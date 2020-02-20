Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 SUPER GameRock (NE6208S020P2-1040G)

С видеокартами GeForce SUPER мы уже знакомились на примере GTX 1650 SUPER, GTX 1660 SUPER, RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER. Сегодня в центре внимания будет старшая Palit GeForce RTX 2080 SUPER GameRock. Напомним, в модельной линейке она заменила модель GeForce RTX 2080. Используется в основе 12-нм кристалл TU104 с 3072 ядрами CUDA. Была увеличена частота графического ядра и скорость памяти GDDR6.

Palit GeForce RTX 2080 SUPER GameRock обзор

Из особенностей также стоит отметить 8 Гбайт памяти с 256-битной шиной. Предлагается 192 текстурных блока, 64 растровых, 48 ядер трассировки лучей и 384 тензорных ядра. Видеокарта находится в широком доступе в российских магазинах, мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Как и ранее, производитель предлагает эффективное охлаждение и заводской разгон ниже большинства конкурентов.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с традиционным для этого производителя оформлением. Внутреннее пространство коробки заполнено вспененным материалом. Комплект включает руководство пользователя, переходник питания. Предоставляется трехлетняя гарантия.

Внешний вид

С системой охлаждения мы уже знакомились детально на примере Palit GeForce RTX 2070 SUPER GameRock. Здесь также используется двухвентиляторное охлаждение.

На текущий момент производитель предлагает два варианта цветового оформления: классическое черное и белоснежное.

Palit GeForce RTX 2080 SUPER GameRock на материнской плате перекрывает 3 слота и 2 слота расширения на корпусе. Общие габариты составляют 292х130х60 мм.

На внутренней стороне находится усиливающая пластина с нанесенным логотипом серии и схематичным рисунком. Здесь же нанесены наклейки с техническими данными.

Дополнительное питание подается черед два 8-пиновых разъема на боковой грани. Ожидаемо в сравнении с RTX 2080 выросло энергопотребление.

На боковой грани вставки с логотипом GeForce и названием серии. Основа кожуха системы охлаждения выполнена из черного матового пластика.

Основная сторона по внешнему виду напоминает филина. Центральная часть с подсвечиваемыми элементами. При обычном горизонтальном размещении в корпусе будет скрыта от обзора. Но с учетом увеличения количества корпусов, поддерживающих вертикальную установку даже в недорогом сегменте, будет актуально.

На панели разъемов выведены USB Type-C, HDMI, три DisplayPort. От DVI-D отказались.

Тесты

Температура

Система охлаждения выполнена из двух массивных алюминиевых радиаторов с 8 мм медными тепловыми трубками. Под системой охлаждения скрывается печатная плата черного цвета. Используются чипы памяти Samsung стандарта GDDR6. Частота повышена до 15500 МГц. Шина 256 бит. Задействована подсистема питания со схемой 10+2.

Шум

FireStrike Ultra

TimeSpy

BattleField 5

The Witcher 3

Gears of War 5

FarCry New Dawn

Metro Exodus

Итоги по Palit GeForce RTX 2080 SUPER GameRock

Palit GeForce RTX 2080 SUPER GameRock – это путь в комфортный гейминг в разрешении 4К. Эффективная система охлаждения, набор разъемов, низкие рабочие температуры и уровень шума, привлекательный внешний вид кожуха и подсвечиваемые элементы, трехлетняя гарантия. Придраться можно к отсутствию DVI-D.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".