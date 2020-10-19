Обзор Philips 275B1. 27-дюймовый QHD-монитор с точной цветопередачей

В начале октября мы проводили тесты монитора Philips 242B1, оснащенного сенсором PowerSensor и поддерживающего SmartImage. Сегодня продолжая изучение модельной линейки решений, ориентированных на бизнес-сегмент и использование в офисах, в центре внимания будет Philips 275B1 с 27-дюймовой матрицей и разрешением Quad HD. Как и рассмотренная ранее модель она получила набор датчиков, позволяющих снизить расходы на эксплуатацию и повышающих качество изображение.

Philips 275B1

К моменту публикации продажи монитора уже стартовали.

Philips 275B1 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку из неокрашенного картона, основные его особенности представлены в виде сводного списка. Комплект включает DisplayPort и HDMI кабели, аудиокабель, силовой кабель, основание и подставку, диск и документацию.

Philips 275B1

Внешний вид

Как и у рассмотренного ранее монитора. Подставка выполнена из металла. Она незначительно отступает от края подставка, позволяя эффективно использовать пространство рабочего стола.

Philips 275B1

Квадратное основание с поворотным блоком. Собрать пучок из интерфейсного и силового кабеля можно будет в вырезе в нижней части.

Philips 275B1

Подставка эргономичная. Меняется высота расположения панели и ее наклон вперед/назад. Также есть возможность перевода в портретный режим.

Philips 275B1

Собирается без отвертки. Стоит на ней устойчиво. Также зафиксировать монитор можно на VESA-кронштейне.

Philips 275B1

Для подключения источника сигнала у Philips 275B1 доступны DisplayPort, HDMI и DVI. Есть выход под проводные наушники или динамик.

Philips 275B1

Встроен USB-хаб. Четыре разъема, размещены двумя группами по боковым граням. Один из разъемов окрашен в желтый цвет. Он оптимизирован под зарядку.

Philips 275B1

Рядом с логотипом на нижней рамке находится датчик PowerSensor. Он определяет присутствие пользователя перед монитором с помощью инфракрасного излучения. Если отойти от монитора его уровень яркости автоматически понижается, снижая затраты на электричество.

Philips 275B1

Также есть датчик, определяющий уровень освещения в помещении, оптимизируя изображение автоматически.

Philips 275B1

Внешний вид у него строгий и классический. Нижняя рамка со шлифованным покрытием. Боковые рамки узкие.

Philips 275B1

Ближе к правой грани расположены механические кнопки управления. Есть встроенные динамики.

Philips 275B1

Изображение в Philips 275B1 выводится на 27-дюймовую матрицу IPS с разрешением Quad HD (2560x1440). Классическое соотношение сторон 16:9.

Philips 275B1

Углы обзора широкие. Подсветка равномерна по всей площади. Цвета передаются точно. Частота обновления 75 Гц.

Philips 275B1

Настройки

В настройках под PowerSensor выделена отдельная вкладка для включения/отключения.

Philips 275B1

Также включается/выключается Light Sensor.

Philips 275B1

Активируется технология Low Blue, уменьшающая излучение вреднго синего свечения.

Philips 275B1

Выбирается вручную источник сигнала.

Philips 275B1

Параметры изображения.

Philips 275B1

Громкость встроенной акустики.

Philips 275B1

Выбор цветового профиля.

Philips 275B1

Параметры меню и системы.

Тесты Philips 275B1

Яркость максимальная

Philips 275B1 - 307 cd/m2

Яркость минимальная

Philips 275B1 - 0.29 cd/m2

Температура цвета

Philips 275B1 – 6359K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Задержка Philips 275B1

Задержка, светлые тона – 10.6ms
Задержка, темные тона – 16.2ms

Philips 275B1

Итоги по Philips 275B1

Золото. Выбор редакции MegaObzorPhilips 275B1 – 27-дюймовый монитор с высоким качеством заводской настройки матрицы. Подойдет для работы с фото и видео контентом, 3D-графикой и выполнения других рабочих задач. Использование его в офисе или при удаленной работе позволит в автоматическом режиме сократить расходы на электричество и подобрать оптимальный уровень яркости. Эргономичная подставка, выбор разъемов для подключения источника сигнала, узкие боковые рамки.
Philips 275B1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Philips 275B1
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