнительное питание подается через 6-пиновый разъем на боковой грани. Для этой видеокарты рекомендуются источники питания от 350W и выше.

Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP

Построена на базе ядра TU116-250 из семейства Turing. Работает на частоте 1530 МГц/ 1725 МГц. 4 Гбайт графической памяти GDDR6. 128 битная шина.

Тесты

За время тестов температура ядра не превышала отметку в 62 градуса. Большую часть времени работает в полупассивном режиме, обеспечивая отсутствие шума.

Температура

Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP

FireStrike Extreme

Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP

TimeSpy

Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP

3DMark

Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP

Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP

Тесты в играх Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP

Мы проводили тестирование с актуальными версиями драйверов и последними обновлениями в играх. В мониторинге запись велась в разрешении Full HD с Ultra настройками графики.

Far Cry New Dawn: Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP vs GeForce GTX 1650 KalmX

World of Tanks: Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP vs GeForce GTX 1650 KalmX

Batman AK: Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP vs GeForce GTX 1650 KalmX

Rise of Tomb Raider: Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP vs GeForce GTX 1650 KalmX

Rainbow Six Siege: Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP vs GeForce GTX 1650 KalmX

Metro Exodus: Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP vs GeForce GTX 1650 KalmX

Игра Metro Exodus для комфортной игры требует снижение качества графики. В Ultra настройках частота неиграбельна.

Софт

С официального сайта для Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP можно загрузить фирменную утилиту ThunderMaster. Ее интерфейс претерпел заметные улучшения в лучшую сторону. С помощью нее можно будет провести разгон графической памяти и ядра. Настройки можно распределить по шести разным профилям.

Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP

Разгон

Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP

Дополнительно мы провели разгон по ядру и памяти. Для ядра была получена стабильная частота в режиме Boost на отметке в 2010 МГц и в обычной 1675 МГц.

Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP

Память разогнана до 15000 МГц. Температура при этом не выходила за пределы выше 65 градусов.

Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP

Итоги по Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP

Золото. Выбор редакции MegaObzorPalit GeForce GTX 1650 SUPER GP – компактная видеокарта с эффективной системой охлаждения, обеспечивающая достаточный уровень быстродействия и плавности в современных играх. Она продемонстрировала низкий уровень шума и температуры даже при выходе за пределы заводских частот. Ее владелец сможет получить заметную прибавку по частоте памяти и ядра в режиме разгона.
Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP
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