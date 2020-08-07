Обзор Philips SpeedPro Max Aqua (Philips XC8147/01). Вертикальный беспроводной пылесос

В прошлом году мы проводили тестирование вертикального пылесоса Philips FC6728 с поддержкой сухой и влажной уборки. Весь этот год он успешно выполнял возложенные задачи по уборке частного дома и автомобиля. Летом текущего года компания обновила эту линейку, выпустив Philips SpeedPro Max Aqua. Новинка получила LED-дисплей, увеличенное время автономной работы, PowerCyclone 10 и насадку с функцией всасывания 360°.

Philips SpeedPro Max Aqua

К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 49 990 рублей.

Philips SpeedPro Max Aqua обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с привлекательным оформлением. Внутри комплектующие распределены на жесткой подложке, предотвращающей тряску во время транспортировки. Комплект включает: насадку с резервуаром для воды, основную насадку, мини насадку Turbo, щелевую насадку, удлинитель шланга, три салфетки из микрофибры, сменный фильтр, крепление на стену, зарядное устройство и набор документации.

Philips SpeedPro Max Aqua

Внешний вид

Корпус пылесоса выполнен из износоустойчивого пластика. Оформлен в черно-синей стилистике. Выглядит технологично. Сохранен узнаваемый внешний вид.

Philips SpeedPro Max Aqua

Но есть и заметные качественные улучшения. Верхняя часть ручки получила LED-дисплей, отображающий точную информацию по уровню заряда аккумулятора. Информативнее, чем группа светодиодов.

Philips SpeedPro Max Aqua

Рядом с экраном находится механический переключатель. Он отвечает за включение и изменение уровня мощности всасывания. Доступны три уровня мощности. В изученной ранее модели их было два.

Philips SpeedPro Max Aqua

Блок контейнера выполнен из тонированного пластика. Уровень собираемой грязи контролируется визуально. Есть риска, отображающая максимальный уровень наполнения.

Philips SpeedPro Max Aqua

Серьезные обновления коснулись циклона. Теперь это PowerCyclone 10 с повышенной мощностью всасывания и увеличенным временем автономной работы.

Philips SpeedPro Max Aqua

Нижняя часть контейнера снимается для удаления накопившейся грязи. Сверху контейнер закрыт двухсоставным фильтром. В комплекте идет сменный блок.

Philips SpeedPro Max Aqua

Широкая ручка для удобного хвата. Вес у корпуса хорошо сбалансирован.

Philips SpeedPro Max Aqua

Сопло Philips XC8147/01, как и ранее, сплющено. Пылесос можно будет использовать и без насадок, сопло представляет собой щелевую насадку.

Philips SpeedPro Max Aqua

Насадки

Комплектная удлинительная труба, как и ранее, сплющена. Как показала практика длительной эксплуатации, такая форма надежнее, чем распространенный цилиндр. Сами места крепления удлинены, это тоже повышает прочность и надежность соединений.

Philips SpeedPro Max Aqua

На трубе зафиксирована несъемная щетка с поворотным блоком с рядом из ворса. Она может использоваться для уборки углов и труднодоступных мест.

Philips SpeedPro Max Aqua

Насадка с функцией всасывания 360°

Насадка оснащена поворотным креплением, обеспечивая хорошую маневренность. На фронтальной стороне находится три светодиода. Она широкая, верхняя часть из прозрачного пластика.

Philips SpeedPro Max Aqua

На основании два ряда резиновых щетинок, расположенных зигзагом. В центральной части вращающийся валик. Он съемный, можно будет удалить волосы и нитки.

Philips SpeedPro Max Aqua

За перемещение отвечают два колесика с широким диаметром и два колесика с узким. Перемещается свободно. Закрепить насадку можно будет как на удлинительной трубе, так и прямо на пылесосе.

Philips SpeedPro Max Aqua

Мини насадка Turbo

В комплекте с Philips SpeedPro Max Aqua есть еще одна щетка с вращающимся валиком. Она меньше по ширине. Внутри расположен валик с жесткой щетиной.

