Обзор Palit GeForce GTX 1660 SUPER GamingPro OC (NE6266SS18J9-1160A). Народная видеокарта

Сегодня состоялся официальный анонс видеокарт серий GeForce GTX 1660 SUPER и GTX 1650 SUPER, основанных на архитектуре NVIDIA Turing. У нас наибольший интерес представляет GeForce GTX 1660 SUPER, как уверяет производитель, она быстрее на 20% чем GTX1660 и в 1.5 раза быстрее чем GTX 1060 6 ГБ. При этом её стоимость ниже отметки в 20000 рублей, позволяя отнести её к «народной» видеокарте.

Комплектация

У Palit доступно четыре модификации: GeForce GTX 1660 SUPER GamingPro OC – 18400 руб., GeForce GTX 1660 SUPER GamingPro - 17900 руб., GeForce GTX 1660 SUPER StormX OC – 17900 руб., GeForce GTX 1660 SUPER StormX - 17500 руб.Поставляется Palit GeForce GTX 1660 SUPER GamingPro OC в коробке с традиционным оформлением. В комплекте покупатель получает руководство пользователя.

Внешний вид

Ориентированы видеокарты этой серии на Full HD и 2К разрешение. Используется новая память GDDR6 с пропускной способностью 14 Гбит/с.

В ней используются такие преимущества архитектуры Turing. Также стоит отдельно отметить оптимизации, обеспечивающие эффективное проведение трансляций на сервисы Twitch и Mixer, применяя Turing Encoder.

Ядро содержит 1408 CUDA-ядер. Работает на частоте 1530 МГц и 1785 МГц в режиме GPU Boost. Заявленный уровень энергопотребления 125 Ватт.

Palit GeForce GTX 1660 SUPER GamingPro OC получила двухвентиляторное охлаждение. Кожух выполнен из черного пластика с рифлёным рисунком.

С обратной стороны усиливающая пластина. Тут она не участвует в отводе тепла. Это пластик, скорее несет только декоративную функцию.

На боковой грани вставка с логотипом GeForce GTX, периметр которой подсвечивается белой светодиодной подсветкой.

Дополнительное питание подается через 8-пиновый разъем на боковой грани. Для вывода изображения доступны один DVI, HDMI и DVI-D.

Печатная плата с эталонным дизайном. Состоит из сборок DrMOS в восьми фазах. Две фазы на видеопамять и четыре на графический процессор.

Тесты

Система охлаждения состоит из алюминиевого радиатора с двумя медными тепловыми трубками. Контакт с процессором осуществляется через массивную алюминиевую пластину с термоинтерфейсом.

Температура

Температура в закрытом корпусе не поднималась выше 68 градусов

3DMark

TimeSpy

NightRaid

Firestrike Extreme

World of Tanks

Shadow of War

Tomb Raider

Batman Arkham Knight

Итоги по Palit GeForce GTX 1660 SUPER GamingPro OC

По сочетанию уровня быстродействия и стоимости Palit GeForce GTX 1660 SUPER GamingPro OC является лучшим вариантом для игры в Full HD и 2К-разрешениях. Обеспечивая высокий framerate в современных играх. Эффективная система охлаждения, заводской разгон, низкий уровень шума. Отличный вариант для тех, кто все еще раздумывает о проведении апгрейда.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".