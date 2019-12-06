Обзор Patriot Memory Viper V730. Механическая клавиатура с подставкой

2019-12-06, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Patriot Memory Viper V730; [230]
Сегодня в центре внимания будет игровая клавиатура Patriot Memory Viper V730, оснащенная переключателями Kailh Brown. Тихий ход и точное срабатывание с высоким ресурсом службы. Полноразмерный корпус с подставкой под запястья, красная подсветка с эффектами. У нее также есть версия с многоцветной подсветкой со схожим исполнением.

Patriot Memory Viper V730

Продажи клавиатуры уже стартовали.

Patriot Memory Viper V730 обзор

Комплектация

Поставляется в массивной коробке из плотного картона с подробной информацией по характеристикам. Комплект включает наклейки с логотипом и руководство пользователя.

Patriot Memory Viper V730

Внешний вид

Верхняя пластина представляет собой цельный лист металла. Материал не только практичный, но и жесткий.

Patriot Memory Viper V730

В верхней части выступ с фигурными вырезами. Сам внешний вид четко позиционирует игровую направленность этой клавиатуры.

Patriot Memory Viper V730

Внутренняя часть корпуса Patriot Memory Viper V730 из черного матового пластика. Сборка проведена качественно. Он не прогибается при нажатии на клавиши.

Patriot Memory Viper V730

В нижней части пластиковая подставка под запястья. Матовое покрытие предотвращает скольжение и не подвержено загрязнению следами пальцев.

Patriot Memory Viper V730

Символы на клавиши нанесены методом лазерной гравировки. Центральная часть углублена.

Patriot Memory Viper V730

Красная светодиодная подсветка. Из-за особенностей расположения светодиода, яркость у кириллических символов меньше.

Patriot Memory Viper V730

Комбинациями клавиш с зажатой кнопкой FN можно переключать эффекты, изменять яркость и скорость эффекта. Для упрощения соответствующая наглядная маркировка нанесена на клавиши.

Patriot Memory Viper V730

На основании помимо резиновых ножек, есть откидные для изменения угла расположения рабочей плоскости. Стоит на рабочем столе устойчиво.

Patriot Memory Viper V730

Кабель подключения с тканевой оплеткой. Ферритовая защита. Место выхода кабеля усилено и защищено от перегибов.

Patriot Memory Viper V730

Тесты

Клавиатура Patriot Memory Viper V730 не поддерживает программного обеспечения. Работает сразу после подключения, не требуя установки пакета драйверов. Управлять воспроизведением музыки и подсветкой пользователь сможет с помощью комбинаций клавиш.

Patriot Memory Viper V730

Используемые тут переключатели Kailh Brown отличаются тихим ходом. Усилие 45G. При полном срабатывании тактильный щелчок. Мы за время тестов использовали ее не только для игр, но и набора больших объемов текста. Форма у нее удобная, есть широкая подставка для расположения рук без излишней нагрузки на суставы.

Patriot Memory Viper V730

Подсветка с набором эффектов под игры определенных жанров. Не забыли про возможность ее полного отключения. В ходе эксплуатации не раздражает.

Итоги по Patriot Memory Viper V730

Patriot Memory Viper V730 – механическая клавиатура с прочным корпусом, надежными и тихими переключателями и выверенной эргономикой. Одним из ключевых преимуществ является низкая стоимость, позволяющая успешно конкурировать с мембранными клавиатурами старшего ценового сегмента. Рекомендовать можно в качестве универсального решения под игры и работу.

Комментарии и отзывы Patriot Memory Viper V730
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Обзор Patriot Memory Viper V730. Механическая клавиатура с подставкойОбзор Patriot Memory Viper V730. Механическая клавиатура с подставкой
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