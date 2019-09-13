Обзор Patriot Viper V765 RGB. Тихая механическая клавиатура с Kailh Red

Не так давно мы изучали мышку Patriot Viper V551, сегодня продолжая изучение актуальной линейки детально рассмотрим клавиатуру Patriot Viper V765 RGB. Как и мышка, она ориентирована на любителей игр. Получила надежные переключатели с высоким ресурсом службы, алюминиевый корпус, подсветку и защиту по стандарту IP65.

Комплектация

Средняя стоимость на момент публикации составляет 8490 рублей.Покупатель получает клавиатуру, упакованную в коробку с качественной полиграфией. Есть окошко для оценки переключателей до распаковки. Комплект включает руководство пользователя и наклейки с логотипом.

Внешний вид

Выполнена в традиционном формате с цифровым блоком. Вес 1134 граммов. Общие габариты составляют 466 х 40 х 203 мм.

Лицевая панель с цельной алюминиевой пластиной, окрашенной в серебристый цвет. Она придет жесткости конструкции. Не маркая.

Выполнена Patriot Viper V765 RGB в дизайне «скелетон». Боковы рамки скошены. Здесь расположены зоны с многоцветной подсветкой.

Корпус переключателей расположен выше основной плоскости, за счет этого создается эффект заполняющей подсветки.

Управлять подсветкой можно будет при помощи комбинаций клавиш. Соответствующая маркировка нанесена на кейкапы.

Символы на кнопки нанесены методом лазерной гравировки. Кириллица и латиница подсвечиваются равномерно.

В верхнем правом углу помимо нескольких светодиодных индикаторов режимов работы выведен барабан регулировки громкости.

Слева четыре дополнительные кнопки для управления воспроизведением. Эта группа кнопок не подсвечивается.

Внутренняя часть корпуса из матового пластика. Есть несколько резиновых ножек, предотвращающих скольжение при размещении на столе.

Есть возможность изменения угла наклона рабочей плоскости. Пара откидных ножек по краям корпуса.

По центру кабель в защитной оплетке. Место выхода защищено от изгибов и излома. Ферритовая защита и фигурный коннектор.

Софт

В комплекте с Patriot Viper V765 RGB идет съемная подставка под запястья. Фиксируется при помощи магнитов. Ширина у нее небольшая.

Поддерживается программное обеспечение, загрузить его можно будет с официального сайта компании. Внешний вид лаконичный. В главном окне отображаются опции управления подсветкой. Подробные эффекты и возможность корректировки. Яркость и скорость. Подсветку можно настроить вручную.

Задаются параметры времени отклика кнопки и частота опроса сенсора. Поддерживается игровой режим.

Отдельная вкладка с записью макросов. Записанный ранее макрос редактируется.

Тесты

Выбрав одну из кнопок, выбирается действие и дополнительная команда.

Тест шума переключателей Patriot Viper V765 RGB

В Patriot Viper V765 RGB используются переключатели Kailh Red. Для них заявлен ресурс в 50 миллионов кликов. Для механической клавиатуры она тихая. Подойдет для игр различных жанров, включая ММО и шутеры. Во время тестирования мы также использовали её для набора больших объемом текста.

Форма удобная, есть зона для удобного расположения рук. При нажатиях корпус не продавливается. Расположение клавиш традиционное, времени на адаптацию не потребуется. Подсветка с достаточным уровнем кастомизации.

Итоги по Patriot Viper V765 RGB

Patriot Viper V765 RGB добротная механическая переключателя с тихими и быстрыми Kailh Red. Алюминиевый корпус, дополнительные мультимедиа клавиши, многоцветная и настраиваемая подсветка, съемная подставка под запястья, защита корпуса от попадания влаги, программное обеспечение, кабель в тканевой оплетке. К минусам отнесем маркое покрытие подставки под запястья.