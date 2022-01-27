Обзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежи

В центре внимания сегодня недорогой смартфон Poco M4 Pro 5G, пришедший на смену модели M3 Pro и схожий по наполнению с Redmi Note 11. Эта модель получила модуль бесконтактных платежей, 6/128 Гбайт памяти, платформу MediaTek Dimensity 810 и дисплей с частотой обновления 90 Гц.

Комплектация

Относится к недорогому ценовому сегменту. В официальной рознице доступен за 19 500 рублей.Комплект включает адаптер питания мощностью 33 Вт, USB-кабель, скрепку для лотка, силиконовый чехол, различную документацию. Собрано все в ярко-желтой коробке.

Poco M4 Pro 5G обзор

Внешний вид

Смартфон вышел в трех расцветках: черной, желтой и синей. В каждой из них крышка с эффектом градиента, сочетающего разные оттенки и переходы между ними.

В верхней части крышки выступ с объективами, светодиодной вспышкой. И здесь же нанесен логотип бренда. Смартфон эксплуатировать без чехла проблематично, на столе раскачивается и выскальзывает из рук.

Как и большинство современных смартфонов, не лишним будет установка защитного чехла. Тут он есть в комплекте.

Лицевая сторона с защитным стеклом Gorilla Glass 3. Объектив в отдельной зоне, занимает ограниченную площадь дисплея.

На нижнем торце разъем USB-C и аудиоразъем. Можно будет воспользоваться проводными наушниками.

Справа качелька громкости и кнопка включения. У нашего телефона регулятор громкости люфтил внутри корпуса.

Слева у Poco M4 Pro 5G гибридный выдвижной лоток. Нужно будет выбирать между дополнительным пространством под хранение файлов и второй SIM.

Экран

Есть встроенный ИК-порт, позволяющий управлять бытовой техникой дистанционно. С ним смартфон может выступать универсальным пультом ДУ.Используется 6.6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080х2400 пикселей. Это S-IPS матрица. В настройках можно выбрать между 60 и 90 Гц обновления дисплея.

Сенсорный слой при этом с частотой опроса 240 Гц. В пике яркость достигает 500 кд/м2.

Платформа

Установлен процессор MediaTek Dimensity 810. Это актуальная платформа с частотой до 2.4 ГГц. Встроенная графика ARM MaliG57 MP2. В Genshin Impact и PUBG можно будет поиграть со стабильным фреймрейтом на низких настройках графики.

Доступны 6 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт внутренней памяти. Интерфейс и приложения работали стабильно.

Аккумулятор

Поддерживает 5G, но российские пользователи пока смогут подключаться только к 4G. Есть модуль бесконтактных платежей. Bluetooth поддерживает кодеки aptX HD, AAC.За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 5000 мАч. Заряда хватает на 9 часов с максимальной яркостью и частотой 90 Гц. Уменьшив яркость и частоту, можно получить около 2 часов дополнительного времени автономной работы. Комплектуется адаптером мощностью 33 Вт.

Камера

Главный модуль в Poco M4 Pro 5G с разрешением 50 Мп. Хорошая резкость и четкость у снимаемых кадров. Автофокусировка цепкая. Есть 10-кратный цифровой зум. Это сенсор Samsung ISOCELL JN1.

Широкоугольный 8 Мп модуль Sony IMX355. В приложении доступны дополнительные режимы съемки и цифровая обработка.

Фронтальная камера с разрешением 8 Мп. Без автофокусировки.

Тест камеры Poco M4 Pro 5G

Софт

Видео записывает с разрешением Full HD.

Есть общая с Xiaomi и Redmi проблема с рекламой в шторке уведомлений, при запуске приложений. Также в память предустановлен софт и игры, чаще всего требующие внутренних платежей.

Итоги

Poco M4 Pro 5G – относительно недорогой смартфон с 50 Мп камерой, бесконтактными платежами, 6/128 Гбайт памяти, IPS-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, а также хорошими показателями автономной работы. Но и минусов у него тоже хватает, отметим сложности с эксплуатацией без чехла, обилие назойливой рекламы в оболочке.