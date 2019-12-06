Обзор Patriot Memory Viper V730. Механическая клавиатура с подставкой

Сегодня в центре внимания будет игровая клавиатура Patriot Memory Viper V730, оснащенная переключателями Kailh Brown. Тихий ход и точное срабатывание с высоким ресурсом службы. Полноразмерный корпус с подставкой под запястья, красная подсветка с эффектами. У нее также есть версия с многоцветной подсветкой со схожим исполнением.

Patriot Memory Viper V730 обзор

Продажи клавиатуры уже стартовали.

Комплектация

Поставляется в массивной коробке из плотного картона с подробной информацией по характеристикам. Комплект включает наклейки с логотипом и руководство пользователя.

Внешний вид

Верхняя пластина представляет собой цельный лист металла. Материал не только практичный, но и жесткий.

В верхней части выступ с фигурными вырезами. Сам внешний вид четко позиционирует игровую направленность этой клавиатуры.

Внутренняя часть корпуса Patriot Memory Viper V730 из черного матового пластика. Сборка проведена качественно. Он не прогибается при нажатии на клавиши.

В нижней части пластиковая подставка под запястья. Матовое покрытие предотвращает скольжение и не подвержено загрязнению следами пальцев.

Символы на клавиши нанесены методом лазерной гравировки. Центральная часть углублена.

Красная светодиодная подсветка. Из-за особенностей расположения светодиода, яркость у кириллических символов меньше.

Комбинациями клавиш с зажатой кнопкой FN можно переключать эффекты, изменять яркость и скорость эффекта. Для упрощения соответствующая наглядная маркировка нанесена на клавиши.

На основании помимо резиновых ножек, есть откидные для изменения угла расположения рабочей плоскости. Стоит на рабочем столе устойчиво.

Кабель подключения с тканевой оплеткой. Ферритовая защита. Место выхода кабеля усилено и защищено от перегибов.

Тесты

Клавиатура Patriot Memory Viper V730 не поддерживает программного обеспечения. Работает сразу после подключения, не требуя установки пакета драйверов. Управлять воспроизведением музыки и подсветкой пользователь сможет с помощью комбинаций клавиш.

Используемые тут переключатели Kailh Brown отличаются тихим ходом. Усилие 45G. При полном срабатывании тактильный щелчок. Мы за время тестов использовали ее не только для игр, но и набора больших объемов текста. Форма у нее удобная, есть широкая подставка для расположения рук без излишней нагрузки на суставы.

Итоги по Patriot Memory Viper V730

Подсветка с набором эффектов под игры определенных жанров. Не забыли про возможность ее полного отключения. В ходе эксплуатации не раздражает.Patriot Memory Viper V730 – механическая клавиатура с прочным корпусом, надежными и тихими переключателями и выверенной эргономикой. Одним из ключевых преимуществ является низкая стоимость, позволяющая успешно конкурировать с мембранными клавиатурами старшего ценового сегмента. Рекомендовать можно в качестве универсального решения под игры и работу.