Обзор Philips 242B1. Монитор для офиса и дома с PowerSensor и SmartImage

Его можно свободно приобрести в российских магазинах. Относится к недорогому сегменту.
Philips 242B1 обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияУпакован в коробку из неокрашенного картона с ручкой для транспортировки. Комплект включает силовой кабель, подставку с основанием, аудиокабель, диск с ПО, кабели DVI, DisplayPort и VGA.
Внешний видВнешний вид монитора четко позиционирует его направленность на профессиональный сегмент. Строгий и лаконичный внешний вид.
Нижняя рамка с текстурным рисунком под шлифованный металл. В правом углу сгруппированы кнопки управления с нанесенной маркировкой.
По центру рамки рядом с логотипом находится датчик PowerSensor. Его работа заключается в автоматическом определении присутствия пользователя перед монитором. Если от монитора отойти, проводится перевод в режим экономии энергосбережения, позволяющий не только сократить расходы на электричество, но и продлить общий срок службы монитора. При возвращении к монитору автоматически возвращает режим работы.
Помимо этого, есть LightSensor, корректирующий качество изображения в зависимости от уровня освещения в помещении.
Philips 242B1 отличают узкие боковые рамки. Его можно рассматривать для установки в связке из нескольких таких мониторов.
Установлена 24-дюймовая матрица IPS с широкими углами обзора. Поддерживается технология, анализирующая выводимое изображение для оптимизации характеристик дисплея. Есть предустановленные режимы под работу с офисными приложениями, обработки медиаконтента, просмотра видео и игр.
Разрешение Full HD не накладывает повышенных требований к быстродействию системы. Частота обновления до 75 Гц. Есть синхронизация Adaptive-Sync. На минимальный отклик тут рассчитывать не стоит, этот монитор не относится к игровым.
Подключить источник сигнала можно через HDMI, DVI или DisplayPort. Помимо этого, сохранена устаревших систем с VGA. Этот тип кабеля идет в комплекте.
Отдельно отметим встроенный USB-хаб. Четыре скоростных полноразмерных разъема. Можно будет упростить подключение периферии и накопителей. Один из разъемов оптимизирован для проведения сеанса зарядки носимых устройств.
Есть встроенные стереодинамики, позволяющие не занимать ограниченное пространство рабочего стола отдельной акустикой. Выделен выход под подключение наушников напрямую к разъему на корпусе монитора.
Оснащается Philips 242B1 съемной подставкой. Стойка ее выполнена из металла. Сборка проходит без отвертки.
Предусмотрены регулировки по высоте расположения панели, наклон ее вперед и назад, перевод в портретный режим. Стоит на подставке устойчиво.
В основании подставки вырез, используемый для сбора кабелей в общий пучок. Поддерживается VESA-100 крепеж.
НастройкиНесмотря на то, что начать эксплуатацию можно сразу после включения на заводских настройках, предлагаются и детальные ручные настройки.
Выставляются параметры изображения. Яркость и контраст.
Выбирается вручную один из входов.
Режим LowBlue с уменьшением длины волны синего цвета.
Выбор цветового профиля. Ручная корректировка параметров.
Тесты Philips 242B1Выбор монитора с Full HD разрешением обеспечивает стабильную работу системы, построенной на недорогих компонентах. А именно такие чаще всего и ставятся в офисах. Предлагается хороший выбор по источникам сигнала.
Подсветка равномерна по всей площади. Зон с пересвеченными участками по периметру замечено не было. Хорошо настроена цветопередача. За время тестов мы использовали его во время повседневной работы, интернет-серфинга и набора текстов. Поиграли в новую MAFIA, вполне комфортно.
Яркость максимальнаяPhilips 242B1 - 256 cd/m2
Яркость минимальнаяPhilips 242B1 - 0.28 cd/m2
Температура цветаPhilips 242B1 – 6356K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Задержка Philips 242B1Задержка, светлые тона – 10.5ms
Задержка, темные тона – 16.4ms
Итоги по Philips 242B1Philips 242B1 станет хорошим выбором при поиске монитора для оснащения рабочего места в офисе или дома. Используемые тут технологии позволяют в автоматическом режиме снизить расходы на электричество и продлить общий срок службы. Строгий внешний вид, эргономичная подставка, IPS с частотой обновления 75 Гц, по набору разъемов для подключения источников сигнала, USB-хаб.
Philips 242B1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".