Обзор Palit GeForce RTX 2070 GameRock Premium (NE62070H20P2-1061G). Сравнение с 10 серией

Вслед за изучением NVIDIA GeForce RTX 2080, мы детально рассмотрим Palit GeForce RTX 2070 GameRock Premium, сравнив с GTX 1070, GTX 1080 и GTX 1080 Ti. Это трехслотовая видеокарта с RGB-подсветкой и усиливающей пластиной. Проведен заводской разгон до 1815 МГц. Частота памяти оставлена на рекомендованном уровне – 1750 МГц.

Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream обзор

Новинка основана на архитектуре Turing. Установлен графический процессор TU106. К моменту публикации эту видеокарту уже можно приобрести в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с нанесенным названием линейки и общими техническими данными. Комплект включает диск с программным обеспечением и краткую инструкцию.

Внешний вид

По сравнению с прошлым поколением GameRock, система охлаждения претерпела заметные изменения. Используется строгая цветовая гамма.

У Palit GeForce RTX 2070 GameRock Premium подсвечивается центральный элемент, разделяющий зону между двумя вентиляторами. При обычном размещении в корпусе эта подсветка остается скрытой от глаз пользователя.

Цвет меняется в зависимости от температуры графического ядра. Зеленый – ниже 50 градусов, синий – от 50 до 80 градусов, оранжевый – выше 80 градусов. За время тестов мы видели только зеленый и синий.

Занимает три слота на материнской плате. Ширина и длина составляют 292 на 130 мм.

На боковой грани расположена группа из 6 и 8-пинового разъемов для подачи дополнительного питания. Рекомендованные системные требования по питанию 550W.

В конструкции кожуха сочетается пластиковое основание и металлические накладки. На боковой грани красуется название серии.

Обратная сторона защищена металлической пластиной с нанесенным схематичным рисунком.

Главной частью охлаждения Palit GeForce RTX 2070 GameRock Premium выступают два массивных радиатора, соединенные медными трубками. Центральная часть пластина.

Вентиляторы с лопастями TurboFan Blade 2.0. Повысилась эффективность обдува и снизился уровень шума.

При переключении на BIOS 2 активируется режим с выключением вентилятора при температуре ниже 50 градусов.

Начинка

На задней панели выведены USB Type-C, три DisplayPort и один HDMI. Остальная часть решетка в виде сот.

Тесты Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream

3D Mark 11 Extreme

TimeSpy

Night Raid

FireStrike Ultra

FireStrike Extreme

PCMARK 10

FarCry 5

Deus Ex: Mankind Divided

Shadow of War

Battlefield 1

Battlefield V

Разгон

Итоги по Palit GeForce RTX 2070 GameRock Premium

Дополнительно к заводскому разгону Palit GeForce RTX 2070 GameRock Premium процессора с частотой 1815 МГц нам удалось получить стабильные 1902 МГц. При этом максимальная температура так и не поднималась выше 80 градусов. В целом же видеокарта эта хороша и с учетом заводского разгона.Установленная система охлаждения в Palit GeForce RTX 2070 GameRock Premium продемонстрировала высокую эффективность и низкий уровень шума. Проведенный заводской разгон даст дополнительные кадры в сравнении с референсными решениями. Не устроить могут расположение подсветки и трехслотовое охлаждение. Но эти минусы весьма условны.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".