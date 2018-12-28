Обзор Palit GeForce RTX 2070 GameRock Premium (NE62070H20P2-1061G). Сравнение с 10 серией

2018-12-28, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Palit GeForce RTX 2070 GameRock Premium; [358]
Вслед за изучением NVIDIA GeForce RTX 2080, мы детально рассмотрим Palit GeForce RTX 2070 GameRock Premium, сравнив с GTX 1070, GTX 1080 и GTX 1080 Ti. Это трехслотовая видеокарта с RGB-подсветкой и усиливающей пластиной. Проведен заводской разгон до 1815 МГц. Частота памяти оставлена на рекомендованном уровне – 1750 МГц.

Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream

Новинка основана на архитектуре Turing. Установлен графический процессор TU106. К моменту публикации эту видеокарту уже можно приобрести в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с нанесенным названием линейки и общими техническими данными. Комплект включает диск с программным обеспечением и краткую инструкцию.

Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream

Внешний вид

По сравнению с прошлым поколением GameRock, система охлаждения претерпела заметные изменения. Используется строгая цветовая гамма.

Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream

У Palit GeForce RTX 2070 GameRock Premium подсвечивается центральный элемент, разделяющий зону между двумя вентиляторами. При обычном размещении в корпусе эта подсветка остается скрытой от глаз пользователя.

Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream

Цвет меняется в зависимости от температуры графического ядра. Зеленый – ниже 50 градусов, синий – от 50 до 80 градусов, оранжевый – выше 80 градусов. За время тестов мы видели только зеленый и синий.

Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream

Занимает три слота на материнской плате. Ширина и длина составляют 292 на 130 мм.

Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream

На боковой грани расположена группа из 6 и 8-пинового разъемов для подачи дополнительного питания. Рекомендованные системные требования по питанию 550W.

Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream

В конструкции кожуха сочетается пластиковое основание и металлические накладки. На боковой грани красуется название серии.

Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream

Обратная сторона защищена металлической пластиной с нанесенным схематичным рисунком.

Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream

Главной частью охлаждения Palit GeForce RTX 2070 GameRock Premium выступают два массивных радиатора, соединенные медными трубками. Центральная часть пластина.

Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream

Вентиляторы с лопастями TurboFan Blade 2.0. Повысилась эффективность обдува и снизился уровень шума.

Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream

При переключении на BIOS 2 активируется режим с выключением вентилятора при температуре ниже 50 градусов.

Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream

На задней панели выведены USB Type-C, три DisplayPort и один HDMI. Остальная часть решетка в виде сот.

Начинка

Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream

Тесты Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream

3D Mark 11 Extreme

Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream

TimeSpy

Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream

Night Raid

Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream

FireStrike Ultra

Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream

FireStrike Extreme

Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream

PCMARK 10

Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream

FarCry 5

Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream

Deus Ex: Mankind Divided

Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream

Shadow of War

Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream

Battlefield 1

Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream

Battlefield V

Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream

Разгон

Дополнительно к заводскому разгону Palit GeForce RTX 2070 GameRock Premium процессора с частотой 1815 МГц нам удалось получить стабильные 1902 МГц. При этом максимальная температура так и не поднималась выше 80 градусов. В целом же видеокарта эта хороша и с учетом заводского разгона.

Итоги по Palit GeForce RTX 2070 GameRock Premium

Золото. Выбор редакции MegaObzorУстановленная система охлаждения в Palit GeForce RTX 2070 GameRock Premium продемонстрировала высокую эффективность и низкий уровень шума. Проведенный заводской разгон даст дополнительные кадры в сравнении с референсными решениями. Не устроить могут расположение подсветки и трехслотовое охлаждение. Но эти минусы весьма условны.
Palit GeForce RTX 2070 GameRock Premium получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор Palit GeForce RTX 2070 GameRock Premium (NE62070H20P2-1061G). Сравнение с 10 сериейОбзор Palit GeForce RTX 2070 GameRock Premium (NE62070H20P2-1061G). Сравнение с 10 серией
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