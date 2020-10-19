Обзор Philips 275B1. 27-дюймовый QHD-монитор с точной цветопередачей

В начале октября мы проводили тесты монитора Philips 242B1 , оснащенного сенсором PowerSensor и поддерживающего SmartImage. Сегодня продолжая изучение модельной линейки решений, ориентированных на бизнес-сегмент и использование в офисах, в центре внимания будет Philips 275B1 с 27-дюймовой матрицей и разрешением Quad HD. Как и рассмотренная ранее модель она получила набор датчиков, позволяющих снизить расходы на эксплуатацию и повышающих качество изображение.

Philips 275B1 обзор

К моменту публикации продажи монитора уже стартовали.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку из неокрашенного картона, основные его особенности представлены в виде сводного списка. Комплект включает DisplayPort и HDMI кабели, аудиокабель, силовой кабель, основание и подставку, диск и документацию.

Внешний вид

Как и у рассмотренного ранее монитора. Подставка выполнена из металла. Она незначительно отступает от края подставка, позволяя эффективно использовать пространство рабочего стола.

Квадратное основание с поворотным блоком. Собрать пучок из интерфейсного и силового кабеля можно будет в вырезе в нижней части.

Подставка эргономичная. Меняется высота расположения панели и ее наклон вперед/назад. Также есть возможность перевода в портретный режим.

Собирается без отвертки. Стоит на ней устойчиво. Также зафиксировать монитор можно на VESA-кронштейне.

Для подключения источника сигнала у Philips 275B1 доступны DisplayPort, HDMI и DVI. Есть выход под проводные наушники или динамик.

Встроен USB-хаб. Четыре разъема, размещены двумя группами по боковым граням. Один из разъемов окрашен в желтый цвет. Он оптимизирован под зарядку.

Рядом с логотипом на нижней рамке находится датчик PowerSensor. Он определяет присутствие пользователя перед монитором с помощью инфракрасного излучения. Если отойти от монитора его уровень яркости автоматически понижается, снижая затраты на электричество.

Также есть датчик, определяющий уровень освещения в помещении, оптимизируя изображение автоматически.

Внешний вид у него строгий и классический. Нижняя рамка со шлифованным покрытием. Боковые рамки узкие.

Ближе к правой грани расположены механические кнопки управления. Есть встроенные динамики.

Изображение в Philips 275B1 выводится на 27-дюймовую матрицу IPS с разрешением Quad HD (2560x1440). Классическое соотношение сторон 16:9.

Углы обзора широкие. Подсветка равномерна по всей площади. Цвета передаются точно. Частота обновления 75 Гц.

Настройки

В настройках под PowerSensor выделена отдельная вкладка для включения/отключения.

Также включается/выключается Light Sensor.

Активируется технология Low Blue, уменьшающая излучение вреднго синего свечения.

Выбирается вручную источник сигнала.

Параметры изображения.

Громкость встроенной акустики.

Выбор цветового профиля.

Тесты Philips 275B1

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Задержка Philips 275B1

Параметры меню и системы.Philips 275B1 - 307 cd/m2Philips 275B1 - 0.29 cd/m2Philips 275B1 – 6359K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.Задержка, светлые тона – 10.6msЗадержка, темные тона – 16.2ms

Итоги по Philips 275B1

Philips 275B1 – 27-дюймовый монитор с высоким качеством заводской настройки матрицы. Подойдет для работы с фото и видео контентом, 3D-графикой и выполнения других рабочих задач. Использование его в офисе или при удаленной работе позволит в автоматическом режиме сократить расходы на электричество и подобрать оптимальный уровень яркости. Эргономичная подставка, выбор разъемов для подключения источника сигнала, узкие боковые рамки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".