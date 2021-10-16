Обзор Polaris PVCR 0735 IQ Home. Робот пылесос с голосовым управлением

Автоматизация уборки одна из самых приятных и желаемых составляющих «умного дома». И с ней успешно справляются роботы-пылесосы, поддерживая чистоту пола. А тестируемая сегодня новинка Polaris PVCR 0735 IQ Home к тому же поддерживает не только сухую, но и влажную уборку. Для нее производитель заявляет до 150 минут времени автономной работы, дистанционное управление со смартфона в приложении IQ Home, гиронавигацию и построение маршрута уборки, а также интеграцию с экосистемой Яндекса и VK с ассистентами Алиса и Маруся.

Комплектация

В официальном магазине производителя эта модель доступна за 24 990 рублей.Комплект включает два вида контейнеров, салфетки из микрофибры для влажной уборки, щеточки, кисточку для очистки, зарядную станцию, блок питания, пульт и батарейки для него. Собрано все в красивой коробке с ручкой с изображением пылесоса и данными по его характеристикам.

Аксессуары и компоненты

Есть все необходимое для начала полноценной эксплуатации, включая и все необходимые расходные аксессуары.Как и отмечали вначале, поддерживается сухая и влажная уборки. Для каждой из них идет свой тип контейнера.

Выполнены контейнеры из прозрачного пластика, что позволяет контролировать объем собираемых загрязнений и вовремя проводить очистку. В контейнер для сухой уборки вмещается до 500 мл пыли и мелкого мусора. Контейнер для влажной уборки отличается наличием площадки с липучками для установки салфетки из микрофибры и емкостью под жидкость объемом 300 мл.

Заливается вода через резиновый клапан. Для удобства на контейнер нанесена наклейка с наглядными подсказками и подробным описанием на русском языке.

На сухом контейнере в этой же зоне находится многоступенчатая фильтрация, включая фильтр HEPA-12, улавливающий 99.97% частиц пыли.

Внешний вид

Есть пульт управления с монохромным цифровым дисплеем. С помощью пульта можно выставить текущее время, включить ручное управление, изменить мощность и режим.Выполнен Polaris PVCR 0735 IQ Home в традиционном формате. В этом устройстве датчики и элементы, отвечающие за навигацию, они распределены по основанию и бокам робота.

Отсутствие «башенок» и вращающихся на крышке блоков не только повышает надежность эксплуатации, но и дает хорошую маневренность вдоль мебели и шкафов. С этим у него все в порядке.

Верхняя панель золотистая. Она не подвержена загрязнению следами пальцев и пылью. Выглядит аккуратно.

На крышке помимо логотипа производителя выведена механическая кнопка управления, совмещенная со светодиодным индикатором.

На фронтальной стороне подпружиненный бампер с размещенными в нем датчиками определения расстояния до препятствий. Он смягчает возможные контакты с мебелью и стенами.

Перемещение по полу осуществляют два колеса с амортизационным способом крепления. На колесах есть грунтозацепы. Дополнены колеса роликом на передней стороне.

Сопло сбора сухих загрязнений с ярко-желтой съемной рамкой. Внутри вращающийся валик с искусственным ворсом. По краям две вращающиеся щеточки.

Зарядка и автономная работа

Под защитной крышкой, фиксируемой двумя винтами, скрывается съемный аккумулятор. При необходимости в будущем можно заменить его без обращения в сервисный центр. В официальном магазине его доступен для отдельной покупки.Комплектуется Polaris PVCR 0735 IQ Home зарядной напольной станцией. Питание на нее подается с помощью адаптера с евровилкой. Разместить можно будет на удалении от розетки.

Возвращается с уборки и съезжает с зарядной станции корректно. Определяет ее местоположение автоматически. Полный процесс восстановления потребует около 5 часов.

Софт

Также сеанс зарядки пылесоса можно провести, подключив адаптер питания напрямую. Оснащается батарейкой с емкостью 2900 мАч. На автоматическом режиме дает около 2 часов беспрерывной уборки. Этого времени достаточно для уборки многокомнатной квартиры. Повышение мощности ожидаемо сокращает время автономной работы.Помимо пульта ДУ и кнопки на корпусе этот робот-пылесос поддерживает управление с экрана смартфона с помощью фирменного приложения Polaris IQ Home. Первоначальная настройка и подключение к домашней беспроводной сети у нас заняла 3-5 минут. Сделан процесс дружелюбно, и он весь сопровождается наглядными подсказками.

В окне управления выведен пульт управления для запуска автоматической уборки или ручного управления. Есть отдельные клавиши под каждый из режимов: авто, периметр, точечная уборка и классический.

Голосовое управление

Доступна настройка расписания уборки с выбором дней недели и времени для запуска. Наглядно демонстрируется маршрут уборки. Присутствует функция Find me, при запуске которой робот начнет подавать звуковой сигнал, что поможет найти пылесос, если вы упустили его из виду. Управлять роботом через приложение можно из любой локации, где доступен интернет.Polaris PVCR 0735 IQ Home поддерживает голосовое управление. Мы за время активной эксплуатации в течение нескольких недель активно использовали проведенную интеграцию с Алисой.

Запуск уборки голосом, выбор режима уборки, возврат на базу, изменение мощности всасывания и запрос статуса.

Тесты

Все эти команды позволяют, не отвлекаясь от отдыха или рабочего процесса, запустить или остановить уборку. Работали голосовые команды стабильно и за это время мы не сталкивались со сбоями.

Основная задача любого робот-пылесоса – проведение уборки пола в помещении. С этой задачей эта модель справлялась отлично. Включая по расписанию или голосом уборку раз в 2-3 дня можно заметно увеличить интервалы до проведения ручной или генеральной уборки.

Отлично помогает при наличии животных в помещении, собирая шерсть, оставляемую котами и собаками. Используемая в нем система гиронавигации не оставляет неубранных участков. Корректно заезжал и съезжал с ковров с низким ворсом.

Итоги по Polaris PVCR 0735 IQ Home

Влажная уборка идет с равномерной подачей воды на салфетку из микрофибры. Использовали реже, чем сухую. Проблем с ее проведение замечено не было.Polaris PVCR 0735 IQ Home станет полезным помощником в квартире или доме, автоматизируя процесс сбора пыли и мелких загрязнений с пола. Сухая и влажная уборки, хороший стартовый набор комплектующих, четыре режима работы и два уровня мощности, большой объем контейнеров, HEPA-12 фильтр, аккуратный внешний вид и хорошая маневренность, пульт ДУ. Все это дополняет удобное приложение для смартфона, интеграция с Алисой и Марусей.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".