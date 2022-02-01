Обзор Palit GeForce RTX 3060 StormX (NE63060019K9-190AF). Видеокарта для ультракомпактных корпусов

Тестируемую сегодня видеокарту Palit GeForce RTX 3060 StormX можно использовать для игровой сборки, сопоставимой по габаритам с игровыми консолями. При этом фремрейт в играх будет выше, как и возможности детального управления параметрами отображения. Мы ее использовали для сборки в нескольких miniITX корпусах и сегодня готовы поделится опытом эксплуатации, а также результатами тестирования.

Комплектация

Упакована в компактную коробку с минималистичным оформлением. Комплект включает только саму видеокарту.

Palit GeForce RTX 3060 StormX обзор

Внешний вид

Длина корпуса 17 сантиметров. Позволяет устанавливать ее даже в ограниченных пространствах.

Занимает два слота на материнской плате, не выступая за пределы заглушки панели портов ввода.

За охлаждение отвечает один 100 мм вентилятор. Установлен кожух из пластика черного цвета.

Из упрощений отсутствует усиливающая пластина с обратной стороны, хотя при таких габаритах и теплопакете это заметно не влияет на стабильность работы.

Односекционный радиатор с металлическими ребрами. Сразу три медные никелированные трубки. Большая по площади контактная пластина, через термоинтерфейсы осуществляя контакт с чипами памяти и графическим ядром.

Дополнительное питание подается через 8-пиновый разъем. Уровень TDP у нее составляет 170 Вт. Рекомендован источник питания мощностью от 550 Вт.

Построена Palit GeForce RTX 3060 StormX на базе ядра GA106, выполненного по 8нм техпроцессу и работающий на частоте. Доступны 12 Гбайт графической памяти типа GDDR6 с 192 битной шиной.

Тесты

Нагрев в Geeks3D

На панели портов вывода у нее выведены три DisplayPort и один HDMI.Тестирование велось с процессором Intel Core i5-12600K и 32 Гбайт оперативной памяти Kingston FURY Beast DDR5-4800.

3DMark 11

Port Royal

Night Raid

Time Spy

Fire Strike Extreme

DirectX Raytracing

NVIDIA DLSS/h4>

Sampler Feedback

PCMARK

Тесты в играх

Far Cry 6: FHD и QHD. Palit GeForce RTX 3060 StormX

Tom Clancy's Rainbow Six Siege: Palit GeForce RTX 3060 StormX

Shadow of the Tomb Raider: FHD и QHD. Palit GeForce RTX 3060 StormX

Red Dead Redemption 2: FHD и QHD. Palit GeForce RTX 3060 StormX

Софт

Тестирование видеокарты велось в разрешениях 1440p и 1080p. Выставлялись максимально доступные настройки по качеству графики и дополнительным параметрам.

Итоги

Palit GeForce RTX 3060 StormX – компактная видеокарта, не уступающая по уровню быстродействия в играх и продемонстрировавшая высокую эффективность отвода тепла в условиях ограниченных габаритов. Правильный выбор для сборки в ультракомпактных корпусах. В целом же у пользователей есть сложившиеся стереотипы, связанные с эфемерной связью между количеством вентиляторов и надежностью, как показала практика эти опасения не имеют связи с реальными параметрами работы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".