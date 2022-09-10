Обзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станцией

Современные смартфоны даже при том, что стали самыми настоящими «комбайнами», взявшими на себя выполнение задач фотокамер, плееров, персональных компьютеров, навигаторов, но при этом востребованной всегда остается необходимость быть на связи, принимая и осуществляя голосовые вызовы. Поэтому неудивительно, что на этом фоне большую долю сохраняют кнопочные телефоны, предлагая заметное преимущество во времени автономной работы. Как пример, Philips Xenium E227 дает возможность оставаться в режиме ожидания до 601 часа или непрерывно разговаривать в течение 24 часов.

Комплектация

Средняя его стоимость составляет 3200 рублей.Упакован в коробку из плотного картона с логотипом бренда и общей информацией по техническим характеристикам. Комплект включает USB-кабель, зарядную станцию и различную документацию.

Philips Xenium E227 обзор

Внешний вид

Представлен телефон в двух расцветках корпуса: темно-серая и красная. В зависимости от выбранной меняется цвет блока клавиатуры, боковой рамки и зарядной станции, крышка всегда остается черной.

Качество сборки хорошее. Вес составляет 119 граммов. Габариты оптимальны, сочетая удобство эксплуатации и читаемость выводимой на дисплей информации и размещенных на кнопках символах.

Крышка у него из пластика с матовой текстурой. В верхней зоне динамик, объектив фронтальной камеры и кнопка SOS.

Владелец Philips Xenium E227 сможет записать номер и длительным нажатием на эту кнопку его вызвать.

Корпус разборный. Под крышкой находятся съемный аккумулятор, слот для карты памяти формата microSD и два слота для SIM.

На верхнем торце у телефона светодиодный фонарик, яркость его достаточная чтобы подсветить мелочевку или замок при открывании. Включить можно не разблокируя телефон.

Снизу разъем microUSB, а также пара медных контактов. Заряжать телефон можно будет напрямую или в комплектной зарядной станции.

Она здесь выполнена в настольном формате, с ней удобно хранить его в качестве домашнего или офисного телефона. И в отличие от DECT телефонов тут нет ограничений по дальности покрытия, здесь она несет только задачи хранения и зарядки.

Символы на кнопки нанесены краской, читаемы и при плохом зрении. Цифровая клавиатура дополнена пятипозиционной кнопкой, кнопками ответа и сброса вызова.

Оснащение и связь

Изображение в Philips Xenium E227 выводится на 2.8-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 320х240 пикселей. Изображение читаемо под разными углами наклона, проблем не обнаруживали при искусственном и естественном освещении.

Проработан интерфейс, габаритные иконки в меню, крупные шрифты. Этот телефон эксплуатировался пожилым человеком в качестве основного средства связи в течение месяца, проблем за это время выявлено не было.

Работает только в сети 2G, для работы всех сервисов и предустановленных приложений не использует доступ в интернет. Связь устойчива. Есть Bluetooth и 3.5мм аудиоразъем для подключения наушников.

Интерфейс

Интерфейс Philips Xenium E227 полностью на русском языке. Оформление меню и его структура характерна для телефонов этого производителя.

Голосовые вызовы, текстовые сообщения.

Просмотр файлов во внутренней памяти и на подключенной карте памяти. Это могут быть снимки с фотокамеры, изображения или музыкальные файлы.

Мультимедиа включает аудиоплеер, видеоплеер, видеокамеру, диктофон и радио.

Органайзер с будильником, календарем и калькулятором.

Аккумулятор

В условиях эксплуатации в качестве основного средства связи аккумулятора с емкостью 1700 мАч хватало на месяц без подзарядки. С учетом же наличия в комплекте удобной зарядной станции, об отдельной процедуре зарядки можно будет не задумываться.

Итоги

Philips Xenium E227 не только станет хорошим выбором средства связи для пожилого человека, но и в качестве общего для сотрудников в офисе, небольшом магазине или кафе. Длительное время автономной работы, высокое качество исполнения, зарядная станция в комплекте, две SIM и карта памяти.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".