Обзор Polaris PVCR 0735 IQ Home. Робот пылесос с голосовым управлением

В официальном магазине производителя эта модель доступна за 24 990 рублей.
Есть все необходимое для начала полноценной эксплуатации, включая и все необходимые расходные аксессуары.
Выполнены контейнеры из прозрачного пластика, что позволяет контролировать объем собираемых загрязнений и вовремя проводить очистку. В контейнер для сухой уборки вмещается до 500 мл пыли и мелкого мусора. Контейнер для влажной уборки отличается наличием площадки с липучками для установки салфетки из микрофибры и емкостью под жидкость объемом 300 мл.
Заливается вода через резиновый клапан. Для удобства на контейнер нанесена наклейка с наглядными подсказками и подробным описанием на русском языке.
На сухом контейнере в этой же зоне находится многоступенчатая фильтрация, включая фильтр HEPA-12, улавливающий 99.97% частиц пыли.
Есть пульт управления с монохромным цифровым дисплеем. С помощью пульта можно выставить текущее время, включить ручное управление, изменить мощность и режим.
Отсутствие «башенок» и вращающихся на крышке блоков не только повышает надежность эксплуатации, но и дает хорошую маневренность вдоль мебели и шкафов. С этим у него все в порядке.
Верхняя панель золотистая. Она не подвержена загрязнению следами пальцев и пылью. Выглядит аккуратно.
На крышке помимо логотипа производителя выведена механическая кнопка управления, совмещенная со светодиодным индикатором.
На фронтальной стороне подпружиненный бампер с размещенными в нем датчиками определения расстояния до препятствий. Он смягчает возможные контакты с мебелью и стенами.
Перемещение по полу осуществляют два колеса с амортизационным способом крепления. На колесах есть грунтозацепы. Дополнены колеса роликом на передней стороне.
Сопло сбора сухих загрязнений с ярко-желтой съемной рамкой. Внутри вращающийся валик с искусственным ворсом. По краям две вращающиеся щеточки.
Под защитной крышкой, фиксируемой двумя винтами, скрывается съемный аккумулятор. При необходимости в будущем можно заменить его без обращения в сервисный центр. В официальном магазине его доступен для отдельной покупки.
Возвращается с уборки и съезжает с зарядной станции корректно. Определяет ее местоположение автоматически. Полный процесс восстановления потребует около 5 часов.
Также сеанс зарядки пылесоса можно провести, подключив адаптер питания напрямую. Оснащается батарейкой с емкостью 2900 мАч. На автоматическом режиме дает около 2 часов беспрерывной уборки. Этого времени достаточно для уборки многокомнатной квартиры. Повышение мощности ожидаемо сокращает время автономной работы.
В окне управления выведен пульт управления для запуска автоматической уборки или ручного управления. Есть отдельные клавиши под каждый из режимов: авто, периметр, точечная уборка и классический.
Доступна настройка расписания уборки с выбором дней недели и времени для запуска. Наглядно демонстрируется маршрут уборки. Присутствует функция Find me, при запуске которой робот начнет подавать звуковой сигнал, что поможет найти пылесос, если вы упустили его из виду. Управлять роботом через приложение можно из любой локации, где доступен интернет.
Запуск уборки голосом, выбор режима уборки, возврат на базу, изменение мощности всасывания и запрос статуса.
Все эти команды позволяют, не отвлекаясь от отдыха или рабочего процесса, запустить или остановить уборку. Работали голосовые команды стабильно и за это время мы не сталкивались со сбоями.
Основная задача любого робот-пылесоса – проведение уборки пола в помещении. С этой задачей эта модель справлялась отлично. Включая по расписанию или голосом уборку раз в 2-3 дня можно заметно увеличить интервалы до проведения ручной или генеральной уборки.
Отлично помогает при наличии животных в помещении, собирая шерсть, оставляемую котами и собаками. Используемая в нем система гиронавигации не оставляет неубранных участков. Корректно заезжал и съезжал с ковров с низким ворсом.
Влажная уборка идет с равномерной подачей воды на салфетку из микрофибры. Использовали реже, чем сухую. Проблем с ее проведение замечено не было.