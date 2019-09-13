Обзор Patriot Viper V765 RGB. Тихая механическая клавиатура с Kailh Red

2019-09-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Patriot Viper V765 RGB; [145]
Не так давно мы изучали мышку Patriot Viper V551, сегодня продолжая изучение актуальной линейки детально рассмотрим клавиатуру Patriot Viper V765 RGB. Как и мышка, она ориентирована на любителей игр. Получила надежные переключатели с высоким ресурсом службы, алюминиевый корпус, подсветку и защиту по стандарту IP65.

Patriot Viper V765 RGB

Средняя стоимость на момент публикации составляет 8490 рублей.

Комплектация

Покупатель получает клавиатуру, упакованную в коробку с качественной полиграфией. Есть окошко для оценки переключателей до распаковки. Комплект включает руководство пользователя и наклейки с логотипом.

Patriot Viper V765 RGB

Внешний вид

Выполнена в традиционном формате с цифровым блоком. Вес 1134 граммов. Общие габариты составляют 466 х 40 х 203 мм.

Patriot Viper V765 RGB

Лицевая панель с цельной алюминиевой пластиной, окрашенной в серебристый цвет. Она придет жесткости конструкции. Не маркая.

Patriot Viper V765 RGB

Выполнена Patriot Viper V765 RGB в дизайне «скелетон». Боковы рамки скошены. Здесь расположены зоны с многоцветной подсветкой.

Patriot Viper V765 RGB

Корпус переключателей расположен выше основной плоскости, за счет этого создается эффект заполняющей подсветки.

Patriot Viper V765 RGB

Управлять подсветкой можно будет при помощи комбинаций клавиш. Соответствующая маркировка нанесена на кейкапы.

Patriot Viper V765 RGB

Символы на кнопки нанесены методом лазерной гравировки. Кириллица и латиница подсвечиваются равномерно.

Patriot Viper V765 RGB

В верхнем правом углу помимо нескольких светодиодных индикаторов режимов работы выведен барабан регулировки громкости.

Patriot Viper V765 RGB

Слева четыре дополнительные кнопки для управления воспроизведением. Эта группа кнопок не подсвечивается.

Patriot Viper V765 RGB

Внутренняя часть корпуса из матового пластика. Есть несколько резиновых ножек, предотвращающих скольжение при размещении на столе.

Patriot Viper V765 RGB

Есть возможность изменения угла наклона рабочей плоскости. Пара откидных ножек по краям корпуса.

Patriot Viper V765 RGB

По центру кабель в защитной оплетке. Место выхода защищено от изгибов и излома. Ферритовая защита и фигурный коннектор.

Patriot Viper V765 RGB

В комплекте с Patriot Viper V765 RGB идет съемная подставка под запястья. Фиксируется при помощи магнитов. Ширина у нее небольшая.

Софт

Patriot Viper V765 RGB

Поддерживается программное обеспечение, загрузить его можно будет с официального сайта компании. Внешний вид лаконичный. В главном окне отображаются опции управления подсветкой. Подробные эффекты и возможность корректировки. Яркость и скорость. Подсветку можно настроить вручную.

Patriot Viper V765 RGB

Задаются параметры времени отклика кнопки и частота опроса сенсора. Поддерживается игровой режим.

Patriot Viper V765 RGB

Отдельная вкладка с записью макросов. Записанный ранее макрос редактируется.

Patriot Viper V765 RGB

Выбрав одну из кнопок, выбирается действие и дополнительная команда.

Тесты

Patriot Viper V765 RGB

В Patriot Viper V765 RGB используются переключатели Kailh Red. Для них заявлен ресурс в 50 миллионов кликов. Для механической клавиатуры она тихая. Подойдет для игр различных жанров, включая ММО и шутеры. Во время тестирования мы также использовали её для набора больших объемом текста.

Тест шума переключателей Patriot Viper V765 RGB

Форма удобная, есть зона для удобного расположения рук. При нажатиях корпус не продавливается. Расположение клавиш традиционное, времени на адаптацию не потребуется. Подсветка с достаточным уровнем кастомизации.

Patriot Viper V765 RGB

Итоги по Patriot Viper V765 RGB

Patriot Viper V765 RGB добротная механическая переключателя с тихими и быстрыми Kailh Red. Алюминиевый корпус, дополнительные мультимедиа клавиши, многоцветная и настраиваемая подсветка, съемная подставка под запястья, защита корпуса от попадания влаги, программное обеспечение, кабель в тканевой оплетке. К минусам отнесем маркое покрытие подставки под запястья.

Комментарии и отзывы Patriot Viper V765 RGB
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Обзор Patriot Viper V765 RGB. Тихая механическая клавиатура с Kailh RedОбзор Patriot Viper V765 RGB. Тихая механическая клавиатура с Kailh Red
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