Обзор Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua. Робот-пылесос с голосовым управлением

Средняя стоимость – 24 990 рублей. Сопровождается 2-летней гарантией.
Выглядит аккуратно, не привлекает внимание в интерьере, а также хорошо сочетается с напольным покрытием светлых оттенков.
На крышке выведена механическая кнопка управления, совмещенная со светодиодной подсветкой. В этой же зоне находится отдельный индикатор, отображающий активное подключение к сети.
Группа инфракрасных датчиков распределена по периметру подпружиненного бампера и на боковых сторонах корпуса. Они во время перемещения определяют расстояние до стен и объектов в комнате.
В Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua используется навигационная система GYROINSIDE, обеспечивающая более точное построение маршрута перемещения по комнате.
С тыльной стороны ставится один из двух комплектных контейнеров. По умолчанию с завода установлен тот, что рассчитан на проведение сухой уборки. Располагает он объемом в 600 мл для сбора пыли и сухих загрязнений.
На его верхней стороне отсек под HEPA-12 фильтр. Он удаляет 99,98% загрязнений. Напомним, дополнительно в комплекте предусмотрен сменный, избавляя от дополнительных расходов в дальнейшем. Под влажную уборку предусмотрен отдельный контейнер. На его основание крепится салфетка из микрофибры, а внутрь заливается до 300 мл жидкости. Эта жидкость равномерно подается на салфетку, смачивая ее и удаляя загрязнения на напольном покрытии.
На основании под резиновой защитной накладкой скрывается механический тумблер питания. Две вращающиеся кисточки с искусственным ворсом.
Сопло с валиком, на котором чередуются резиновые скребки и ряды с искусственным ворсом. Две металлические проволоки, предотвращающие наматывание проводов.
Как и у рассмотренной ранее модели Polaris PVCR 0735 IQ Home есть отдельная заглушка с нишей, в которой расположен аккумулятор с емкостью 3200 мАч 14.8V. Его по прошествии длительного времени можно будет заменить без обращения в сервисный центр. Доступен для покупки отдельно в официальном магазине производителя.
За движение по полу отвечает два колеса с литыми шинами и протектором. Они закреплены с помощью амортизаторов.
В целом за счет ходовой системы и невысокого профиля у этого робот-пылесоса хорошая проходимость по разным типам напольного покрытия, включая ковры со средней высотой ворса. Может проходить вдоль мебели, шкафов и под кроватями с просветом более 8.5 сантиметров.
Зарядка проходит на комплектной станции. Возвращается Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua на нее после завершения уборки или при принудительной отправке корректно. Полный цикл восстановления занимает 4 часа.
После этого на экране смартфона или планшет выводится панель управления с кнопками для запуска уборки, ручного перемещения по комнате. Выбирается один из доступных режимов: автоматически, случайный маршрут, вдоль периметра комнаты, по спирали. Есть кнопка возврата на базу и выбор интенсивности всасывания.
В приложении ведется контроль времени и площади уборки, контроль заряда батареи и статистика использования расходных материалов. Отдельная кнопка для включения защиты от детей. Возможна настройка расписания с удобной частотой проведения сеансов уборки, расписания, просмотра карты уборки, а также включение блокировки от детей.
После этого можно запустить уборку с выбранным режимом, временем отсрочки или завершить ее заранее простым обращением к голосовому помощнику.
Для освоения выводится список с примерами команд. Проблем с голосовым управлением замечено не было. Такая интеграция дает возможность еще объединить в одном экране разные типы совместимых устройств, включая и решения от разных производителей.
Хорошо справлялся со сбором шерсти от кошки. Заметно сократилась необходимость уборки с помощью ручного пылесоса. Два раза в неделю включали для проведения влажной уборки.
На второй этаж переносился вручную и возвращали в последующем также. Установленные на нем датчики перепада высоты не давали ему упасть с лестницы и краев внутреннего балкона.
В комплекте идет пульт управления со встроенным дисплеем. Этот пульт содержит набор клавиш для ручного перемещения по полу и выбора нужного режима. Управление интуитивное.