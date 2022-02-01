Обзор Palit GeForce RTX 3060 StormX (NE63060019K9-190AF). Видеокарта для ультракомпактных корпусов

Тестируемую сегодня видеокарту Palit GeForce RTX 3060 StormX можно использовать для игровой сборки, сопоставимой по габаритам с игровыми консолями. При этом фремрейт в играх будет выше, как и возможности детального управления параметрами отображения. Мы ее использовали для сборки в нескольких miniITX корпусах и сегодня готовы поделится опытом эксплуатации, а также результатами тестирования.

Palit GeForce RTX 3060 StormX

Комплектация

Упакована в компактную коробку с минималистичным оформлением. Комплект включает только саму видеокарту.

Palit GeForce RTX 3060 StormX

Palit GeForce RTX 3060 StormX обзор

Внешний вид

Длина корпуса 17 сантиметров. Позволяет устанавливать ее даже в ограниченных пространствах.

Palit GeForce RTX 3060 StormX

Занимает два слота на материнской плате, не выступая за пределы заглушки панели портов ввода.

Palit GeForce RTX 3060 StormX

За охлаждение отвечает один 100 мм вентилятор. Установлен кожух из пластика черного цвета.

Palit GeForce RTX 3060 StormX

Из упрощений отсутствует усиливающая пластина с обратной стороны, хотя при таких габаритах и теплопакете это заметно не влияет на стабильность работы.

Palit GeForce RTX 3060 StormX

Односекционный радиатор с металлическими ребрами. Сразу три медные никелированные трубки. Большая по площади контактная пластина, через термоинтерфейсы осуществляя контакт с чипами памяти и графическим ядром.

Palit GeForce RTX 3060 StormX

Дополнительное питание подается через 8-пиновый разъем. Уровень TDP у нее составляет 170 Вт. Рекомендован источник питания мощностью от 550 Вт.

Palit GeForce RTX 3060 StormX

Построена Palit GeForce RTX 3060 StormX на базе ядра GA106, выполненного по 8нм техпроцессу и работающий на частоте. Доступны 12 Гбайт графической памяти типа GDDR6 с 192 битной шиной.

Palit GeForce RTX 3060 StormX

На панели портов вывода у нее выведены три DisplayPort и один HDMI.

Тесты

Тестирование велось с процессором Intel Core i5-12600K и 32 Гбайт оперативной памяти Kingston FURY Beast DDR5-4800.

Нагрев в Geeks3D

Palit GeForce RTX 3060 StormX

3DMark 11

Palit GeForce RTX 3060 StormX

Port Royal

Palit GeForce RTX 3060 StormX

Night Raid

Palit GeForce RTX 3060 StormX

Time Spy

Palit GeForce RTX 3060 StormX

Fire Strike Extreme

Palit GeForce RTX 3060 StormX

DirectX Raytracing

Palit GeForce RTX 3060 StormX

NVIDIA DLSS/h4>

Palit GeForce RTX 3060 StormX

Sampler Feedback

Palit GeForce RTX 3060 StormX

PCMARK

Palit GeForce RTX 3060 StormX

Тесты в играх

Тестирование видеокарты велось в разрешениях 1440p и 1080p. Выставлялись максимально доступные настройки по качеству графики и дополнительным параметрам.

Far Cry 6: FHD и QHD. Palit GeForce RTX 3060 StormX

Tom Clancy's Rainbow Six Siege: Palit GeForce RTX 3060 StormX

Shadow of the Tomb Raider: FHD и QHD. Palit GeForce RTX 3060 StormX

Red Dead Redemption 2: FHD и QHD. Palit GeForce RTX 3060 StormX

Софт

Palit GeForce RTX 3060 StormX

Palit GeForce RTX 3060 StormX

Palit GeForce RTX 3060 StormX

Palit GeForce RTX 3060 StormX

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPalit GeForce RTX 3060 StormX – компактная видеокарта, не уступающая по уровню быстродействия в играх и продемонстрировавшая высокую эффективность отвода тепла в условиях ограниченных габаритов. Правильный выбор для сборки в ультракомпактных корпусах. В целом же у пользователей есть сложившиеся стереотипы, связанные с эфемерной связью между количеством вентиляторов и надежностью, как показала практика эти опасения не имеют связи с реальными параметрами работы.
Palit GeForce RTX 3060 StormX получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Palit GeForce RTX 3060 StormX
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