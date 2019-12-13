Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC (NE6165SS18G1-166F)

Не так давно мы провели тестирование Palit GeForce GTX 1660 SUPER, сегодня рассмотрим еще одну «супер» видеокарту Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC. Она заняла младшую позицию в семействе Turing предложив при невысокой стоимости уровень хороший уровень быстродействия. На рынке она заменяет народную GTX 1660, успешно конкурируя с такими решениями как AMD Radeon RX 580.

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC обзор

В основе используется ядро TU116, выполненное по 16 нм техпроцессу. 6600 млн транзисторов. 1280 шейдерных ALU, 32 ROP и 80 блоков текстур. Используется 4 Гбайт графической памяти GDDR6 с 128-битной шиной. Отдельно стоит упомянуть встроенный мультимедийный ASIC. Это должно отразиться на скорости кодирования HEVC и возможностям стриминга в высоком качестве. К моменту публикации видеокарту уже можно приобрести в российских магазинах. Как можно убедиться по представленной ниже таблице, разница в стоимости с обычной GTX 1650 небольшая, при этом прирост по быстродействию заметен.

Комплектация

Поставляется видеокарта в компактной коробке с традиционным для Palit оформлением. Комплект включает только техническую документацию.

Внешний вид

Как и все видеокарты этой серии. Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC можно рассматривать для установки в компактные корпуса.

Но несмотря на габариты, как можно догадаться по названию, это решение с заводским разгоном. Частота процессора повышена с 1725 МГц до 1770 МГц. При этом сохранили TDP на уровне 100 Вт.

Дополнительное питание подается через 6-контактны разъем на боковой грани. На панели разъемов доступны DisplayPort, HDMI и DVI-D.

За охлаждение отвечает одновентиляторный кулер с пластиковым кожухом. Общие габариты составляют 168 на 122 мм.

Под кожухом расположен цельный алюминиевый радиатор с контактной площадкой. В конструкции не предусмотрены медные трубки. Обдувает 100 мм вентилятор.

В этом решении используется печатная плата с собственным дизайном.

Тесты

Температура

Шум

FireStrike Ultra

TimeSpy

BattleField 5

The Witcher 3

Gears of War 5

FarCry New Dawn

Metro Exodus

Итоги по Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC одна из самых доступных видеокарт в семействе GTX 1650 Super. Будет интересна для установки в корпуса с ограниченным внутренним пространством. Одновентиляторная система охлаждения продемонстрировала низкие рабочие температуры. Для видеокарты начального уровня она предлагает хороший уровень быстродействия в играх при разрешении Full HD, успешно конкурируя AMD Radeon RX 580.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".