Обзор Philips 242B1. Монитор для офиса и дома с PowerSensor и SmartImage

Серию мониторов Philips B1 отличают широкие возможности подключения, высокое качество установленной матрицы, а также повышенный уровень комфорта. Тестируемый сегодня Philips 242B1 получил 24-дюймовую матрицу с Full HD разрешением. Из его особенностей отмечаются технологии PowerSensor и SmartImage. Ориентирован на использование в офисах с выполнением рабочих задач.

Philips 242B1 обзор

Его можно свободно приобрести в российских магазинах. Относится к недорогому сегменту.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку из неокрашенного картона с ручкой для транспортировки. Комплект включает силовой кабель, подставку с основанием, аудиокабель, диск с ПО, кабели DVI, DisplayPort и VGA.

Внешний вид

Внешний вид монитора четко позиционирует его направленность на профессиональный сегмент. Строгий и лаконичный внешний вид.

Нижняя рамка с текстурным рисунком под шлифованный металл. В правом углу сгруппированы кнопки управления с нанесенной маркировкой.

По центру рамки рядом с логотипом находится датчик PowerSensor. Его работа заключается в автоматическом определении присутствия пользователя перед монитором. Если от монитора отойти, проводится перевод в режим экономии энергосбережения, позволяющий не только сократить расходы на электричество, но и продлить общий срок службы монитора. При возвращении к монитору автоматически возвращает режим работы.

Помимо этого, есть LightSensor, корректирующий качество изображения в зависимости от уровня освещения в помещении.

Philips 242B1 отличают узкие боковые рамки. Его можно рассматривать для установки в связке из нескольких таких мониторов.

Установлена 24-дюймовая матрица IPS с широкими углами обзора. Поддерживается технология, анализирующая выводимое изображение для оптимизации характеристик дисплея. Есть предустановленные режимы под работу с офисными приложениями, обработки медиаконтента, просмотра видео и игр.

Разрешение Full HD не накладывает повышенных требований к быстродействию системы. Частота обновления до 75 Гц. Есть синхронизация Adaptive-Sync. На минимальный отклик тут рассчитывать не стоит, этот монитор не относится к игровым.

Подключить источник сигнала можно через HDMI, DVI или DisplayPort. Помимо этого, сохранена устаревших систем с VGA. Этот тип кабеля идет в комплекте.

Отдельно отметим встроенный USB-хаб. Четыре скоростных полноразмерных разъема. Можно будет упростить подключение периферии и накопителей. Один из разъемов оптимизирован для проведения сеанса зарядки носимых устройств.

Есть встроенные стереодинамики, позволяющие не занимать ограниченное пространство рабочего стола отдельной акустикой. Выделен выход под подключение наушников напрямую к разъему на корпусе монитора.

Оснащается Philips 242B1 съемной подставкой. Стойка ее выполнена из металла. Сборка проходит без отвертки.

Предусмотрены регулировки по высоте расположения панели, наклон ее вперед и назад, перевод в портретный режим. Стоит на подставке устойчиво.

В основании подставки вырез, используемый для сбора кабелей в общий пучок. Поддерживается VESA-100 крепеж.

Настройки

Несмотря на то, что начать эксплуатацию можно сразу после включения на заводских настройках, предлагаются и детальные ручные настройки.

Выставляются параметры изображения. Яркость и контраст.

Выбирается вручную один из входов.

Режим LowBlue с уменьшением длины волны синего цвета.

Выбор цветового профиля. Ручная корректировка параметров.

Тесты Philips 242B1

Выбор монитора с Full HD разрешением обеспечивает стабильную работу системы, построенной на недорогих компонентах. А именно такие чаще всего и ставятся в офисах. Предлагается хороший выбор по источникам сигнала.

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Задержка Philips 242B1

Итоги по Philips 242B1

Подсветка равномерна по всей площади. Зон с пересвеченными участками по периметру замечено не было. Хорошо настроена цветопередача. За время тестов мы использовали его во время повседневной работы, интернет-серфинга и набора текстов. Поиграли в новую MAFIA, вполне комфортно.Philips 242B1 - 256 cd/m2Philips 242B1 - 0.28 cd/m2Philips 242B1 – 6356K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.Задержка, светлые тона – 10.5msЗадержка, темные тона – 16.4msPhilips 242B1 станет хорошим выбором при поиске монитора для оснащения рабочего места в офисе или дома. Используемые тут технологии позволяют в автоматическом режиме снизить расходы на электричество и продлить общий срок службы. Строгий внешний вид, эргономичная подставка, IPS с частотой обновления 75 Гц, по набору разъемов для подключения источников сигнала, USB-хаб.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".