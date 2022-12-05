Обзор Polaris PVCR 1226 WI-FI IQ Home GYRO. Робот-пылесос с влажной и сухой уборкой, гиронавигацией и Алисой

Приближающиеся праздники – хороший повод упростить себе рутинный процесс поддержания чистоты в квартире или доме, доверив работу изучаемому сегодня Polaris PVCR 1226 WI-FI IQ Home GYRO. Эта модель оснащена комбинированным контейнером для сухой и влажной уборки, гиронавигацией и инфракрасными датчиками, отвечающими за ориентацию в помещении и защиту от падения. Робот управляется со смартфона в приложение IQ Home и голосом, с помощью Алисы или Маруси.

Комплектация

Коробка выполнена из плотного картона со стильным оформлением. На лицевой стороне можно обратить внимание на сопровождение 2-летней гарантией. Внутри все комплектующие дополнительно зафиксированы и защищены от повреждений при транспортировке.

Polaris PVCR 1226 WI-FI IQ Home GYRO обзор

Внешний вид

Комплект включает два набора щеток, дополнительную салфетку из микрофибры, щетку для очистки, сменный HEPA-фильтр, зарядную станцию, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон.Классическая форма исполнения в корпусе круглой формы. Основа его выполнена из белого пластика, за исключением верхней грани из закаленного стекла. Выглядит современно и стильно.

На лицевой стороне традиционный подвижный бампер, в который интегрированный инфракрасные датчики для ориентации в помещении.

На верхней панели логотип бренда и механическая кнопка управления со светодиодным индикатором. Нанесена наклейка с описанием ключевых особенностей и QR-кодом для загрузки приложения.

Высота корпуса 80 мм. Вся система построения маршрута Gyroinside настроена без вывода выступающих элементов на крышке, обеспечивая маневренность и проходимость.

Заднюю часть корпуса занимает съемный контейнер для сбора сухих загрязнений, совмещенный с резервуаром для воды и зоной установки салфетки из микрофибры. В комплекте есть два вида салфеток: черный протектор для сухой уборки и серая микрофибра для влажной.

Емкость бака составляет 300 мл и 400 мл для сбора сухих загрязнений. На его верхней грани отсек, в котором под защитной крышкой находится многоступенчатая система фильтрации, включающая HEPA 12.

Опирается Polaris PVCR 1226 WI-FI IQ Home GYRO на три колеса. Два из них на пружинном подвесе с грунтозацепами, а третье поворотный ролик. По периметру распределены датчики определения перепадов высоты. Есть крышка, фиксируемая винтом, скрывающая отсек с аккумулятором.

По краям ставятся щетки. В комплекте владелец робот-пылесоса получает две пары. Под пластиковой рамкой зафиксирована V-образная щетка с элементами из искусственного ворса и ламелей.

Софт

Пара металлических контактов, которые используются для передачи энергии при размещении на напольной зарядной станции.Начать эксплуатировать можно сразу после распаковки и установки боковых щеток, но все заложенные в него возможности и технологии откроются после проведения подключения в приложение Polaris IQ Home. Оно же используется для актуализации версии прошивки.

После проведения начальной настройки, пылесосом Polaris PVCR 1226 WI-FI IQ Home GYRO можно будет управлять дистанционно, используя смартфон. Так в окне управления доступен пульт для автоматического или ручного изменения перемещения по полу. Выбор одного из нескольких режимов уборки (случайный маршрут, периметр, SMART, спираль), возврат на базу.

Программирование с выбором дней недели, времени и режима для запуска по расписанию.

Включение защиты от детей, совмещение влажной и сухой уборки.

Умный дом Яндекс

При перемещении по помещению робот-пылесос в режиме SMART (АВТО) создает виртуальную карту с маршрутом перемещения.

Как и большинство техники IQ Home, есть интеграция в «Умный дом Яндекса» и Mail.Ru с Марусей. Добавление проходит через соответствующее приложение, после которого для устройства выбирается имя, используемое для голосовых команд в дальнейшем.

Набор доступных голосовых команд обширный и для упрощения освоения приведены команды списком.

Тесты

Перед первым запуском уборки мы его полностью зарядили. В Polaris PVCR 1226 WI-FI IQ Home GYRO установлен аккумулятор, обеспечивающий до 150 минут уборки в автоматическом режиме. На полный цикл восстановления уходит в среднем 4 часа.

При этом базу для проведения зарядки необходимо будет подключить комплектным блоком питания к розетке. Размещена она должна быть рядом со свободным участком стены, без препятствий по краям.

Данная модель поддерживает проведение сухой и влажной уборок. Также их можно будет совмещать и проводить одновременно. Габариты робота позволяют беспрепятственно проходить вдоль мебели и шкафов. В автоматическом режиме, который использовали наиболее часто, проходит «змейкой» всю площадь помещения, огибая все препятствия по маршруту. После прохождения всей площади или при разрядке до 30% возвращается на зарядную базу, предотвращая полный разряд батареи.

Робот-пылесос оснащен набором инфракрасных датчиков, обеспечивающих корректную ориентацию в помещении и как показала практика эксплуатации, он не ударяется о шкафы и стены. При этом не оставляет пропущенных участков, собирая все сухие загрязнения по пути движения. Уровень шума у него при этом умеренный, не мешает и не раздражает, также напомним есть возможность запрограммировать уборку и провести ее во время прогулки или нахождении на работе.

Итоги

Для влажной уборки необходимо будет залить воду в контейнер. По мере перемещения жидкость равномерно подается на салфетку из микрофибры, протирая пол и собирая сухой мусор.Polaris PVCR 1226 WI-FI IQ Home GYRO – умный робот-пылесос с возможностью проводить влажную и сухую уборку одновременно либо поэтапно. Эффективная многоступенчатая фильтрация, многофункциональное приложение для смартфона, интеграция с виртуальными голосовыми ассистентами Алиса и Маруся, длительное время автономной работы, дополнительный набор расходников в комплекте, аккуратное внешнее исполнение.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".