Обзор Philips SpeedPro Max Aqua (Philips XC8147/01). Вертикальный беспроводной пылесос

В прошлом году мы проводили тестирование вертикального пылесоса Philips FC6728 с поддержкой сухой и влажной уборки. Весь этот год он успешно выполнял возложенные задачи по уборке частного дома и автомобиля. Летом текущего года компания обновила эту линейку, выпустив Philips SpeedPro Max Aqua. Новинка получила LED-дисплей, увеличенное время автономной работы, PowerCyclone 10 и насадку с функцией всасывания 360°.

Philips SpeedPro Max Aqua обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 49 990 рублей.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку из плотного картона с привлекательным оформлением. Внутри комплектующие распределены на жесткой подложке, предотвращающей тряску во время транспортировки. Комплект включает: насадку с резервуаром для воды, основную насадку, мини насадку Turbo, щелевую насадку, удлинитель шланга, три салфетки из микрофибры, сменный фильтр, крепление на стену, зарядное устройство и набор документации.

Внешний вид

Корпус пылесоса выполнен из износоустойчивого пластика. Оформлен в черно-синей стилистике. Выглядит технологично. Сохранен узнаваемый внешний вид.

Но есть и заметные качественные улучшения. Верхняя часть ручки получила LED-дисплей, отображающий точную информацию по уровню заряда аккумулятора. Информативнее, чем группа светодиодов.

Рядом с экраном находится механический переключатель. Он отвечает за включение и изменение уровня мощности всасывания. Доступны три уровня мощности. В изученной ранее модели их было два.

Блок контейнера выполнен из тонированного пластика. Уровень собираемой грязи контролируется визуально. Есть риска, отображающая максимальный уровень наполнения.

Серьезные обновления коснулись циклона. Теперь это PowerCyclone 10 с повышенной мощностью всасывания и увеличенным временем автономной работы.

Нижняя часть контейнера снимается для удаления накопившейся грязи. Сверху контейнер закрыт двухсоставным фильтром. В комплекте идет сменный блок.

Широкая ручка для удобного хвата. Вес у корпуса хорошо сбалансирован.

Сопло Philips XC8147/01, как и ранее, сплющено. Пылесос можно будет использовать и без насадок, сопло представляет собой щелевую насадку.

Насадки

Комплектная удлинительная труба, как и ранее, сплющена. Как показала практика длительной эксплуатации, такая форма надежнее, чем распространенный цилиндр. Сами места крепления удлинены, это тоже повышает прочность и надежность соединений.

На трубе зафиксирована несъемная щетка с поворотным блоком с рядом из ворса. Она может использоваться для уборки углов и труднодоступных мест.

Насадка с функцией всасывания 360°

Насадка оснащена поворотным креплением, обеспечивая хорошую маневренность. На фронтальной стороне находится три светодиода. Она широкая, верхняя часть из прозрачного пластика.

На основании два ряда резиновых щетинок, расположенных зигзагом. В центральной части вращающийся валик. Он съемный, можно будет удалить волосы и нитки.

За перемещение отвечают два колесика с широким диаметром и два колесика с узким. Перемещается свободно. Закрепить насадку можно будет как на удлинительной трубе, так и прямо на пылесосе.

Мини насадка Turbo

В комплекте с Philips SpeedPro Max Aqua есть еще одна щетка с вращающимся валиком. Она меньше по ширине. Внутри расположен валик с жесткой щетиной.

Данная щетка оптимальна для уборки мягкой мебели или салона автомобиля.

Насадка для влажной и сухой уборки

Отдельная насадка для проведения влажной и сухой уборки. Ее отличает съемный резервуар под воду или моющее средство. Клавиша для дополнительной подачи жидкости.

На основании находится съемная салфетка из микрофибры. Фиксируется при помощи липкой ленты. Снимать и ставить несложно.

Насадка для сухой уборки паркуется в нишу этого резервуара. Ее можно будет использовать для уборки паркета или ламината. Здесь отсутствуют подвижные элементы. По периметру мягкий уплотнитель.

Щелевая насадка

Несмотря на то, что сам пылесос и удлинительную трубу можно использовать для уборки, в комплекте также предусмотрели щелевую насадку. В ранних моделях ее не было. Удлиненное сопло. Подойдет для самых отдаленных участков.

Тесты

Технология PowerCyclone10 увеличила мощность всасывания. Быстрый поток воздуха, попадая в цилиндрическую камеру, отделяет крупные загрязнения. Далее воздух проходит через волокнистый фильтр и выпускной фильтр. Этот блок можно будет промывать под водой. В комплекте предусмотрели запасной блок. Пылесос можно рассматривать для уборки помещений с детьми и аллергиками.

Новая технология на фоне повышения мощности увеличила время автономной работы. Мы получаем около 25-28 минут в режиме Turbo, такими результатами не могут похвастаться ближайшие конкуренты. На первом уровне мощности, которого также вполне хватает для повседневной уборки помещения, работает примерно 80 минут. С запасом для уборки многокомнатной квартиры или дома.

Для зарядки в Philips SpeedPro Max Aqua используется зарядное устройство с магнитным креплением. Есть возможность зафиксировать его в комплектном креплении на стену. Так зарядка будет проводиться автоматически во время парковки пылесоса. На полный сеанс зарядки потребуется около 5 часов. В собранном состоянии занимает минимальное место в шкафу или кладовке.

В режиме обычной уборки в квартире с плиточным и ковровым покрытиями чаще всего мы использовали насадку с функцией всасывания 360°. Маневренная, широкая. Эффективно засасывает разные типы загрязнений. Проводить два раза по одному участку необходимости нет. Наличие подсветки полезно при уборке под мебелью.

Без удлинительной трубы с мини насадкой Turbo можно использовать для удаления загрязнений с поверхности мягкой мебели, а также для уборки салона автомобиля.

Для влажной уборки в контейнер вместо обычной воды можно будет добавить моющее средство, решив вопрос дезинфекции полового покрытия. Подается вода равномерно. В отдельных участках можно будет увеличить интенсивность подачи жидкости.

Очистку контейнера от пыли и грязи удобнее проводить со снятым контейнером. Сам контейнер также можно будет промыть под струей воды. Через серию циклов уборки необходимо будет провести уход за фильтрами и по ситуации удаление намотавшихся на валик волос.

Итоги по Philips SpeedPro Max Aqua

Philips SpeedPro Max Aqua – вертикальный беспроводной пылесос флагманского уровня. Подойдет для уборки квартир и частных домов. Высокая мощность всасывания и эффективность циклонного фильтра, сухая и влажная уборка, надежная конструкция, простота обслуживания, набор насадок и возможность использования без насадок, увеличенное время автономной работы, удобная форма ручки. К условным минусам отнесем несъемный аккумулятор.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".