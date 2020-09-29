Обзор Philips 242B1. Монитор для офиса и дома с PowerSensor и SmartImage

Серию мониторов Philips B1 отличают широкие возможности подключения, высокое качество установленной матрицы, а также повышенный уровень комфорта. Тестируемый сегодня Philips 242B1 получил 24-дюймовую матрицу с Full HD разрешением. Из его особенностей отмечаются технологии PowerSensor и SmartImage. Ориентирован на использование в офисах с выполнением рабочих задач.

Philips 242B1

Его можно свободно приобрести в российских магазинах. Относится к недорогому сегменту.

Philips 242B1 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку из неокрашенного картона с ручкой для транспортировки. Комплект включает силовой кабель, подставку с основанием, аудиокабель, диск с ПО, кабели DVI, DisplayPort и VGA.

Внешний вид

Внешний вид монитора четко позиционирует его направленность на профессиональный сегмент. Строгий и лаконичный внешний вид.

Philips 242B1

Нижняя рамка с текстурным рисунком под шлифованный металл. В правом углу сгруппированы кнопки управления с нанесенной маркировкой.

Philips 242B1

По центру рамки рядом с логотипом находится датчик PowerSensor. Его работа заключается в автоматическом определении присутствия пользователя перед монитором. Если от монитора отойти, проводится перевод в режим экономии энергосбережения, позволяющий не только сократить расходы на электричество, но и продлить общий срок службы монитора. При возвращении к монитору автоматически возвращает режим работы.

Philips 242B1

Помимо этого, есть LightSensor, корректирующий качество изображения в зависимости от уровня освещения в помещении.

Philips 242B1

Philips 242B1 отличают узкие боковые рамки. Его можно рассматривать для установки в связке из нескольких таких мониторов.

Philips 242B1

Установлена 24-дюймовая матрица IPS с широкими углами обзора. Поддерживается технология, анализирующая выводимое изображение для оптимизации характеристик дисплея. Есть предустановленные режимы под работу с офисными приложениями, обработки медиаконтента, просмотра видео и игр.

Philips 242B1

Разрешение Full HD не накладывает повышенных требований к быстродействию системы. Частота обновления до 75 Гц. Есть синхронизация Adaptive-Sync. На минимальный отклик тут рассчитывать не стоит, этот монитор не относится к игровым.

Philips 242B1

Подключить источник сигнала можно через HDMI, DVI или DisplayPort. Помимо этого, сохранена устаревших систем с VGA. Этот тип кабеля идет в комплекте.

Philips 242B1

Отдельно отметим встроенный USB-хаб. Четыре скоростных полноразмерных разъема. Можно будет упростить подключение периферии и накопителей. Один из разъемов оптимизирован для проведения сеанса зарядки носимых устройств.

Philips 242B1

Есть встроенные стереодинамики, позволяющие не занимать ограниченное пространство рабочего стола отдельной акустикой. Выделен выход под подключение наушников напрямую к разъему на корпусе монитора.

Philips 242B1

Оснащается Philips 242B1 съемной подставкой. Стойка ее выполнена из металла. Сборка проходит без отвертки.

Philips 242B1

Предусмотрены регулировки по высоте расположения панели, наклон ее вперед и назад, перевод в портретный режим. Стоит на подставке устойчиво.

Philips 242B1

В основании подставки вырез, используемый для сбора кабелей в общий пучок. Поддерживается VESA-100 крепеж.

Philips 242B1

Настройки

Несмотря на то, что начать эксплуатацию можно сразу после включения на заводских настройках, предлагаются и детальные ручные настройки.

Philips 242B1

Выставляются параметры изображения. Яркость и контраст.

Philips 242B1

Выбирается вручную один из входов.

Philips 242B1

Philips 242B1

Режим LowBlue с уменьшением длины волны синего цвета.

Philips 242B1

Выбор цветового профиля. Ручная корректировка параметров.

Philips 242B1

Тесты Philips 242B1

Выбор монитора с Full HD разрешением обеспечивает стабильную работу системы, построенной на недорогих компонентах. А именно такие чаще всего и ставятся в офисах. Предлагается хороший выбор по источникам сигнала.

Philips 242B1

Подсветка равномерна по всей площади. Зон с пересвеченными участками по периметру замечено не было. Хорошо настроена цветопередача. За время тестов мы использовали его во время повседневной работы, интернет-серфинга и набора текстов. Поиграли в новую MAFIA, вполне комфортно.

Яркость максимальная

Philips 242B1 - 256 cd/m2

Яркость минимальная

Philips 242B1 - 0.28 cd/m2

Температура цвета

Philips 242B1 – 6356K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Задержка Philips 242B1

Задержка, светлые тона – 10.5ms
Задержка, темные тона – 16.4ms

Итоги по Philips 242B1

Золото. Выбор редакции MegaObzorPhilips 242B1 станет хорошим выбором при поиске монитора для оснащения рабочего места в офисе или дома. Используемые тут технологии позволяют в автоматическом режиме снизить расходы на электричество и продлить общий срок службы. Строгий внешний вид, эргономичная подставка, IPS с частотой обновления 75 Гц, по набору разъемов для подключения источников сигнала, USB-хаб.
Philips 242B1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Philips 242B1
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