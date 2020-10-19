Обзор Philips 275B1. 27-дюймовый QHD-монитор с точной цветопередачей

К моменту публикации продажи монитора уже стартовали.
Philips 275B1 обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияУпакован в коробку из неокрашенного картона, основные его особенности представлены в виде сводного списка. Комплект включает DisplayPort и HDMI кабели, аудиокабель, силовой кабель, основание и подставку, диск и документацию.
Внешний видКак и у рассмотренного ранее монитора. Подставка выполнена из металла. Она незначительно отступает от края подставка, позволяя эффективно использовать пространство рабочего стола.
Квадратное основание с поворотным блоком. Собрать пучок из интерфейсного и силового кабеля можно будет в вырезе в нижней части.
Подставка эргономичная. Меняется высота расположения панели и ее наклон вперед/назад. Также есть возможность перевода в портретный режим.
Собирается без отвертки. Стоит на ней устойчиво. Также зафиксировать монитор можно на VESA-кронштейне.
Для подключения источника сигнала у Philips 275B1 доступны DisplayPort, HDMI и DVI. Есть выход под проводные наушники или динамик.
Встроен USB-хаб. Четыре разъема, размещены двумя группами по боковым граням. Один из разъемов окрашен в желтый цвет. Он оптимизирован под зарядку.
Рядом с логотипом на нижней рамке находится датчик PowerSensor. Он определяет присутствие пользователя перед монитором с помощью инфракрасного излучения. Если отойти от монитора его уровень яркости автоматически понижается, снижая затраты на электричество.
Также есть датчик, определяющий уровень освещения в помещении, оптимизируя изображение автоматически.
Внешний вид у него строгий и классический. Нижняя рамка со шлифованным покрытием. Боковые рамки узкие.
Ближе к правой грани расположены механические кнопки управления. Есть встроенные динамики.
Изображение в Philips 275B1 выводится на 27-дюймовую матрицу IPS с разрешением Quad HD (2560x1440). Классическое соотношение сторон 16:9.
Углы обзора широкие. Подсветка равномерна по всей площади. Цвета передаются точно. Частота обновления 75 Гц.
НастройкиВ настройках под PowerSensor выделена отдельная вкладка для включения/отключения.
Также включается/выключается Light Sensor.
Активируется технология Low Blue, уменьшающая излучение вреднго синего свечения.
Выбирается вручную источник сигнала.
Параметры изображения.
Громкость встроенной акустики.
Выбор цветового профиля.
Параметры меню и системы.
Тесты Philips 275B1
Яркость максимальнаяPhilips 275B1 - 307 cd/m2
Яркость минимальнаяPhilips 275B1 - 0.29 cd/m2
Температура цветаPhilips 275B1 – 6359K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Задержка Philips 275B1Задержка, светлые тона – 10.6ms
Задержка, темные тона – 16.2ms
Итоги по Philips 275B1Philips 275B1 – 27-дюймовый монитор с высоким качеством заводской настройки матрицы. Подойдет для работы с фото и видео контентом, 3D-графикой и выполнения других рабочих задач. Использование его в офисе или при удаленной работе позволит в автоматическом режиме сократить расходы на электричество и подобрать оптимальный уровень яркости. Эргономичная подставка, выбор разъемов для подключения источника сигнала, узкие боковые рамки.
Philips 275B1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".