Обзор Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua. Робот-пылесос с голосовым управлением

Сегодня в наше распоряжение попал робот-пылесос Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua, поддерживающий дистанционное управление со смартфона и проведение влажной и сухой уборки до 150 минут. Эта модель оснащена навигационной системой Gyroinside (Гироинсайд) для построения более точного маршрута уборки, эффективной системой фильтрации с HEPA-12 и возможностью настройки расписания уборки. Отдельно отмечаются мощный мотор 30 Вт, функция блокировки от детей, многоуровневая защита данных и возможность выставить права администратора в приложении, а также поддержка голосовых помощников – Алисы и Маруси.

Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua

Средняя стоимость – 24 990 рублей. Сопровождается 2-летней гарантией.

Комплектация

Упакован в иллюстрированную коробку со ссылками на приложение Polaris IQ Home изображением, отметками по совместимым экосистемам и списком ключевых особенностей. Комплект включает руководство пользователя на русском языке, зарядную станцию, блок питания, контейнер для влажной уборки, щетку для чистки, пульт ДУ с батарейками. Отдельно отметим дополнительную салфетку из микрофибры, пару кисточек и фильтр HEPA.

Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua

Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua обзор

Внешний вид

Выполнен в традиционном по форме корпусе. Верхняя и боковые стороны белого цвета. Внешне похоже на керамику.

Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua

Выглядит аккуратно, не привлекает внимание в интерьере, а также хорошо сочетается с напольным покрытием светлых оттенков.

Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua

На крышке выведена механическая кнопка управления, совмещенная со светодиодной подсветкой. В этой же зоне находится отдельный индикатор, отображающий активное подключение к сети.

Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua

Группа инфракрасных датчиков распределена по периметру подпружиненного бампера и на боковых сторонах корпуса. Они во время перемещения определяют расстояние до стен и объектов в комнате.

Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua

В Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua используется навигационная система GYROINSIDE, обеспечивающая более точное построение маршрута перемещения по комнате.

Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua

С тыльной стороны ставится один из двух комплектных контейнеров. По умолчанию с завода установлен тот, что рассчитан на проведение сухой уборки. Располагает он объемом в 600 мл для сбора пыли и сухих загрязнений.

Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua

На его верхней стороне отсек под HEPA-12 фильтр. Он удаляет 99,98% загрязнений. Напомним, дополнительно в комплекте предусмотрен сменный, избавляя от дополнительных расходов в дальнейшем. Под влажную уборку предусмотрен отдельный контейнер. На его основание крепится салфетка из микрофибры, а внутрь заливается до 300 мл жидкости. Эта жидкость равномерно подается на салфетку, смачивая ее и удаляя загрязнения на напольном покрытии.

Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua

На основании под резиновой защитной накладкой скрывается механический тумблер питания. Две вращающиеся кисточки с искусственным ворсом.

Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua

Сопло с валиком, на котором чередуются резиновые скребки и ряды с искусственным ворсом. Две металлические проволоки, предотвращающие наматывание проводов.

Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua

Как и у рассмотренной ранее модели Polaris PVCR 0735 IQ Home есть отдельная заглушка с нишей, в которой расположен аккумулятор с емкостью 3200 мАч 14.8V. Его по прошествии длительного времени можно будет заменить без обращения в сервисный центр. Доступен для покупки отдельно в официальном магазине производителя.

Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua

За движение по полу отвечает два колеса с литыми шинами и протектором. Они закреплены с помощью амортизаторов.

Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua

В целом за счет ходовой системы и невысокого профиля у этого робот-пылесоса хорошая проходимость по разным типам напольного покрытия, включая ковры со средней высотой ворса. Может проходить вдоль мебели, шкафов и под кроватями с просветом более 8.5 сантиметров.

Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua

Зарядка проходит на комплектной станции. Возвращается Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua на нее после завершения уборки или при принудительной отправке корректно. Полный цикл восстановления занимает 4 часа.

Софт

Робот-пылесос поддерживает дистанционное управление при наличии интернета. Для этого предварительно нужно будет провести настройку и добавить в аккаунт, созданный в бесплатном приложении Polaris IQ Home.

Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua

После этого на экране смартфона или планшет выводится панель управления с кнопками для запуска уборки, ручного перемещения по комнате. Выбирается один из доступных режимов: автоматически, случайный маршрут, вдоль периметра комнаты, по спирали. Есть кнопка возврата на базу и выбор интенсивности всасывания.

Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua

В приложении ведется контроль времени и площади уборки, контроль заряда батареи и статистика использования расходных материалов. Отдельная кнопка для включения защиты от детей. Возможна настройка расписания с удобной частотой проведения сеансов уборки, расписания, просмотра карты уборки, а также включение блокировки от детей.

Голосовое управление

Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua поддерживает интеграции в экосистемы с голосовыми помощниками Алиса и Маруся. Для возможности подачи команд голосом предварительно нужно будет провести синхронизацию с предоставлением доступа к пылесосу.

Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua

После этого можно запустить уборку с выбранным режимом, временем отсрочки или завершить ее заранее простым обращением к голосовому помощнику.

Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua

Для освоения выводится список с примерами команд. Проблем с голосовым управлением замечено не было. Такая интеграция дает возможность еще объединить в одном экране разные типы совместимых устройств, включая и решения от разных производителей.

Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua

Тесты

Робот-пылесос эксплуатировался в двухэтажном доме с площадью 140 квадратных метров. Зарядная станция ставилась на первом этаже в прихожей. В комнатах на этом этаже проводится основное время. Запускался ежедневно во время отсутствия людей в помещении, так возвращаясь с прогулки пол уже был очищен от сухих загрязнений.

Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua

Хорошо справлялся со сбором шерсти от кошки. Заметно сократилась необходимость уборки с помощью ручного пылесоса. Два раза в неделю включали для проведения влажной уборки.

Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua

На второй этаж переносился вручную и возвращали в последующем также. Установленные на нем датчики перепада высоты не давали ему упасть с лестницы и краев внутреннего балкона.

Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua

В комплекте идет пульт управления со встроенным дисплеем. Этот пульт содержит набор клавиш для ручного перемещения по полу и выбора нужного режима. Управление интуитивное.

Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PVCR 1050 IQ Home Aqua – робот-пылесос с несколькими режимами уборки, эффективной системой фильтрации, стартовым набором сменных комплектующих, приложением для дистанционного управления с экрана смартфона и пультом ДУ, длительным временем автономной работы, эффективной системой построена маршрута перемещения по помещению, небольшой высотой и хорошей проходимостью.
Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua
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