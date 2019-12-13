Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC (NE6165SS18G1-166F)

2019-12-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC; [318]
Не так давно мы провели тестирование Palit GeForce GTX 1660 SUPER, сегодня рассмотрим еще одну «супер» видеокарту Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC. Она заняла младшую позицию в семействе Turing предложив при невысокой стоимости уровень хороший уровень быстродействия. На рынке она заменяет народную GTX 1660, успешно конкурируя с такими решениями как AMD Radeon RX 580.

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

В основе используется ядро TU116, выполненное по 16 нм техпроцессу. 6600 млн транзисторов. 1280 шейдерных ALU, 32 ROP и 80 блоков текстур. Используется 4 Гбайт графической памяти GDDR6 с 128-битной шиной. Отдельно стоит упомянуть встроенный мультимедийный ASIC. Это должно отразиться на скорости кодирования HEVC и возможностям стриминга в высоком качестве. К моменту публикации видеокарту уже можно приобрести в российских магазинах. Как можно убедиться по представленной ниже таблице, разница в стоимости с обычной GTX 1650 небольшая, при этом прирост по быстродействию заметен.

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC обзор

Комплектация

Поставляется видеокарта в компактной коробке с традиционным для Palit оформлением. Комплект включает только техническую документацию.

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

Внешний вид

Как и все видеокарты этой серии. Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC можно рассматривать для установки в компактные корпуса.

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

Но несмотря на габариты, как можно догадаться по названию, это решение с заводским разгоном. Частота процессора повышена с 1725 МГц до 1770 МГц. При этом сохранили TDP на уровне 100 Вт.

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

Дополнительное питание подается через 6-контактны разъем на боковой грани. На панели разъемов доступны DisplayPort, HDMI и DVI-D.

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

За охлаждение отвечает одновентиляторный кулер с пластиковым кожухом. Общие габариты составляют 168 на 122 мм.

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

Под кожухом расположен цельный алюминиевый радиатор с контактной площадкой. В конструкции не предусмотрены медные трубки. Обдувает 100 мм вентилятор.

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

В этом решении используется печатная плата с собственным дизайном.

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

Тесты

Температура

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

Шум

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

FireStrike Ultra

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

TimeSpy

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

BattleField 5

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

The Witcher 3

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

Gears of War 5

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

FarCry New Dawn

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

Metro Exodus

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

Итоги по Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

Золото. Выбор редакции MegaObzorPalit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC одна из самых доступных видеокарт в семействе GTX 1650 Super. Будет интересна для установки в корпуса с ограниченным внутренним пространством. Одновентиляторная система охлаждения продемонстрировала низкие рабочие температуры. Для видеокарты начального уровня она предлагает хороший уровень быстродействия в играх при разрешении Full HD, успешно конкурируя AMD Radeon RX 580.
Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC
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