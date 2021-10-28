Обзор Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua. Робот-пылесос с голосовым управлением

Сегодня в наше распоряжение попал робот-пылесос Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua, поддерживающий дистанционное управление со смартфона и проведение влажной и сухой уборки до 150 минут. Эта модель оснащена навигационной системой Gyroinside (Гироинсайд) для построения более точного маршрута уборки, эффективной системой фильтрации с HEPA-12 и возможностью настройки расписания уборки. Отдельно отмечаются мощный мотор 30 Вт, функция блокировки от детей, многоуровневая защита данных и возможность выставить права администратора в приложении, а также поддержка голосовых помощников – Алисы и Маруси.

Комплектация

Средняя стоимость – 24 990 рублей. Сопровождается 2-летней гарантией.Упакован в иллюстрированную коробку со ссылками на приложение Polaris IQ Home изображением, отметками по совместимым экосистемам и списком ключевых особенностей. Комплект включает руководство пользователя на русском языке, зарядную станцию, блок питания, контейнер для влажной уборки, щетку для чистки, пульт ДУ с батарейками. Отдельно отметим дополнительную салфетку из микрофибры, пару кисточек и фильтр HEPA.

Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua обзор

Внешний вид

Выполнен в традиционном по форме корпусе. Верхняя и боковые стороны белого цвета. Внешне похоже на керамику.

Выглядит аккуратно, не привлекает внимание в интерьере, а также хорошо сочетается с напольным покрытием светлых оттенков.

На крышке выведена механическая кнопка управления, совмещенная со светодиодной подсветкой. В этой же зоне находится отдельный индикатор, отображающий активное подключение к сети.

Группа инфракрасных датчиков распределена по периметру подпружиненного бампера и на боковых сторонах корпуса. Они во время перемещения определяют расстояние до стен и объектов в комнате.

В Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua используется навигационная система GYROINSIDE, обеспечивающая более точное построение маршрута перемещения по комнате.

С тыльной стороны ставится один из двух комплектных контейнеров. По умолчанию с завода установлен тот, что рассчитан на проведение сухой уборки. Располагает он объемом в 600 мл для сбора пыли и сухих загрязнений.

На его верхней стороне отсек под HEPA-12 фильтр. Он удаляет 99,98% загрязнений. Напомним, дополнительно в комплекте предусмотрен сменный, избавляя от дополнительных расходов в дальнейшем. Под влажную уборку предусмотрен отдельный контейнер. На его основание крепится салфетка из микрофибры, а внутрь заливается до 300 мл жидкости. Эта жидкость равномерно подается на салфетку, смачивая ее и удаляя загрязнения на напольном покрытии.

На основании под резиновой защитной накладкой скрывается механический тумблер питания. Две вращающиеся кисточки с искусственным ворсом.

Сопло с валиком, на котором чередуются резиновые скребки и ряды с искусственным ворсом. Две металлические проволоки, предотвращающие наматывание проводов.

Как и у рассмотренной ранее модели Polaris PVCR 0735 IQ Home есть отдельная заглушка с нишей, в которой расположен аккумулятор с емкостью 3200 мАч 14.8V. Его по прошествии длительного времени можно будет заменить без обращения в сервисный центр. Доступен для покупки отдельно в официальном магазине производителя.

За движение по полу отвечает два колеса с литыми шинами и протектором. Они закреплены с помощью амортизаторов.

В целом за счет ходовой системы и невысокого профиля у этого робот-пылесоса хорошая проходимость по разным типам напольного покрытия, включая ковры со средней высотой ворса. Может проходить вдоль мебели, шкафов и под кроватями с просветом более 8.5 сантиметров.

Софт

Зарядка проходит на комплектной станции. Возвращается Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua на нее после завершения уборки или при принудительной отправке корректно. Полный цикл восстановления занимает 4 часа.Робот-пылесос поддерживает дистанционное управление при наличии интернета. Для этого предварительно нужно будет провести настройку и добавить в аккаунт, созданный в бесплатном приложении Polaris IQ Home.

После этого на экране смартфона или планшет выводится панель управления с кнопками для запуска уборки, ручного перемещения по комнате. Выбирается один из доступных режимов: автоматически, случайный маршрут, вдоль периметра комнаты, по спирали. Есть кнопка возврата на базу и выбор интенсивности всасывания.

Голосовое управление

В приложении ведется контроль времени и площади уборки, контроль заряда батареи и статистика использования расходных материалов. Отдельная кнопка для включения защиты от детей. Возможна настройка расписания с удобной частотой проведения сеансов уборки, расписания, просмотра карты уборки, а также включение блокировки от детей.Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua поддерживает интеграции в экосистемы с голосовыми помощниками Алиса и Маруся. Для возможности подачи команд голосом предварительно нужно будет провести синхронизацию с предоставлением доступа к пылесосу.

После этого можно запустить уборку с выбранным режимом, временем отсрочки или завершить ее заранее простым обращением к голосовому помощнику.

Для освоения выводится список с примерами команд. Проблем с голосовым управлением замечено не было. Такая интеграция дает возможность еще объединить в одном экране разные типы совместимых устройств, включая и решения от разных производителей.

Тесты

Робот-пылесос эксплуатировался в двухэтажном доме с площадью 140 квадратных метров. Зарядная станция ставилась на первом этаже в прихожей. В комнатах на этом этаже проводится основное время. Запускался ежедневно во время отсутствия людей в помещении, так возвращаясь с прогулки пол уже был очищен от сухих загрязнений.

Хорошо справлялся со сбором шерсти от кошки. Заметно сократилась необходимость уборки с помощью ручного пылесоса. Два раза в неделю включали для проведения влажной уборки.

На второй этаж переносился вручную и возвращали в последующем также. Установленные на нем датчики перепада высоты не давали ему упасть с лестницы и краев внутреннего балкона.

В комплекте идет пульт управления со встроенным дисплеем. Этот пульт содержит набор клавиш для ручного перемещения по полу и выбора нужного режима. Управление интуитивное.

Итоги

Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua – робот-пылесос с несколькими режимами уборки, эффективной системой фильтрации, стартовым набором сменных комплектующих, приложением для дистанционного управления с экрана смартфона и пультом ДУ, длительным временем автономной работы, эффективной системой построена маршрута перемещения по помещению, небольшой высотой и хорошей проходимостью.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".