Philips SpeedPro Max Aqua

Данная щетка оптимальна для уборки мягкой мебели или салона автомобиля.

Philips SpeedPro Max Aqua

Насадка для влажной и сухой уборки

Отдельная насадка для проведения влажной и сухой уборки. Ее отличает съемный резервуар под воду или моющее средство. Клавиша для дополнительной подачи жидкости.

Philips SpeedPro Max Aqua

На основании находится съемная салфетка из микрофибры. Фиксируется при помощи липкой ленты. Снимать и ставить несложно.

Philips SpeedPro Max Aqua

Насадка для сухой уборки паркуется в нишу этого резервуара. Ее можно будет использовать для уборки паркета или ламината. Здесь отсутствуют подвижные элементы. По периметру мягкий уплотнитель.

Philips SpeedPro Max Aqua

Щелевая насадка

Несмотря на то, что сам пылесос и удлинительную трубу можно использовать для уборки, в комплекте также предусмотрели щелевую насадку. В ранних моделях ее не было. Удлиненное сопло. Подойдет для самых отдаленных участков.

Philips SpeedPro Max Aqua

Тесты

Технология PowerCyclone10 увеличила мощность всасывания. Быстрый поток воздуха, попадая в цилиндрическую камеру, отделяет крупные загрязнения. Далее воздух проходит через волокнистый фильтр и выпускной фильтр. Этот блок можно будет промывать под водой. В комплекте предусмотрели запасной блок. Пылесос можно рассматривать для уборки помещений с детьми и аллергиками.

Philips SpeedPro Max Aqua

Новая технология на фоне повышения мощности увеличила время автономной работы. Мы получаем около 25-28 минут в режиме Turbo, такими результатами не могут похвастаться ближайшие конкуренты. На первом уровне мощности, которого также вполне хватает для повседневной уборки помещения, работает примерно 80 минут. С запасом для уборки многокомнатной квартиры или дома.

Philips SpeedPro Max Aqua

Для зарядки в Philips SpeedPro Max Aqua используется зарядное устройство с магнитным креплением. Есть возможность зафиксировать его в комплектном креплении на стену. Так зарядка будет проводиться автоматически во время парковки пылесоса. На полный сеанс зарядки потребуется около 5 часов. В собранном состоянии занимает минимальное место в шкафу или кладовке.

Philips SpeedPro Max Aqua

В режиме обычной уборки в квартире с плиточным и ковровым покрытиями чаще всего мы использовали насадку с функцией всасывания 360°. Маневренная, широкая. Эффективно засасывает разные типы загрязнений. Проводить два раза по одному участку необходимости нет. Наличие подсветки полезно при уборке под мебелью.

Philips SpeedPro Max Aqua

Без удлинительной трубы с мини насадкой Turbo можно использовать для удаления загрязнений с поверхности мягкой мебели, а также для уборки салона автомобиля.

Philips SpeedPro Max Aqua

Для влажной уборки в контейнер вместо обычной воды можно будет добавить моющее средство, решив вопрос дезинфекции полового покрытия. Подается вода равномерно. В отдельных участках можно будет увеличить интенсивность подачи жидкости.

Philips SpeedPro Max Aqua

Очистку контейнера от пыли и грязи удобнее проводить со снятым контейнером. Сам контейнер также можно будет промыть под струей воды. Через серию циклов уборки необходимо будет провести уход за фильтрами и по ситуации удаление намотавшихся на валик волос.

Philips SpeedPro Max Aqua

Итоги по Philips SpeedPro Max Aqua

Золото. Выбор редакции MegaObzorPhilips SpeedPro Max Aqua – вертикальный беспроводной пылесос флагманского уровня. Подойдет для уборки квартир и частных домов. Высокая мощность всасывания и эффективность циклонного фильтра, сухая и влажная уборка, надежная конструкция, простота обслуживания, набор насадок и возможность использования без насадок, увеличенное время автономной работы, удобная форма ручки. К условным минусам отнесем несъемный аккумулятор.
Philips SpeedPro Max Aqua получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Philips XC8147/01
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