Обзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станцией

Средняя его стоимость составляет 3200 рублей.
Качество сборки хорошее. Вес составляет 119 граммов. Габариты оптимальны, сочетая удобство эксплуатации и читаемость выводимой на дисплей информации и размещенных на кнопках символах.
Крышка у него из пластика с матовой текстурой. В верхней зоне динамик, объектив фронтальной камеры и кнопка SOS.
Владелец Philips Xenium E227 сможет записать номер и длительным нажатием на эту кнопку его вызвать.
Корпус разборный. Под крышкой находятся съемный аккумулятор, слот для карты памяти формата microSD и два слота для SIM.
На верхнем торце у телефона светодиодный фонарик, яркость его достаточная чтобы подсветить мелочевку или замок при открывании. Включить можно не разблокируя телефон.
Снизу разъем microUSB, а также пара медных контактов. Заряжать телефон можно будет напрямую или в комплектной зарядной станции.
Она здесь выполнена в настольном формате, с ней удобно хранить его в качестве домашнего или офисного телефона. И в отличие от DECT телефонов тут нет ограничений по дальности покрытия, здесь она несет только задачи хранения и зарядки.
Символы на кнопки нанесены краской, читаемы и при плохом зрении. Цифровая клавиатура дополнена пятипозиционной кнопкой, кнопками ответа и сброса вызова.
Проработан интерфейс, габаритные иконки в меню, крупные шрифты. Этот телефон эксплуатировался пожилым человеком в качестве основного средства связи в течение месяца, проблем за это время выявлено не было.
Работает только в сети 2G, для работы всех сервисов и предустановленных приложений не использует доступ в интернет. Связь устойчива. Есть Bluetooth и 3.5мм аудиоразъем для подключения наушников.
Интерфейс Philips Xenium E227 полностью на русском языке. Оформление меню и его структура характерна для телефонов этого производителя.
Голосовые вызовы, текстовые сообщения.
Просмотр файлов во внутренней памяти и на подключенной карте памяти. Это могут быть снимки с фотокамеры, изображения или музыкальные файлы.
Мультимедиа включает аудиоплеер, видеоплеер, видеокамеру, диктофон и радио.
Органайзер с будильником, календарем и калькулятором.